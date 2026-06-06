ایف آئی اے کا ملک بھر میں ایف اے ٹی ایف ڈیسک قائم کرنے کا فیصلہ

وفاقی تحقیقاتی ادارے نے فنانشل ایکشن ٹاسک فورس کے تقاضوں پر عملدرآمد کے لیے ملک بھر میں خصوصی ڈیسک قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے جس کے لیے ڈی جی ایف آئی اے نے تمام اضافی ڈائریکٹرز اور زونل ڈائریکٹرز کو احکامات جاری کر دیے ہیں۔ ان ڈیسکوں کے ذریعے ایف اے ٹی ایف کے چھ ٹاسکوں پر کیے گئے اقدامات کی تفصیلات جمع کی جائیں گی۔
ڈی جی ایف آئی اے نے ملک بھر میں فنانشل ایکشن ٹاسک فورس ( ایف اے ٹی ایف ) ڈیسک قائم کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ یہ ڈیسک ایف اے ٹی ایف کے چھ اہم ٹاسکوں پر عملدرآمد کی نگرانی اور رپورٹنگ کرے گا۔ اس حکم نامے میں تمام ایڈیشنل ڈائریکٹرز اور زونل ڈائریکٹرز کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ اپنے اپنے دفاتر میں یہ ڈیسک قائم کریں اور اس کے لیے نامزد فوکل پرسن متعین کریں۔ ان فوکل پرسن کو ہفتے کے اندر عملدرآمد کی رپورٹ ڈی جی ایف آئی اے کو پیش کرنی ہوگی۔ ایف اے ٹی ایف ایک بین الاقوامی ادارہ ہے جو منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت کے خلاف اقدامات کی نگرانی کرتا ہے۔ پاکستان کو اس ادارے کی جانب سے متعدد بار مختلف ٹاسک دیے گئے ہیں جن پر عملدرآمد یقینی بنانے کے لیے وفاقی تحقیقاتی ادارہ (ایف آئی اے) کو کلیدی کردار ادا کرنا ہے۔ ان ڈیسک وں کے قیام کا مقصد پاکستان کی ایف اے ٹی ایف کے ساتھ تعاون کو بہتر بنانا اور ملک کو اس کی گرے لسٹ سے نکالنے میں مدد فراہم کرنا ہے۔ اس حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ ایف اے ٹی ایف ڈیسک کے ذریعے تمام متعلقہ اداروں سے معلومات اکٹھی کی جائیں گی اور انہیں ایک متحدہ رپورٹ میں پیش کیا جائے گا۔ اس رپورٹ کو ایف اے ٹی ایف کے ساتھ جائزہ اجلاسوں میں پیش کیا جائے گا، جس سے پاکستان کی کوششوں کو بین الاقوامی سطح پر اجاگر کیا جا سکے گا۔ مزید برآں، ڈی جی ایف آئی اے نے تمام ونگز اور زونز کو ہدایت دی ہے کہ وہ ایف اے ٹی ایف کے دیے گئے ٹاسک پر سختی سے عملدرآمد کریں اور کسی بھی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ اس اقدام کو پاکستان کی معاشی اور مالیاتی سلامتی کے لیے اہم قدم قرار دیا جا رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس سے نہ صرف ملک میں منی لانڈرنگ اور کرپشن میں کمی آئے گی بلکہ بین الاقوامی برادری میں پاکستان کا اعتماد بھی بحال ہوگا۔ ایف اے ٹی ایف ڈیسک کے قیام سے قانون نافذ کرنے والے اداروں میں ہم آہنگی پیدا ہوگی اور مالیاتی جرائم کی روک تھام میں مدد ملے گی.
ڈی جی ایف آئی اے نے ملک بھر میں فنانشل ایکشن ٹاسک فورس (ایف اے ٹی ایف) ڈیسک قائم کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ یہ ڈیسک ایف اے ٹی ایف کے چھ اہم ٹاسکوں پر عملدرآمد کی نگرانی اور رپورٹنگ کرے گا۔ اس حکم نامے میں تمام ایڈیشنل ڈائریکٹرز اور زونل ڈائریکٹرز کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ اپنے اپنے دفاتر میں یہ ڈیسک قائم کریں اور اس کے لیے نامزد فوکل پرسن متعین کریں۔ ان فوکل پرسن کو ہفتے کے اندر عملدرآمد کی رپورٹ ڈی جی ایف آئی اے کو پیش کرنی ہوگی۔ ایف اے ٹی ایف ایک بین الاقوامی ادارہ ہے جو منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت کے خلاف اقدامات کی نگرانی کرتا ہے۔ پاکستان کو اس ادارے کی جانب سے متعدد بار مختلف ٹاسک دیے گئے ہیں جن پر عملدرآمد یقینی بنانے کے لیے وفاقی تحقیقاتی ادارہ (ایف آئی اے) کو کلیدی کردار ادا کرنا ہے۔ ان ڈیسکوں کے قیام کا مقصد پاکستان کی ایف اے ٹی ایف کے ساتھ تعاون کو بہتر بنانا اور ملک کو اس کی گرے لسٹ سے نکالنے میں مدد فراہم کرنا ہے۔ اس حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ ایف اے ٹی ایف ڈیسک کے ذریعے تمام متعلقہ اداروں سے معلومات اکٹھی کی جائیں گی اور انہیں ایک متحدہ رپورٹ میں پیش کیا جائے گا۔ اس رپورٹ کو ایف اے ٹی ایف کے ساتھ جائزہ اجلاسوں میں پیش کیا جائے گا، جس سے پاکستان کی کوششوں کو بین الاقوامی سطح پر اجاگر کیا جا سکے گا۔ مزید برآں، ڈی جی ایف آئی اے نے تمام ونگز اور زونز کو ہدایت دی ہے کہ وہ ایف اے ٹی ایف کے دیے گئے ٹاسک پر سختی سے عملدرآمد کریں اور کسی بھی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ اس اقدام کو پاکستان کی معاشی اور مالیاتی سلامتی کے لیے اہم قدم قرار دیا جا رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس سے نہ صرف ملک میں منی لانڈرنگ اور کرپشن میں کمی آئے گی بلکہ بین الاقوامی برادری میں پاکستان کا اعتماد بھی بحال ہوگا۔ ایف اے ٹی ایف ڈیسک کے قیام سے قانون نافذ کرنے والے اداروں میں ہم آہنگی پیدا ہوگی اور مالیاتی جرائم کی روک تھام میں مدد ملے گی
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