ایف بی آر نے سفید روح اور سالونٹ آئل کے لیے نیا کوٹا نظام متعارف کرایا
فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے صنعتی استعمال کے لیے سفید روح اور سالونٹ آیل کی ڈیوٹی فری خریداری کا نیا کوٹا نظام متعارف کرایا ہے جس میں پیداواری صلاحیت کے مطابق سالانہ کوٹہ مقرر کیا گیا ہے۔
فیڈرل بورڈ آف ریونیو (ایف بی آر) نے صنعتی پیداوار میں استعمال ہونے والے سفید روح اور سالونٹ آئل کی ڈیوٹی فری خریداری اور درآمد کے لیے ایک نیا کوٹا نظام متعارف کرایا ہے۔ اس اقدام کے تحت مینوفیکچررز کو ان کی پیداواری صلاحیت اور ماضی کے کھپت کے ریکارڈ کے بنیاد پر سالانہ کوٹہ فراہم کیے جائیں گے۔
نئے کوٹا نظام کی تفصیلات اور اصول
اینٹینڈ فدرل ایکسائز رولز میں ترمیم کے بعد اب نئے مینوفیکچررز کو ان کی پیداواری صلاحیت کا پچاس فیصد تک کوٹہ دیا جا سکتا ہے۔ موجودہ مینوفیکچررز کے لیے سالانہ کوٹہ طے کرنے میں ان کے پچھلے دو سالوں کی کھپت اور ان کی موجودہ پیداواری صلاحیت کو مدنظر رکھا جائے گا۔Also readCan trotters soup help women maintain strong bones and muscles?
مصنوعات تیار کرنے والے اداروں کو منظور شدہ خام مال کی خریداری اور کھپت کی تفصیلات ایف بی آر کو تین مہینے کے وقفے سے جمع کرانا لازمی ہو جائیں گی۔ یہ نیا نظام صنعتی کاروبار میں شفافیت اور مالیاتی نگرانی کو یقینی بنانے کے لیے وضع کیا گیا ہے۔
درخواست دہندگان کے لیے ضروری شرائط
کوٹہ کی منظوری کے خواہش مند مینوفیکچررز کو کمشنر ان کمیڈ ریونیو کے پاس درخواست جمع کروانی ہوگی۔ ایف بی آر کی اطلاع کے مطابق، منظور شدہ خام مال کو خریداری کے نو ماہ کے اندر استعمال کرنا لازمی ہے۔ اگر خام مال کو منظور شدہ حد سے زیادہ استعمال کیا گیا تو پابندی عائد کی جا سکتی ہے۔
نئے اور پرانے دونوں ہی پیمانوں پر مینوفیکچررز کے لیے یہ اصول یکساں اہمیت رکھتے ہیں۔ اس نظام کا مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ ڈیوٹی فری سامان صرف درست صنعتی استعمال کے لیے استعمال ہو اور اس کا غلط استعمال نہ کیا جائے۔
خرابیوں پر عائد کیے جانے والے جرمانے
ایف بی آر نے ان قواعد کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت پابندیوں کا اعلان کیا ہے۔ اگر کوئی مینوفیکچرر منظور شدہ حد سے تجاوز کرتا ہے، غلط معلومات فراہم کرتا ہے، یا خام مال کو کسی اور مقام پر منتقل کرتا ہے تو اس کا کوٹہ معطل یا منسوخ کیا جا سکتا ہے۔
اس کے علاوہ، خلاف ورزیوں پر ایکسائس ڈیوٹی، سرچارج اور مالی جرمانے عائد کیے جائیں گے۔ یہ اقدامات صنعتی شعبے میں قوانین کی پابندی کو یقینی بنانے اور ریونیو کی وصولی میں اضافہ کرنے کے لیے اٹھائے گئے ہیں۔
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