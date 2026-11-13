ایف بی آر میں سینئر افسران کی بڑی سطح پر منتقلی اور نئی تعیناتیوں کا اعلان
فیڈرل بورڈ آف ریونو نے انڈر ریلوی سروس کے سینئر افسران کی اہم عہدوں پر تعیناتی اور منتقلی کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے جس میں محمد سردار قریشی کو ممبر سیلز ٹیکس اور ڈاکٹر شاہ خان کو ڈائریکٹر جنرل ریونیو اینالائسز کے عہدے پر تعینات کیا گیا ہے۔ دیگر اہم عہدوں پر عبدالعزیز ناروجو، عمران لطیف منہاس، محمد انور، شوکت چیمہ، عبدالحفیض نظامانی، جبران مصراور اور رحمن صدیق کو مختلف شہروں میں کمشنرز اور سربراہان کے طور پر تعینات کیا گیا ہے۔
فیڈرل بورڈ آف ریونو ( ایف بی آر) نے انڈر ریلوی سروس کے سینئر افسران کی منتقلی اور تعیناتی کے حوالے سے اہم اعلان کیا ہے۔ اس خبر کو 24 نیوز ایچ ڈی ٹی وی نے اپنی رپورٹ میں تفصیل سے بیان کیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق گریڈ اٹھارہ کے افسر محمد سردار قریشی کو ممبر سیلز ٹیکس کی حیثیت سے تعینات کیا گیا ہے جبکہ ڈاکٹر شاہ خان کو ایف بی آر میں ریونیو اینالائسس کے ڈائریکٹر جنرل کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ یہ فیصلہ ادارے کے اندرونی انتظامی امور کو بہتر بنانے اور کارکردگی میں اضافے کے لیے کیا گیا ہے۔ ایف بی آر کی جانب سے جاری کردہ سرکاری نوٹیفکیشن میں متعدد اہم عہدوں پر تعیناتی وں کی تفصیلات شامل ہیں۔ عبدالعزیز ناروجو کو کراچی میں کمشنر ایپیلز فور کے عہدے پر فائز کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ عمران لطیف منہاس کو اسلام آباد میں کمشنر ایپیلز ٹو کے طور پر تعینات کیا گیا ہے۔ محمد انور کو چیف سیلز اور ایکسائز ٹیکس کا عہدہ سونپا گیا ہے جبکہ شوکت چیمہ کو لاہور میں کمشنر ایپیلز سیون کے عہدے کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ عبدالحفیض نظامانی کو بہاولپور میں کمشنر وڈ ہولڈنگ ٹیکس کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ جبران مصراور کو لاہور میں کمشنر ایپیلز ون کے طور پر تعینات کیا گیا ہے۔ مزید برآں رحمن صدیق کو ملتان کے ریجنل ٹیکس آفس میں کمشنر انڈر ریلوی ریونو کی حیثیت سے تعینات کیا گیا ہے۔.
فیڈرل بورڈ آف ریونو (ایف بی آر) نے انڈر ریلوی سروس کے سینئر افسران کی منتقلی اور تعیناتی کے حوالے سے اہم اعلان کیا ہے۔ اس خبر کو 24 نیوز ایچ ڈی ٹی وی نے اپنی رپورٹ میں تفصیل سے بیان کیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق گریڈ اٹھارہ کے افسر محمد سردار قریشی کو ممبر سیلز ٹیکس کی حیثیت سے تعینات کیا گیا ہے جبکہ ڈاکٹر شاہ خان کو ایف بی آر میں ریونیو اینالائسس کے ڈائریکٹر جنرل کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ یہ فیصلہ ادارے کے اندرونی انتظامی امور کو بہتر بنانے اور کارکردگی میں اضافے کے لیے کیا گیا ہے۔ ایف بی آر کی جانب سے جاری کردہ سرکاری نوٹیفکیشن میں متعدد اہم عہدوں پر تعیناتیوں کی تفصیلات شامل ہیں۔ عبدالعزیز ناروجو کو کراچی میں کمشنر ایپیلز فور کے عہدے پر فائز کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ عمران لطیف منہاس کو اسلام آباد میں کمشنر ایپیلز ٹو کے طور پر تعینات کیا گیا ہے۔ محمد انور کو چیف سیلز اور ایکسائز ٹیکس کا عہدہ سونپا گیا ہے جبکہ شوکت چیمہ کو لاہور میں کمشنر ایپیلز سیون کے عہدے کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ عبدالحفیض نظامانی کو بہاولپور میں کمشنر وڈ ہولڈنگ ٹیکس کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ جبران مصراور کو لاہور میں کمشنر ایپیلز ون کے طور پر تعینات کیا گیا ہے۔ مزید برآں رحمن صدیق کو ملتان کے ریجنل ٹیکس آفس میں کمشنر انڈر ریلوی ریونو کی حیثیت سے تعینات کیا گیا ہے۔
Get an alert when there is news on ادارہ جاتFollow ادارہ جات