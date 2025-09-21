ایشیا کپ: ’ہینڈ شیک‘ تنازع نے کرکٹ کو وار پراکسی بنا دیا

ایشیا کپ کے سپر فور مرحلے میں پاکستان اور انڈیا کا مقابلہ ایک بار پھر، لیکن ’ہینڈ شیک‘ تنازع نے کشیدگی کم نہ ہونے دی۔ میچ ریفری کی مبینہ معافی کے باوجود تلخی برقرار، دونوں ممالک کرکٹ کو پراکسی وار کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔
’ہینڈ شیک‘ تنازع سے اُٹھنے والا طوفان جو تھم نہ سکا: ’دونوں ملک کرکٹ کو وار پراکسی کے طور پر استعمال کر رہے ہیں‘\ پاکستان اور انڈیا ایشیا کپ کے سپر فور مرحلے میں آج (اتوار) کو پھر مدمقابل ہوں گے لیکن گذشتہ اتوار کو کھیل ے گئے میچ میں ہونے والے ’ہینڈ شیک‘ تنازع اور میچ ریفری کی مبینہ معافی کے باوجود تلخیاں کم نہیں ہو سکیں۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان سلمان علی آغا نے اتوار کو انڈیا کے خلاف میچ سے قبل سنیچر کو شیڈول پریس کانفرنس بھی نہیں کی، جس سے کشیدگی میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ تجزیہ کاروں کا خیال ہے
کہ حالیہ واقعات نے دونوں ممالک کے درمیان کرکٹ کو ایک طرح سے پراکسی وار کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ کھیل کے میدان میں ہونے والے معمولی واقعات بھی اب سیاسی تنازعات کا باعث بن رہے ہیں، جس سے دونوں ممالک کے کرکٹ شائقین اور کھلاڑیوں میں بے چینی پائی جاتی ہے۔ اس صورتحال نے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو مزید کشیدہ کر دیا ہے۔\اس تنازع کی ابتداء اس وقت ہوئی جب گذشتہ میچ کے دوران کھلاڑیوں کے درمیان ’ہینڈ شیک‘ کو لے کر کچھ معاملات سامنے آئے۔ اطلاعات کے مطابق، بعض کھلاڑیوں نے ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے سے گریز کیا، جس پر میچ ریفری نے معافی مانگی۔ تاہم، اس واقعے نے سوشل میڈیا پر ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا، جہاں لوگوں نے اس معاملے پر مختلف آراء کا اظہار کیا۔ کچھ لوگوں نے اسے کھیل کی روح کے منافی قرار دیا، جبکہ دیگر نے اسے دونوں ممالک کے درمیان جاری سیاسی کشیدگی کا نتیجہ قرار دیا۔ اس کے علاوہ، میچ کے دوران بعض کھلاڑیوں کے رویے پر بھی سوالات اٹھائے گئے، جس سے یہ تاثر ملا کہ دونوں ٹیمیں ایک دوسرے کے خلاف جارحانہ رویہ اپنا رہی ہیں۔ ماہرین کا خیال ہے کہ اس قسم کے واقعات سے کھیل کی ساکھ کو نقصان پہنچتا ہے اور کھلاڑیوں پر غیر ضروری دباؤ بڑھتا ہے۔\دونوں ممالک کے درمیان کرکٹ کے تعلقات ہمیشہ سے ہی حساس رہے ہیں۔ سیاسی تناؤ کی وجہ سے، دونوں ٹیمیں اکثر ایک دوسرے کے خلاف کھیلنے سے گریز کرتی رہی ہیں، اور جب بھی میچ ہوتا ہے، تو اس میں غیر معمولی دلچسپی اور کشیدگی پائی جاتی ہے۔ حالیہ واقعات نے اس کشیدگی میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ دونوں ممالک کو اس قسم کے معاملات کو سنجیدگی سے لینا چاہیے اور کھیل کی روح کو برقرار رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ، کھلاڑیوں اور سپورٹ سٹاف کو بھی اس حوالے سے تربیت دینے کی ضرورت ہے تاکہ وہ کھیل کے دوران مثبت رویہ اپنا سکیں۔ یہ بات بھی ضروری ہے کہ دونوں ممالک کے کرکٹ بورڈز اس مسئلے کا حل نکالنے کے لیے مل کر کام کریں اور مستقبل میں ایسے واقعات سے بچنے کے لیے ٹھوس اقدامات کریں۔ اس کے علاوہ، شائقین کو بھی صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور کھیل کو کھیل کی طرح لینا چاہیے۔ مجموعی طور پر، یہ صورتحال دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کے لیے ایک چیلنج ہے، جسے دانشمندی اور تحمل سے نمٹنا ضروری ہے
