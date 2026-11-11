ایف بی آر نے روٹی ٹیکس ریٹنگز 2002 میں ڈسکاؤنٹ کی شرطیں طے کیں
ایف بی آر نے روٹی ٹیکس ریٹنگز 2002 میں تبدیلی کی جس سے ڈیڈ لائن کے بعد ریٹرن دینے والوں کو معاف کرتا ہے، لیکن پراپرٹی خریداری پر چھ ماہ کی پابندی عائد ہوتی ہے۔
سنتھال کا 2024 کا انکم ٹیکس ریٹنگز 2002 کے نئے بدلاؤ نے ٹیکس دہندگان کو راغب کیا، جو ڈیڈ لائن کے بعد خود ریکارڈ جمع کراتے ہیں، ان کو ایکسپرشن ڈیمانڈ کے بغیر ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ میں شامل کر سکتا ہے، لیکن ایک جھگڑا واپسی کے چھ ماہ تک پراپرٹی خریداروں پر پابندی عائد ہے۔
نیا ضابطہ اور اس کا عمل
فدرل بورڈ آف ریونیو (ایف بی آر) نے اعلان کیا کہ ڈسکاؤنٹ سروسز کے لیے ایک نیا فارم جاری کیا جائے گا، جسے IRIS پورٹل کے ذریعے جمع کرنا لازمی ہوگا۔ فارم میں ٹیکس دہندہ کا قومی شناختی کارڈ نمبر، متعلقہ مالی سال اور ریٹرن کی تفصیلات شامل ہیں۔Also readPTI leader arrested in Lahore over alleged anti-police plot
لازمن طور پر، ٹیکس دہندہ سے پوچھا جائے گا کہ وہ چھ ماہ تک پراپرٹی خریدنے یا حاصل کرنے سے منع راضی ہو گا۔ اس کا اعتراض اگر فورا دریافت نہ ہو تو ایف بی آر کو مفت ہوتا ہے۔ ٹیکس دہندہ کو پہلے ایک سائنینل کرنے کا موقع ملے گا، جب کاروائی شروع نہ ہو۔
اطلاعاتی جائزہ اور قانونی روک تھام
ایک خودکار جائزہ سسٹم شامل کیا گیا ہے جو سبمٹ شدہ ریٹرنز کو الیکٹرانک طور پر چیک کرتا ہے۔ ہر ممکن غلطی یا بے قاعدگی کی صورت میں، ٹیکس دہندہ کو آن لائن نوٹیفائی کیا جائے گا۔
اگر ایڈیڈ کے دوران کوئی غلطی یا تنازعہ ملتا ہے تو مزید کارروائی کرنے سے پہلے وضاحت کا موقع دیا جائے گا۔ ایف بی آر یہ بھی واضح کر رہا ہے کہ پراپرٹی حاصل کرنے پر رکاوٹ دی جائے گی اور چھ ماہ کے عرصہ کے بعد معاف کی جانے والی سروس نشت ناپید ہو جائے گی۔
قاعدے کے تجزیے اور آئندہ کا تفصیل
پیسیو ٹیکس ریٹنگز کے پیش رفت کے ساتھ، عام ٹیکس دہندہ کو ایک نیا موقع ملتا ہے کہ وہ دھرتی پر تشیکل کے بغیر لسٹ میں شامل ہوسکے۔ اگر کوئی ٹیکس دہندہ رکاوٹ کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کی سروس کا معاف ہونا فوری طور پر ختم ہو جائے گا۔
فقط ، اس اصلاح کی مطالعہ کے بعد ایف بی آر کے سی۔ ایچ۔ ایم ایک سال کے بعد جدول کرتی ہے کہ تمام نئے اور معیاری ٹیکس دہندگان کیلئے ایک مکمل فریم ورک تیار کیا جائے گا، جس کے مطابق اور عائنات کے لحاظ سے اندرونی عامات بہتر کرنے کی منصوبہ بندی شامل ہے۔
Get an alert when there is news on EconomyFollow Economy