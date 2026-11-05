ایشیا کپ رائزنگ سٹارز: پاکستان اور انڈیا نے سکواڈز کا اعلان کر دیا
ایشین کرکٹ کونسل کے تحت قطر میں 19 نومبر سے شروع ہونے والے ایشیا کپ رائزنگ سٹارز ٹورنامنٹ کے لیے پاکستان اور انڈیا نے اپنی ٹیموں کا اعلان کر دیا ہے۔
ایشین کرکٹ کونسل کی جانب سے منعقد کی جانے والی ایشیا کپ رائزنگ سٹارز ٹورنامنٹ 19 نومبر سے قطر میں شروع ہوگی، جس کے لیے پاکستان اور انڈیا نے اپنے متوقع کھلاڑیوں پر مشتمل سکواڈز کا سرکاری اعلان کر دیا ہے۔ اس ون ڈے ٹورنامنٹ کا انعقاد 19 سے 29 نومبر تک کیا جائے گا، جس میں آٹھ ٹیمیں دو گروپوں میں تقسیم ہو کر مقابلہ کریں گی۔
گروپ بندی اور ٹیموں کی تفصیلات
اس ٹورنامنٹ میں شامل آٹھ ٹیموں کو دو حصوں میں بانٹا گیا ہے، جس میں افغانستان، بنگلہ دیش، ہانگ کانگ اور سری لنکا گروپ اے میں ہیں۔ دوسری جانب روایتی حریف پاکستان اور انڈیا کے علاوہ نیپال اور متحدہ عرب امارات گروپ بی میں موجود ہیں۔ تمام ٹیسٹ ممالک بشمول پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، افغانستان اور سری لنکا نے اپنی ای ٹیمز بھیجنے کی تصدیق کی ہے۔Also readAmitabh Bachchan thanks fans as he battles Covid-19
انڈیا اے سکواڈ کی قیادت اور ارکان
بھارتی کرکٹ بورڈ (بی سی سی آئی) نے سوموار کے روز اپنی ٹیم کا اعلان کرتے ہوئے بتایا کہ انڈیا اے سکواڈ کی قیادت بیٹنگ آل راؤنڈر تلک ورما کریں گے۔ نائب کپتان راجت پاٹیدار کے ساتھ اس ٹیم میں ابھیشیک شرما، ویبھو سوریہ ونشی، پربھسمرن سنگھ، رنکو سنگھ، کمار کشاگرا، سوریانش شیڈگے، شہباز احمد، وپراج نگم، ہرش دوبے، تنوش کوٹیان، ہرشیت رانا، پرنس یادو اور ارشد خان شامل ہیں۔
پاکستان سکواڈ میں تجربہ کار کھلاڑیوں کا انتخاب
پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) نے منگل کے روز اپنی ٹیم کا اعلان کیا، جس میں کپتان عبدالصمد کے علاوہ حسن نواز، معاذ صداقت، حیدر علی، شاہزیب خان، فرحان یوسف اور شامیل حسین بلے بازی کے لیے شامل ہیں۔ روحیل نذیر وکٹ کیپر کے طور پر میدان میں اتریں گے جبکہ دانش عزیز، سعد مسعود اور سفیان مقیم باؤلنگ لائن اپ کا حصہ ہوں گے۔
میچز کا شیڈول اور مستقبل کے اقدامات
پاکستان اپنا پہلا میچ 20 نومبر کو متحدہ عرب امارات کے خلاف کھیلے گا، جبکہ انڈیا اے 22 نومبر کو نیپال کا سامنا کرے گا۔ پاکستانی ٹیم 24 نومبر کو نیپال کے خلاف بھی کھیلے گی۔ سوشل میڈیا صارفین اور کرکٹ شائقین نے دونوں ٹیموں کے اعلان کے بعد مختلف تبصرے کیے ہیں، خاص طور پر ان کھلاڑیوں کے انتخاب پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں جو پہلے ہی بین الاقوامی سطح پر کھیل چکے ہیں۔
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