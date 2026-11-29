ایشیا کپ رائزنگ اسٹارز فائنل: پاکستان نے سری لنکا کو شکست دے کر ٹائٹل جیت لیا
پاکستان شیہینز نے ایشیا کپ رائزنگ اسٹارز فائنل میں دفاعی چیمپئن کی حیثیت سے شاندار کامیابی حاصل کر لی۔ سری لنکا اے کو ملنے والے بڑے اسکور کا پیچھا کرتے ہوئے مہمان ٹیم نے تین وکٹوں پر 117 رنز بنائے۔
پاکستان نے سری لنکا کے خلاف ایشیا کپ رائزنگ اسٹارز کے فیصلہ کن میچ میں شاندار کامیابی حاصل کر کے اپنے دفاعی ٹائٹل کی کامیابی سے حفاظت کر لی۔ 24 جون 2024 کو دوہے کے ویسٹ اینڈ پارک انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے گئے اس حتمی میچ میں پاکستان شیہینز نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سری لنکا اے کو ہرانا تھا۔ ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کرنے والی پاکستانی ٹیم نے اپنی شاندار پرفارمنس کے ذریعے میچ کو اپنی جانب جھکا دیا۔
میچ کی تفصیلات اور پاکستانی بیٹنگ کارکردگی
میچ کے اختتامی لمحات میں پاکستانی ٹیم نے تین وکٹوں کے نقصان پر 117 رنز بنائے جو کہ سری لنکا اے کے لیے بڑا چیلنج تھا۔ 27 اوورز کے کھیلے گئے اوورز میں پاکستان کی ٹیم نے مضبوط بیٹنگ لائن اپ کا مظاہرہ کیا۔ عبدالسمد کی کپتانی میں کھیلنے والی پاکستان شیہینز ٹیم نے میچ کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے بہترین کھیل پیش کیا۔ اس جیت کے ساتھ پاکستان نے مسلسل دوسری بار یہ ایوارڈ اپنے نام کر لیا۔Also readDhananjaya de Silva and Kusal Mendis hit centuries as Sri Lanka reach 404-4 against Pakistan on the third day of the Rawalpindi Test.
سری لنکا اے کی بیٹنگ کارکردگی اور شکست کی وجوہات
سری لنکا اے ٹیم، جس کی قیادت پوان رتنایک نے سنبھالی ہوئی تھی، نے بڑا ہدف حاصل کرنے کی کوشش کی لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکی۔ سری لنکن ٹیم میں لسیٹ کروسپل، سینیٹ جیوارڈینا، اور نکشن مادوشکا جیسے اہم کھلاڑی شامل تھے لیکن وہ پاکستانی باؤلرز کے سامنے کھڑے نہ ہو سکے۔ سری لنکا اے کی ٹیم کو میچ میں پانچ اوورز میں تین وکٹوں پر صرف 117 رنز تک محدود رہنا پڑا۔
ٹیمیں اور اہم کھلاڑیوں کا تفصیلی جائزہ
پاکستان کی ٹیم میں شمیم حسین، معاذ صداقت، شہزیب خان، اور روہیل نذیر نے اہم کردار ادا کیا۔ وکٹ کیپر روہیل نذیر اور حسن نواز کی کارکردگی بھی قابل ذکر رہی۔ عبدالسمد کے علاوہ محمد عمران رندھاوا، احمد دانشیار، صوفیان مقیم، اور علی رضا بھی ٹیم کا حصہ تھے۔ دوسری جانب سری لنکا اے میں جنیت لیاناجے، راونندو فرنینڈو، اور لنiru سمراکون نے کوشش کی لیکن جیت نہ ہو سکی۔
پاکستان کی تاریخی برتری اور آنے والے مراحل
یہ میچ پاکستان کے لیے تاریخی تھا کیونکہ پاکستان شیہینز نے تاریخی طور پر سری لنکا اے کے مقابلے میں اپنی برتری قائم رکھی ہے۔ اب تک کی 29 مقابلوں میں پاکستان نے 18 میچ جیتے ہیں جبکہ سری لنکا اے نے صرف آٹھ میچ جیتے ہیں۔ تین میچ بے نتیجہ ختم ہوئے ہیں۔ اس کامیابی کے بعد پاکستان نے ایشیا کپ رائزنگ اسٹارز کا ٹائٹل دوبارہ اپنے پاس کر لیا ہے جو کہ اس کی کھیل کی معیار کی گواہی دیتا ہے۔
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