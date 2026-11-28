ایشیا کپ رائزنگ سٹسز فائنل: پاکستان شیہنس بمقابلہ سری لنکا اے
ایشیا کپ رائزنگ سٹسز کے فائنل میں پاکستان شیہنس اور سری لنکا اے کے درمیان مقابلہ۔ فائنل میچ آج ڈوہا میں کھیلا جائے گا۔
ایشیا کپ رائزنگ سٹسز ٹورنامنٹ کا فائنل میچ آج پیر کو ڈوہا میں کھیلا جائے گا۔ اس تاریخی مقابلے میں پاکستان شیہنس کا سامنا سری لنکا اے ٹیم سے ہوگا۔ دونوں ٹیموں نے گروپ مرحلے اور سیمی فائنلز میں شاندار کارکردگی دکھا کر فائنل میں جگہ بنائی ہے۔
پاکستان شیہنس کی ناقابل شکست کارکردگی
پاکستان شیہنس ٹیم نے اب تک کھیلے گئے تمام چار میچز جیت کر اپنی ناقابل شکست چل رہی ہے۔ دفاعی چیمپئن ٹیم نے ٹورنامنٹ کے دوران اپنے حریفوں کو سخت مقابلہ دینے سے قاصر رکھا۔ انہوں نے اپنی بیٹنگ اور باؤلنگ دونوں میں اعلیٰ معیار برقرار رکھا ہے۔Also readہنگو میں تین مفاد خواہ حملہ آور ہلاک
سری لنکا اے ٹیم نے بھی اپنے تمام میچز جیت کر فائنل تک رسائی حاصل کی ہے۔ انہوں نے بھارت اے کے خلاف چیلنجنگ اسکور کا تعاقب کرتے ہوئے 318 رنز کا ہدف آسانی سے حاصل کیا۔ سری لنکن ٹیم کی یہ کارکردگی ٹورنامنٹ میں ان کی مضبوطی کی گواہ ہے۔
سیمی فائنل میں پاکستان کی حوصلہ افزا جیت
جمعے کو ڈوہا میں ویسٹ اینڈ پارک انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے گئے دوسرے سیمی فائنل میں پاکستان شیہنس نے بنگلہ دیش اے کو پانچ وکٹوں سے شکست دی۔ یہ جیت ٹیم کے لیے انتہائی اہم ثابت ہوئی کیونکہ اس نے فائنل کی تیاریوں میں مدد کی۔
اس میچ میں ہاسن نواز اور شا زیب خان نے اہم بیٹنگ کردار ادا کیا۔ ہاسن نواز اور شا زیب خان نے تیسرے وکٹ کے لیے 110 رنز کی شراکت قائم کی۔ اس جیت میں سفیان مقیم نے تین وکٹیں لے کر ٹیم کی مدد کی۔
میچ کا شیڈول اور فائنل کی تیاریاں
فائنل میچ کی پہلی گیند پاکستانی وقت کے مطابق شام 3 بجے گینی جائے گی۔ پاکستان شیہنس چاہتی ہے کہ وہ اپنی ناقابل شکست پوزیشن کو برقرار رکھیں اور ٹورنامنٹ کا ٹائٹل جیتیں۔ دونوں ٹیمیں اس اہم مقابلے کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔
بین الاقوامی کرکٹ کونسل کے تحت ہونے والے اس ٹورنامنٹ میں نوجوان کرکٹرز کو بین الاقوامی تجربہ مل رہا ہے۔ پاکستان اور سری لنکا کی نوجوان ٹیمیں کرکٹ کے مستقبل کے لیے اہم ہیں۔ دونوں ٹیموں کی کارکردگی سے مستقبل کے ٹیسٹ میچوں میں ان کے کردار کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔
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