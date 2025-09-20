ایشیا کپ: بنگلہ دیش نے سری لنکا کے خلاف پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا

دبئی میں ایشیا کپ کے سپر فور مرحلے کے پہلے میچ میں بنگلہ دیش کے کپتان لٹن داس نے سری لنکا کے خلاف ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ دونوں ٹیموں کی حکمت عملی، کھلاڑیوں کی کارکردگی اور میچ کے اہم نکات کا احاطہ۔
بنگلہ دیش کے کپتان، لٹن داس نے دبئی میں ایشیا کپ کے سپر فور مرحلے کے پہلے میچ میں سری لنکا کے خلاف ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ 24 نیوز ایچ ڈی ٹی وی نے یہ اطلاع دی۔ اپنے فیصلے کی وضاحت کرتے ہوئے، داس نے نوٹ کیا کہ اسی مقام پر کھیل ے گئے ایک سابقہ میچ میں، بعد میں بیٹنگ کرنے والی ٹیم فاتح رہی تھی۔ انہوں نے وکٹ کے رویے کے بارے میں تھوڑی سی غیر یقینی صورتحال کا اعتراف کیا لیکن اپنی ٹیم کی اچھی کارکردگی دکھانے کی صلاحیت پر اعتماد کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا، ہم سب بہت پرجوش ہیں، اور ہر
کھلاڑی اپنی بہترین کارکردگی دکھا رہا ہے۔ ہم نے اپنی پلیئنگ الیون میں دو تبدیلیاں کی ہیں۔ سری لنکا کے کپتان، چریت اسالنکا نے تبصرہ کیا کہ اگر وہ ٹاس جیت جاتے تو وہ بھی پہلے گیند بازی کرنے کا انتخاب کرتے۔ انہوں نے کہا، وکٹ خشک اور پرانی ہے، لیکن اس سے ہمیں زیادہ فرق نہیں پڑتا کہ ہم پہلے بیٹنگ کر رہے ہیں۔ اسالنکا نے اپنی ٹیم میں شامل نوجوان کھلاڑیوں کی تعریف کی، ان کی مضبوط کارکردگی اور ٹیم میں شراکت پر زور دیا۔ سری لنکا نے اپنی پچھلی میچوں سے وہی کمبی نیشن برقرار رکھتے ہوئے، بغیر کسی تبدیلی کے پلیئنگ الیون کے ساتھ مقابلہ شروع کیا۔ بنگلہ دیش: 1 تنزید حسن، 2 سیف حسن، 3 لٹن داس (کپتان، وکٹ کیپر)، 4 توحید ہریدوئے، 5 ذاکر علی، 6 شمیم حسین، 7 نسوم احمد، 8 شوریفل اسلام، 9 مہدی حسن، 10 تسکین احمد، 11 مستفیض الرحمان۔ سری لنکا: 1 پتھم نسانکا، 2 کشل مینڈس (وکٹ کیپر)، 3 کمائل مشارا، 4 کشل پریرا، 5 چریت اسالنکا (کپتان)، 6 کمندو مینڈس، 7 داسن شانکا، 8 وانیڈو ہسرنگا، 9 ڈنتھ ویلالا، 10 دشمنتا چمیرا، 11 نوان تُشارا۔ میچ کے دوران ٹیموں کے کھلاڑیوں اور ان کی حکمت عملیوں پر گہری نظر رکھنے کے ساتھ ساتھ، یہ بھی اہم ہے کہ کرکٹ کے شائقین کے لیے اس مقابلے کی اہمیت کو سمجھا جائے۔ ایشیا کپ ایک بڑا ٹورنامنٹ ہے، جو ایشیائی ممالک کی کرکٹ ٹیموں کو ایک دوسرے کے خلاف مقابلہ کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ یہ ٹورنامنٹ نہ صرف ٹیموں کے لیے ایک اہم امتحان ہوتا ہے، بلکہ ان کے کھلاڑیوں کو بین الاقوامی سطح پر اپنی صلاحیتوں کو ظاہر کرنے کا ایک پلیٹ فارم بھی فراہم کرتا ہے۔ میچ میں شامل دونوں ٹیمیں، بنگلہ دیش اور سری لنکا، ایشیائی کرکٹ میں اپنی مضبوط پوزیشن رکھتی ہیں۔ ان کے درمیان ہونے والا مقابلہ ہمیشہ دلچسپ اور سنسنی خیز ہوتا ہے، کیونکہ دونوں ٹیمیں جیت کے لیے پرعزم ہوتی ہیں۔ بنگلہ دیش کی ٹیم میں نوجوان اور تجربہ کار کھلاڑیوں کا ایک بہترین امتزاج ہے، جو انہیں ایک متوازن ٹیم بناتا ہے۔ کپتان لٹن داس، ٹیم کو ایک مضبوط قیادت فراہم کرتے ہیں، جبکہ تجربہ کار کھلاڑی ٹیم کے نوجوان ممبروں کو رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ دوسری طرف، سری لنکا کی ٹیم بھی نوجوان کھلاڑیوں سے بھری ہوئی ہے، جو اپنی بہترین کارکردگی دکھانے کے لیے پرجوش ہیں۔ ان کے کپتان، چریت اسالنکا، ٹیم کو ایک نئی سمت دینے کی کوشش کر رہے ہیں، جو انہیں کامیابی کی راہ پر گامزن کر سکے
ایشیا کپ بنگلہ دیش سری لنکا لٹن داس کرکٹ