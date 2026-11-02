ایف بی آر: غیر فعال ٹیکس پےرز کے خلاف سخت کارروائی
فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے ٹیکس ریٹرن نہ جمع کروانے والوں کے نام ایکٹو ٹیکس پےرز لسٹ سے خارج کردیے۔ مزید تفصیلات اور جرمانوں کی معلومات یہاں پڑھیں۔
فیڈرل بورڈ آف ریونیو ( ایف بی آر) نے انکم ٹیکس گوشوارے جمع نہ کروانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ ٹیکس حکام کے مطابق اس پہلے مرحلے میں ان تمام ٹیکس دہندگان کے نام ایکٹو ٹیکس پےرز لسٹ سے خارج کر دیے گئے ہیں جنہوں نے مقررہ تاریخ تک اپنا ٹیکس ریٹرن جمع نہیں کروایا۔ اب ایسے ٹیکس دہندگان کو ہر قسم کی لے دینے پر دوگنا ٹیکس ادا کرنا ہوگا۔
ایکٹو ٹیکس پےرز لسٹ میں تبدیلی
ایف بی آر ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ ٹیکس ایئر 2026 کے لیے اپ ڈیٹ شدہ ایکٹو ٹیکس پےرز لسٹ تیار کر لی گئی ہے۔ اس فہرست میں 31 اکتوبر تک ان افراد کے نام شامل نہیں ہیں جنہوں نے اپنا ٹیکس ریٹرن وقت پر جمع نہیں کروایا۔ حکام کا کہنا ہے کہ ٹیکس ریٹرن جمع کرانے کی آخری تاریخ کو اس سلسلے میں دو بار توسیع دی گئی تھی، تاہم اب توسیع کا دور ختم ہو چکا ہے۔Also readقطر نے پاکستانی شہریوں کے لیے ویزا آن ارائیول کی سہولت بحال کر دی
ٹیکس حکام کا واضح پیغام ہے کہ تاخیر سے ریٹرن جمع کروانے والے صرف ریٹرن فائل کرنے کے ذریعے ایکٹو ٹیکس پےرز کی فہرست میں دوبارہ شامل نہیں ہو سکیں گے۔ انہیں فہرست میں واپس لانے کے لیے اضافی سرچارج ادا کرنا لازمی ہوگا۔ اگرچہ کچھ افراد نے توسیع کی درخواست دی تھی، لیکن ان کی درخواستوں کے منظور ہونے تک ان کا ٹیکس اسٹیٹس غیر فعال رہے گا۔
ٹیکس دہندگان کے لیے مالی نقصانات
ایکٹو ٹیکس پےرز لسٹ سے باہر رہنے والے ٹیکس دہندگان کے لیے مالی نقصانات کا اندیشہ ہے۔ ذرائع کے مطابق کاروباری نقصانات اگلے مالی سال منتقل کرنے کا حق بھی متاثر ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ، ایکٹو لسٹ میں نام نہ ہونے کی وجہ سے ٹیکس ریفرنڈ ملنے میں بھی رکاوٹیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ نان فائلرز کو اب زیادہ شرح سے ٹیکس ادا کرنا ہوگا جو کہ ان کے بزنس پر براہ راست اثر انداز ہوگا۔
ایف بی آر کے مطابق ایکٹو ٹیکس پےرز لسٹ میں دوبارہ شامل ہونے کے لیے ٹیکس دہندگان کو سنگین مالى جرمانے ادا کرنے ہوں گے۔ انفرادی ٹیکس دہندگان کو فہرست میں واپس لانے کے لیے 25 ہزار روپے کا اضافی سرچارج ادا کرنا ہوگا۔ اس کے برعکس، ایسوسی ایشنز کے لیے یہ رقم 50 ہزار روپے مقرر کی گئی ہے جبکہ کمپنیوں کو ایک لاکھ روپے کا سرچارج دینا ہوگا۔
ٹیکس نظام میں سختی کا سلسلہ
اس سخت کارروائی کا مقصد ٹیکس کونشینس کو بہتر بنانا اور ٹیکس پیٹرن کو وسیع کرنا ہے۔ ٹیکس اٹھوریٹیز کا ماننا ہے کہ غیر ضروری تاخیر سے ٹیکس ریٹرن جمع کروانا ٹیکس نظام کو نقصان پہنچاتا ہے۔ لہذا، اب سے ہر ٹیکس دہندہ کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے مقررہ وقت میں اپنا ریٹرن جمع کرنا ہوگا۔
دوسرے مرحلے میں مزید سخت اقدامات کیے جائیں گے۔ حکام نے تمام شہریوں اور کاروباری اداروں کو اجازت دی ہے کہ وہ اپنی ٹیکس کی صورت حال فوری چیک کریں اور اگر نام لسٹ سے خارج ہو چکا ہے تو ضروری کارروائی کریں۔ اس سے قبل رواں مالی سال میں ترسیلات زر کی امیدیں 44 ارب ڈالر سے تجاوز کرنے کی تھیں، جس سے معیشت پر مثبت اثرات کی توقع تھی، لیکن ٹیکس پیٹرن کی وسعت کے بغیر یہ اہداف حاصل کرنا مشکل ہو سکتا ہے۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ ٹیکس ادائیگی کے نظام میں شفافیت لانا قومی معیشت کی ترقی کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ ایف بی آر کی نئی پالیسیاں اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کر رہی ہیں کہ ہر ٹیکس دہندہ اپنے فرض کا ادا کرے۔ اگرچہ ابتدائی مراحل میں کچھ ٹیکس دہندگان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن طویل مدتی فوائد ٹیکس نظام کے لیے بہت زیادہ ہوں گے۔
حکام کا کہنا ہے کہ ٹیکس ریٹرن جمع نہ کروانے والوں کے خلاف آئندہ مزید سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ اس لیے تمام متعلقہ فریقین کو اپ ڈیٹ رہنا چاہیے۔ ٹیکس پالیسیوں کی پیروی نہ کرنے پر عائد کردہ پابندیاں مستقبل میں مزید سخت ہو سکتی ہیں۔ اس صورتحال میں شہریوں اور اداروں کو احتیاط برتنے کی ضرورت ہے تاکہ انہیں بھاری جرمانوں اور دیگر تکالیف سے بچا جا سکے۔
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