ایف بی آر کی آڈٹ اصلاحات: ہائی رسک ٹیکس دہندگان کا مرکزی انتخاب اور ماہانہ نگرانی

ایف بی آر نے ریونیو بڑھانے کے لیے آڈٹ کے نظام میں جامع اصلاحات متعارف کرانے کا فیصلہ کیا ہے جس کے تحت ہائی رسک ٹیکس دہندگان کے آڈٹ کیسوں کا انتخاب مرکزی سطح پر کیا جائے گا جبکہ مقامی دفاتر کی کارکردگی کی ماہانہ نگرانی بھی کی جائے گی۔ اس اقدام کا مقصد ٹیکس وصولی میں شفافیت اور کارکردگی کو بہتر بنانا ہے تاکہ ملک بھر میں یکساں اور منصفانہ ٹیکس نظام قائم کیا جا سکے۔ آئی ایم ایف کو بھجوائی گئی تازہ دستاویزات کے مطابق ایف بی آر آڈٹ کے موجودہ نظام کو بین الاقوامی معیار کے مطابق ڈھالنے کے لیے کمپلائنس رسک مینجمنٹ (سی آر ایم) سسٹم متعارف کرایا جا رہا ہے جو رسک کی بنیاد پر آڈٹ کیسوں کی نشاندہی اور ان کی نگرانی کرے گا۔ اس سے ٹیکس چوری اور عدم تعمیل کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد ملے گی۔ سی آر ایم سسٹم کے تحت آڈٹ کیسوں کے انتخاب کا عمل اگست 2026 تک مکمل طور پر مرکزی سطح پر منتقل کر دیا جائے گا۔ اس وقت تک ایف بی آر کے مقامی دفاتر رسک کے معیار پر پورا اترنے والے کیسوں کی نشاندہی کریں گے لیکن حتمی انتخاب اور تفویض مرکزی اکائی کرے گی۔ اس کے علاوہ ہر ماہ مقامی دفاتر کی کارکردگی کا جائزہ لیا جائے گا اور انہیں ٹارگٹ کے مطابق نتائج دینے کے لیے پابند کیا جائے گا۔ ایف بی آر کا خیال ہے کہ اس سے ٹیکس دہندگان کے ساتھ امتیازی سلوک ختم ہوگا اور آڈٹ کے عمل میں اعتماد بڑھے گا۔ دوسری جانب حکومت نے درمیانی مدت کی ٹیکس اصلاحاتی حکمت عملی (میڈیم ٹرم ٹیکس ریفارم اسٹریٹیجی) کی تیاری پر بھی کام تیز کر دیا ہے جس میں محصولات میں اضافے کے لیے نئے ذرائع تلاش کرنے اور ٹیکس نیٹ کو وسیع کرنے پر زور دیا جائے گا۔ یہ اصلاحات اس وقت سامنے آئی ہیں جب ایف بی آر ٹیکس ہدف حاصل کرنے میں مسلسل ناکام ہو رہا ہے اور رواں مالی سال 860 ارب روپے سے زائد شارٹ فال کا خدشہ ہے۔ ماہرین کے مطابق موجودہ نظام میں شفافیت کی کمی اور غیر موثر آڈٹ کی وجہ سے بڑی تعداد میں ٹیکس دہندگان اپنی ذمہ داریوں سے بچ رہے ہیں۔ مرکزی سطح پر آڈٹ کیسوں کے انتخاب سے نہ صرف تعصب کا خاتمہ ہوگا بلکہ ایف بی آر کی کارکردگی میں بھی نمایاں بہتری آئے گی۔ حکومت کا کہنا ہے کہ ان اصلاحات سے عالمی مالیاتی اداروں خاص طور پر آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کی شرائط پوری کرنے میں بھی مدد ملے گی۔ اس کے علاوہ سونا اور چاندی جیسی اشیاء پر عائد محصولات میں تبدیلیوں سے بھی ریونیو پر اثر پڑے گا، تاہم ایف بی آر کی توجہ بنیادی طور پر ٹیکس نظام کو جدید بنانے پر ہے۔ یہ اصلاحات ملکی معیشت کو مستحکم کرنے اور پائیدار ترقی کے حصول کے لیے اہم سنگ میل ثابت ہو سکتی ہیں.
