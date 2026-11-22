ایف بی آئی کے نیٹ ورکس میں سائبر حملے کی تحقیقات شروع
ایف بی آئی نے اپنے قومی ڈیٹا بیس کی سیکیورٹی کے بعد تحقیقات کا آغاز کیا ہے، جس میں جرائم کے اعداد و شمار موجود ہیں۔ یہ واقعہ امریکی حکومت کی جدید سائبر سیکیورٹی تحفظات کے حوالے سے تشویش کا باعث بنا ہے۔
امریکی وفاقی تحقیقاتی ایجنسی ایف بی آئی نے اپنے قومی قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ڈیٹا بیس میں ہونے والے واضح سائبر حملے کی تحقیقات شروع کر دی ہے۔ ایسوسی ایٹڈ پریس کی رپورٹ کے مطابق اس واقعے کی تفصیلات سامنے آنے کے بعد سے امریکی سیکیورٹی اداروں میں شدید ہلچل مچ گئی ہے۔ ایف بی آئی نے شنبہ کے روز اس حملے پر کوئی تبصرہ کرنے سے گریز کیا، جبکہ یہ خبر پہلے سی این این نے پیش کی تھی۔
NCIC ڈیٹا بیس کا بنیادی کردار اور سیکیورٹی خرابی
نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق نیٹ ورکس اور انٹرنیٹ کے ذریعے ہونے والے اس حملے میں نیشنل کرائم انفارمیشن سینٹر شامل ہے، جسے عام طور پر NCIC کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ ایک کمپیوٹرائزڈ ڈیٹا بیس ہے جو مقامی، ریاستی اور وفاقی قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے دستیاب ہے۔ اس ڈیٹا بیس میں فرار مجرموں، گم شدہ افراد، مجرمانہ تاریخ کے اعداد و شمار، چوری شدہ املاک اور دیگر اہم معلومات شامل ہیں۔Also readPakistan to Import 800,000-Ton Wheat; Stabilize Prices
صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے فوری ردعمل
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس حملے کے حوالے سے اپنی پہلی تعلیقات کا اظہار کیا۔ فاکس نیوز چینل سے دیے گئے انٹرویو میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ہمیں صرف ابھی اس بارے میں معلوم ہوا ہے۔ انہوں نے مزید وضاحت کی کہ یہ صورت حال اچھی نہیں ہے۔ تاہم، حملے کے دائرہ کار اور نقصان کی فوری طور پر کوئی واضح تصویر موجود نہیں ہے۔
سائبر حملے اور نظامی مسائل کا موازنہ
یہ خبر اس وقت سامنے آئی ہے جب ملک میں سرکاری اور نجی شعبوں میں ڈیجیٹل بندش کا سامنا کرنا پڑا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے انتظامیہ کے افسران نے ان مسائل کو روایتی کمپیوٹر سسٹم کو اپ گریڈ کرنے اور کمزوریوں کو دور کرنے کے معمول کے کاموں سے جوڑا ہے۔ ایف بی آئی کے اس واقعے کو ان دیگر بندشوں سے جوڑنے کا کوئی فوری اشارہ نہیں ملا۔
ایف بی آئی پر سابق سائبر حملوں کی تاریخ
تاریخی طور پر ایف بی آئی ہیکرز کے لیے ایک باقاعدہ ہدف رہا ہے۔ ستمبر میں شینی ہنٹرز نامی ایک کرائمینگ ہیکنگ گروپ نے دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے ایف بی آئی کے ملازمین اور امیدواروں کی وسیع ڈیٹا کی ٹروو حاصل کی ہے۔ انہوں نے ایجنسی کے جابز پورٹل کو بھی کمپرومائز کیا تھا۔
نکاسی آپریشنز پر نگرانی کے تحفظات
اس سے قبل مارچ کے مہینے میں ایف بی آئی نے افشا کیا تھا کہ وہ حساس معلومات والے انٹرنل سسٹم پر مشکوک سرگرمیوں کی تحقیقات کر رہا ہے۔ یہ سسٹم نیٹ ورکس اور انٹرنیٹ کے ذریعے نکاسی آپریشنز اور تحقیقات سے متعلقہ اہم ڈیٹا ذخیرہ کرتا ہے۔ یہ تمام واقعات امریکی سائبر سیکیورٹی کے مستقبل کے لیے ایک بڑا چیلنج ثابت ہو رہے ہیں۔
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