ایف بی آر اور وفاقی حکومت نے آئی ایم ایف شرائط پوری کیں
وزارت خزانہ کے مطابق پاکستان نے آئی ایم ایف کی تین اہم شرائط پوری کرلی ہیں جبکہ صوبوں نے وفاقی گرانٹ کے صرف 6 فیصد حصے کی فراہمی کی ہے۔
پاکستان نے رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی کے دوران بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کی تین اہم شرائط پوری کرلی ہیں۔ وزارت خزانہ کی طرف سے جاری کردہ معلومات کے مطابق اس پیش رفت سے ملک کی معاشی صورتحال میں مثبت تبدیلی کا اشارہ ملتا ہے۔ تاہم، وفاقی حکومت کو چاروں صوبوں سے سالانہ طے شدہ گرانٹ کا صرف 6 فیصد ہی وصول ہوسکا ہے۔ یہ اعداد و شمار اس حقیقت کی عکاسی کرتے ہیں کہ مالیاتی ذمہ داریوں میں صوبوں کا حصہ اب بھی محدود ہے۔
صوبائی گرانٹ میں شدید کمی
وزارت خزانہ کے مطابق چاروں صوبوں نے پہلی سہ ماہی میں مجموعی طور پر 57 ارب 50 کروڑ روپے کی نقد گرانٹ فراہم کی۔ یہ رقم جون میں وفاق اور صوبوں کے درمیان ہونے والے معاہدے کے تحت طے شدہ اہداف سے بہت کم ہے۔ رواں مالی سال میں صوبوں کا طے شدہ ہدف ایک کھرب 3 ارب 50 کروڑ روپے کے بجائے ایک ہزار 35 ارب روپے تھا۔ تاہم، موصول ہونے والی رقم میں نمایاں کمی دیکھی گئی۔Also readFederal Govt Cuts Petrol Price by Rs2; Diesel Unchanged
تفصیلات کے مطابق پنجاب کا حصہ سب سے زیادہ 32 ارب 50 کروڑ روپے رہا۔ سندھ نے 8 ارب 50 کروڑ روپے کی فراہمی کی جبکہ خیبرپختونخوا نے 12 ارب 70 کروڑ روپے دیے۔ بلوچستان سے 3 ارب 70 کروڑ روپے وصول کیے گئے۔ خیبرپختونخوا حکومت نے اس سے قبل صوبائی گرانٹ کو پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان سے ملاقات سے مشروط کرنے کا اعلان کیا تھا، جس کا اثر اس مالی سال میں بھی نظر آیا۔
صوبائی اور وفاقی ٹیکس ہدف
مالیاتی اعدادوشمار کے مطابق چاروں صوبے ٹیکس وصولیوں کا آئی ایم ایف ہدف حاصل کرنے میں ناکام رہے۔ صوبائی حکومتوں کی ٹیکس وصولیاں 301 ارب روپے رہیں، جو مقررہ ہدف سے 88 ارب روپے کم تھیں۔ تاہم، انہوں نے نقد سرپلس پیدا کرنے کا ہدف پوراکرلیا اور مجموعی طور پر 599 ارب روپے کا نقد سرپلس پیدا کیا، جو آئی ایم ایف کے مقررہ ہدف سے 83 ارب روپے زیادہ تھا۔
دوسری جانب وفاقی حکومت پرائمری بجٹ سرپلس اور فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے ٹیکس ہدف میں کامیاب رہی۔ ایف بی آر نے جولائی تا ستمبر کے دوران 3 ہزار 89 ارب روپے ٹیکس جمع کیے، جبکہ ہدف 3 ہزار 30 ارب روپے تھا۔ اس طرح ادارے نے سہ ماہی ہدف تقریبااً 60 ارب روپے سے تجاوز کرکے حاصل کیا۔
وفاقی سرپلس اور اسٹیٹ بینک کا منافع
پہلی سہ ماہی کے لیے پرائمری بجٹ سرپلس کا ہدف ایک ہزار 950 ارب روپے مقرر تھا، لیکن وفاقی حکومت نے 2 ہزار 970 ارب روپے کا سرپلس ظاہر کیا، جو مجموعی قومی پیداوار کا 2.1 فیصد بنتا ہے۔ اضافی سرپلس کی بڑی وجہ اسٹیٹ بینک کا سالانہ منافع پہلی سہ ماہی میں آمدن کے طور پر شامل کرنا تھا۔ اسٹیٹ بینک کا منافع گزشتہ مالی سال کے مقابلے میں 20 فیصد، یعنی 495 ارب روپے کم ہوکر تقریبااً ایک ہزار 900 ارب روپے رہ گیا۔
قرض اقساط کی منظوری کا امکان
وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کے مطابق آئی ایم ایف بورڈ کا اگلے ماہ اجلاس متوقع ہے۔ اس اجلاس میں تقریبااً 1.2 ارب ڈالر کی قرض اقساط کی منظوری دی جاسکتی ہے۔ وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ مالیاتی اصلاحات کی کامیابی اور ہدف سے تجاوز کی وجہ سے فنڈ کے ساتھ تعلق میں استحکام برقرار رہے گا۔
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