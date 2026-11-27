ایشیا کپ ریزنگ سٹارز: پاکستان شانز نے بنگلہ دیش اے کے خلاف ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کر لیا
دوحا میں کھیلے جانے والے ایشیا کپ ریزنگ سٹارز ٹورنامنٹ کے دوسرے سیمی فائنل میں پاکستان شانز نے بنگلہ دیش اے کو شکست دینے کی کوشش کر رہی ہے۔
دوحا میں منعقدہ ایشیا کپ ریزنگ سٹارز ٹورنامنٹ کے دوسرے سیمی فائنل میچ میں پاکستان شانز اور بنگلہ دیش اے ٹیمیں ٹکرائیں گی۔ میچ سے پہلے ہونے والے ٹاس میں بنگلہ دیش اے نے کامیابی حاصل کی اور پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ پاکستان کی ٹیم نے اس اہم کوالیفائر میچ کے لیے اپنی کھیلنے والی الیون میں دو اہم تبدیلیاں کی ہیں۔ ان تبدیلیوں کے تحت علی رضا اور شاہ زیب خان کو ٹیم میں شامل کیا گیا ہے جبکہ حیدر علی اور محمد حسنین کو رخصت کیا گیا ہے۔
پاکستان شانز کی ناقابل شکست کارکردگی
پاکستان شانز اس سیمی فائنل میچ میں ناقابل شکست چیمپئن کے طور پر آ رہی ہیں۔ گروپ مرحلے کے دوران پاکستان شانز نے اپنی تمام تین میچز میں شاندار جیت حاصل کی ہے، جس کی بدولت وہ ٹورنامنٹ کے فائنل مرحلے میں پہنچنے میں کامیاب ہوئی ہیں۔ ٹیم اب اپنی جیت کے تسلسل کو برقرار رکھنے اور فائنل میں جگہ بنانے کے لیے پرعزم ہے۔Also readترکی میں سیلیبرٹی ڈرگ انکوائری: سیلن کایا گرفتار، دیگر فنکاروں کی تنخواہیں سامنے آئیں
پاکستان کی ٹیم نے گروپ مرحلے کے آخری میچ میں نیپال کے خلاف 96 رنز کی نمایاں جیت حاصل کی تھی۔ اس میچ میں روحیل نظیر نے ناقابل شکست نصف سنچری اسکور کر کے ٹیم کو بڑی فتح دلانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ ان کے ساتھ ہی گیند بازوں کی جانب سے کی گئی عمدہ کارکردگی نے میچ کو پاکستان کے حق میں ختم کیا۔
رویحیل نظیر کی شاندار بلے بازی
نیپال کے خلاف اس فیصلہ کن میچ میں پاکستان شانز نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 168 رنز کا ہدف حاصل کیا۔ کھیل کے شروع میں ٹیم کی پوزیشن کافی نازک تھی اور وہ 16.5 اوورز میں صرف 66 رنز پر چھ وکٹوں کی حالت میں گرتی رہی۔ اس مشکل صورتحال میں کھیلتے ہوئے وکی کیپر بیٹر روحیل نظیر نے ٹیم کو سنسنی خیز فتح دلانے میں اہم کردار ادا کیا۔
رویحیل نظیر نے 83 گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے 64 رنز کی شاندار نصف سنچری اسکور کی۔ ان کے اسکور میں چار چوکے اور تین چھکے شامل تھے۔ حسن نواز کے آؤٹ ہونے کے بعد ٹیم کا اسکور 88 رنز پر سات وکٹوں پر تھا۔ اس مرحلے پر احمد دانشال کے ساتھ مل کر روحیل نے آٹھویں وکٹ کے لیے 70 رنز کی اہم شراکت قائم کی۔
گیند بازوں کی بااختیار کارکردگی
پاکستان کی ٹیم کی جانب سے گیند بازی میں محمد حنیف اور محمد حسنین نے نیپال کی اوپننگ بیٹنگ لائن کو سخت نقصان پہنچایا۔ پہلے چھ اوورز میں ہی نیپال کی ٹیم 15 رنز پر چار وکٹوں تک محدود ہو گئی۔ محمد حسنین نے دو متوالی گیندوں پر اشن پندی اور لکشہ بام کو بغیر کوئی رنز بنائے آؤٹ کر کے پاکستان کی کامیابی میں اضافہ کیا۔
سپنر صوفیٰ مقیم نے پانچ وکٹوں پر 59 رنز بنانے والی نیپال کی ٹیم کو مزید دباؤ میں ڈال دیا۔ انہوں نے تین بلے بازوں کو آؤٹ کیا۔ میان یادیو نے 50 گیندوں پر 41 رنز بنا کر ٹیم کی بیٹنگ کا سہارا بننے کی کوشش کی لیکن آخر میں معاذ صدف نے انہیں لگ آؤٹ کر کے آؤٹ کیا۔
پاکستان کی جیت اور میچ کے اعداد و شمار
نیپال کی ٹیم 17.3 اوورز میں صرف 72 رنز پر آؤٹ ہو گئی، جس کے نتیجے میں پاکستان شانز کو 96 رنز کی شاندار جیت حاصل ہوئی۔ محمد حسنین نے 21 رنز دے کر تین وکٹیں حاصل کیں، جبکہ صوفیٰ مقیم نے 17 رنز دے کر تین وکٹیں لیں۔ محمد عمران نے بھی 29 رنز دے کر دو وکٹیں حاصل کیں۔
اس سیمی فائنل میچ کے نتائج کا تعین یہ طے کرے گا کہ کن ٹیموں کا فائنل میں راہ ہموار ہو گی۔ پاکستان کی ٹیم اپنے ناقابل شکست ریکارڈ کو برقرار رکھتے ہوئے فائنل کی طرف بڑھنے کی کوشش کر رہی ہے۔
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