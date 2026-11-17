ایف پی اے فیس لانسر گرفتار اسرائیلی افواج کی جانب سے جین میں گرفتاری پر تشویش
اسرائیلی افواج نے مغربی کنارے کے جین کے قریب ایجنسی فرانس پریس (ایف پی اے) کے فیس لانسر محمد عطیک کو گرفتار کر لیا ہے۔
اسرائیلی فوج نے 15 نومبر کی صبح سویرے مغربی کنارے کے شمالی شہر جین کے قریب ایجنسی فرانس پریس ( ایف پی اے) سے وابستہ فیس لانسر محمد عطیک کو گرفتار کر لیا ہے۔ اس اقدام پر انٹرنیشنل میڈیا کی نمائندہ تنظیم فورین پریس ایسوسی ایشن ( ایف پی اے) نے گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اسرائیلی حکام سے فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔
اسرائیلی افواج کی کارروائی اور گرفتاری کی تفصیلات
اسرائیلی فوج کے مطابق، محمد عطیک کو دہشت گردی سے منسلک ہونے کی شک پر گرفتار کیا گیا ہے اور اسے حماس کے نمائندے کے طور پر کام کرنے کا شبہ ہے۔ تاہم، فوج نے اس گرفتاری کی کوئی ثبوت پیش نہیں کیے اور نہ ہی کسی قانونی کارروائی کا آغاز کیا ہے۔ محمد عطیک کو اندھیرے میں باندھ کر لے جایا گیا جس سے اس کی شناخت مشکل ہو گئی۔Also readحضرت بلال اور پاکستان میں افریقی مسلمانوں کی legacy
فوج کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ محمد عطیک نے دہشت گردی کے حملوں کو آگے بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس دعویٰ کے باوجود، ابھی تک کوئی سرکاری دستاویز یا ثبوت سامنے نہیں آئے ہیں جو اس الزام کی تصدیق کرتے ہوں۔ اس صورتحال میں، بین الاقوامی میڈیا کے نمائندے اسرائیلی حکام کی طرف سے شفافیت کی کھلی درخواست کر رہے ہیں۔
عائیہ اور اہل خانہ کی جانب سے شدید ردعمل
محمد عطیک کی اہلیہ ansam ateeq نے اس قبیح کارروائی کی مکمل تفصیلات دی ہیں، جن کے مطابق اسرائیلی فوج نے رات کے اندھیرے میں ان کے گھر کا دروازہ توڑا اور بغیر کسی وارنٹ کے اندر دھکا دیا۔ اس دوران ان کے دو موبائل فونز ضبط کر لیے گئے اور ایف پی اے کا ویڈیو کیمرہ بالکونی میں پھینک دیا گیا۔
اینسم نے بتایا کہ محمد عطیک کو آنکھوں پر پٹی باندھ کر لے جایا گیا، جس کے نتیجے میں وہ بے بس ہو گیا۔ اس دوران ان کی پیدائش ایک ماہ بعد متوقع ہے، جس کے باوجود انہیں کسی قانونی حق یا اہل خانہ سے ملنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اس بات کو انتہائی تشویشناک خیال کیا جا رہا ہے کہ ایک حاملہ خاتون کی شادی شدہ زندگی پر اس طرح کا صدمہ دیا گیا۔
بین الاقوامی میڈیا کی تنظیم کا سخت موقف
فورین پریس ایسوسی ایشن (ایف پی اے) نے ایک باضابطہ بیان میں اسرائیلی فوج کی طرف سے ثبوت نہ پیش کرنے پر شدید تنقید کی ہے۔ تنظیم کا کہنا ہے کہ اگرچہ فوج دہشت گردی کے تعلق کا الزام لگا رہی ہے، لیکن کوئی ثبوت یا چارج شیٹ پیش نہیں کی گئی ہے۔ اس لیے، فوری طور پر گرفتار شخص کو رہا کیا جانا چاہیے۔
فورین پریس ایسوسی ایشن (ایف پی اے) نے مزید کہا ہے کہ اسرائیلی حکام کو فوری طور پر محمد عطیک کو وکیل کی رسائی اور اس کی اہلیہ سے ملاقات کی اجازت دینی چاہیے۔ ان کا مؤقف ہے کہ اس قسم کی گرفتاریاں میڈیا کی آزادی اور پریس کی محفوظ فلاح و بہبود کے لیے ایک خطرناک مثال قائم کرتی ہیں۔
اسرائیلی فوج کا جوابی بیان اور موجودہ صورت حال
اسرائیلی فوج کے ایک ترجمان نے ایف پی اے کو بتایا کہ محمد عطیک کو دہشت گردی کے حملوں کو فروغ دینے کی کوششوں میں ملوث پائے جانے کے شبے میں گرفتار کیا گیا ہے۔ تاہم، فوج کی جانب سے کوئی بھی سرکاری دستاویز یا ثبوت عوامی سطح پر یا میڈیا کو فراہم نہیں کیا گیا ہے۔
محمد عطیک فی الحال حراست میں ہیں اور ان کی رہائی کے لیے بین الاقوامی میڈیا کی تنظیمیں شدید دباؤ ڈال رہی ہیں۔ ابھی تک کسی بھی قسم کی قانونی کارروائی یا عدالتی سماعت کے بارے میں کوئی تفصیلات سامنے نہیں آئیں ہیں۔ عالمی سطح پر میڈیا کی آزادی کے حامی ادارے اس پورے معاملے کی نگرانی کر رہے ہیں۔
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