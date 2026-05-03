ایشیا پیسیفک میں توانائی اور ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کے لیے 70 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کا اعلان

ایشین ڈویلپمنٹ بینک (اے ڈی بی) نے 2035 تک ایشیا اور پیسیفک خطے میں توانائی اور ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کی ترقی کے لیے 70 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کا اعلان کیا ہے۔
ایشیا پیسیفک علاقہ میں توانائی اور ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کی ترقی کے لیے ایشین ڈویلپمنٹ بینک (اے ڈی بی) کی جانب سے 70 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس منصوبے کا مقصد 2035 تک بجلی کے گرڈ کو مربوط کرنا، سرحدی بجلی تجارت کو بڑھانا اور پورے ایشیا اور پیسیفک خطے میں براڈ بینڈ رسائی کو بہتر بنانا ہے۔ اے ڈی بی کے صدر ماساتو کینڈا نے کہا کہ توانائی اور ڈیجیٹل رسائی اس خطے کے مستقبل کو طے کریں گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ دو اہم اقدامات ایشیا اور پیسیفک کو ترقی، مقابلہ اور رابطے کے لیے درکار نظام فراہم کریں گے۔ سرحدی بجلی کے گرڈ اور ڈیجیٹل نیٹ ورکس کو جوڑ کر لاگت کم کی جا سکتی ہے، مواقع کو وسعت دی جا سکتی ہے اور لاکھوں لوگوں کو قابل اعتماد بجلی اور ڈیجیٹل رسائی فراہم کی جا سکتی ہے۔ پان ایشیا پاور گرڈ انیشیٹو کے تحت، اے ڈی بی 2035 تک سرحدی بجلی کے انفراسٹرکچر کے لیے 50 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کو متحرک کرنے کے لیے حکومتوں، یوٹیلیٹیز، نجی شعبے اور ترقیاتی شراکت داروں کے ساتھ کام کرے گا۔ اس اقدام کا مرکز ٹرانسمیشن اور گرڈ انٹیگریشن پر ہوگا، جس میں سرحدی لائنیں، سب اسٹیشن، اسٹوریج اور گرڈ ڈیجیٹلائزیشن شامل ہیں۔ یہ بجلی کی تجارت سے منسلک بجلی کی پیداوار کی بھی حمایت کرے گا، بشمول قابل تجدید توانائی کے برآمدی منصوبے، علاقائی قابل تجدید مرکز اور ہائبرڈ جنریشن-اسٹوریج سہولیات۔ اے ڈی بی کا مقصد 2035 تک 20 گیگاواٹ قابل تجدید توانائی کو سرحدوں کے پار ضم کرنا، 22,000 سرکٹ کلومیٹر ٹرانسمیشن لائنز کو جوڑنا، 200 ملین لوگوں کے لیے توانائی رسائی کو بہتر بنانا، 840,000 ملازمتیں پیدا کرنا اور علاقائی بجلی کے شعبے کے اخراجات کو 15 فیصد تک کم کرنا ہے۔ اے ڈی بی توقع کرتا ہے کہ وہ اس 50 ارب ڈالر کے اقدام کا تقریباً نصف حصہ اپنے وسائل سے فنڈ کرے گا اور بقیہ حصہ مشترکہ فنڈنگ کے ذریعے اکٹھا کرے گا، بشمول نجی شعبے سے۔ ریگولیشنز کو ہم آہنگ کرنے، مشترکہ تکنیکی معیارات کو اپنانے، امکانات کے مطالعے تیار کرنے اور بڑے منصوبوں کے لیے ضروری دیگر کاموں کی حمایت کے لیے 10 ملین ڈالر تک کی تکنیکی معاونت فراہم کی جائے گی۔ پان ایشیا پاور گرڈ انیشیٹو توانائی کے روابط کو ملک سے ملک سے علاقائی سطح پر بجلی کی تجارت کے نقطہ نظر میں تبدیل کرنے کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ موجودہ سب علاقائی تعاون کی کوششوں پر مبنی ہے، بشمول جنوب ایشیا سب علاقائی اقتصادی تعاون پروگرام، بنگال کی خلیج کے لیے کثیر شعبہ جاتی تکنیکی اور اقتصادی تعاون گرڈ انٹرا کنکشن منصوبہ، ASEAN پاور گرڈ اور وسطی ایشیا علاقائی اقتصادی تعاون توانائی حکمت عملی 2030۔ ایشیا پیسیفک ڈیجیٹل ہائی وے 2035 تک ڈیجیٹل راہداریوں، ڈیٹا انفراسٹرکچر اور AI کے لیے تیار معیشت وں کی مالی اعانت کے لیے 20 ارب ڈالر متحرک کرے گی۔ سرمایہ کاری منسلک انفراسٹرکچر پر مرکوز ہوگی، بشمول زمینی اور زیر آب فائبر نیٹ ورکس، سیٹلائٹ روابط اور علاقائی ڈیٹا مراکز۔ اے ڈی بی سائبر سیکیورٹی کے خطرات کے انتظام پر پالیسی اور ریگولیٹری تعاون بھی فراہم کرے گا اور ڈیجیٹل اور AI کی تیاری کو مضبوط کرنے کے لیے مہارت کے پروگراموں میں سرمایہ کاری کرے گا۔ 2035 تک، اس اقدام کا مقصد 200 ملین لوگوں کو پہلی بار براڈ بینڈ رسائی فراہم کرنا اور خطے میں مزید 450 ملین لوگوں کے لیے تیز تر اور زیادہ قابل اعتماد ڈیجیٹل رابطے فراہم کرنا ہے۔ اس سے دور دراز اور لینڈ لاک علاقوں میں رابطے کی لاگت میں تقریباً 40 فیصد کمی آنے اور 4 ملین ملازمتیں پیدا ہونے کی امید ہے۔ اے ڈی بی توقع کرتا ہے کہ وہ اس 20 ارب ڈالر کے اقدام کا 15 ارب ڈالر اپنے وسائل سے فنڈ کرے گا اور 5 ارب ڈالر مشترکہ فنڈنگ کے ذریعے اکٹھا کرے گا، بشمول نجی شعبے سے۔ اس اقدام کی حمایت کے لیے جنوبی کوریا کی حکومت کی جانب سے 20 ملین ڈالر کی شراکت سے سینٹر فار AI انوویشن اینڈ ڈویلپمنٹ سیول میں قائم کیا جائے گا۔ یہ مرکز ذمہ دار اور شمولیت پسند AI کے استعمال کو فروغ دے گا اور 2035 تک تقریباً 3 ملین لوگوں کو ڈیجیٹل اور AI سے متعلق مہارتوں کی تربیت دینے میں مدد کرے گا.
ایشین ڈویلپمنٹ بینک توانائی ڈیجیٹل انفراسٹرکچر سرمایہ کاری ایشیا پیسیفک
’بھٹیاں بند ہو گئیں تو ہزاروں لوگ بے روزگار ہو جائیں گے‘: آبنائے ہرمز کی بندش سے انڈیا میں ’شیشے کا شہر‘ کیسے متاثر ہو رہا ہے؟تاج محل سے 50 کلومیٹر کے فاصلے پر شمالی اتر پردیش میں واقع اس شہر میں زندگیاں شیشے کے اردگرد گھومتی ہیں۔ ملک میں استعمال ہونے والا تقریباً 70 فیصد شیشہ فیروزآباد میں ہی بنتا ہے، جس کا بڑا حصہ چھوٹی اور درمیانے درجے کی فیکٹریوں میں تیار کیا جاتا ہے۔
اسرائیلی حملوں میں لبنان کے جنوب میں 7 افراد شہید، 50 سے زائد گھر تباہاسرائیل نے لبنان کے جنوب میں حملے کرکے 7 افراد کو شہید کیا اور کئی دیگر زخمی کر دیا۔ یہ حملے ایک نازک سیلے کے باوجود جاری ہیں۔ اسرائیلی فوج نے ہزباللہ سے جڑے ہوئے 70 سے زائد نظامی گڑھوں اور 50 سے زائد بناؤں کو تباہ کر دیا۔ لبنان کی سرکاری خبری ایجنسی کے مطابق، مختلف علاقوں میں ہلاکتوں کی خبریں آئی ہیں۔ ہزباللہ نے بھی اسرائیلی سپاہیوں کو ہدف بنا کر جواب دے دیا ہے۔
ایشیا میں بجلی اور ڈیجیٹل رابطوں کو مضبوط بنانے کیلئے ADB کا 70 ارب ڈالر کا پروگرامایشین ڈویلپمنٹ بینک (اے ڈی بی) نے ایشیا بھر میں بجلی گرڈ اور ڈیجیٹل نیٹ ورکس کو جوڑنے کے لیے ایک بڑا پروگرام شروع کیا ہے۔ اس منصوبے کی مالیت 70 ارب ڈالر ہے اور اس کا مقصد علاقائی رابطوں کو مضبوط بنانا ہے۔ اے ڈی بی کے صدر کا کہنا ہے کہ توانائی اور ڈیجیٹل رسائی خطے کے مستقبل کو تشکیل دے گی۔ منصوبے میں 2035 تک بجلی گرڈ منصوبوں کے لیے 50 ارب ڈالر مختص کیے گئے ہیں، جس میں قابل تجدید توانائی کو فروغ دینے پر زور دیا گیا ہے۔ اس سے 20 گیگاواٹ قابل تجدید توانائی سسٹم میں شامل ہوگی اور 20 کروڑ لوگوں کو بجلی کی رسائی حاصل ہوگی جبکہ 8 لاکھ 40 ہزار نئی ملازمتیں پیدا ہونے کی توقع ہے۔ ڈیجیٹل ہائی وے کے لیے 20 ارب ڈالر کی رقم رکھی گئی ہے، جس سے 20 کروڑ لوگوں کو پہلی بار انٹرنیٹ تک رسائی ملے گی اور 40 لاکھ نئی ملازمتیں پیدا ہوں گی۔
