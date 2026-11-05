ایف بی آر نے برآمد کنندگان کی بلیک لسٹنگ کے مسائل حل کرنے کا اعلان کیا
چیئرمین ایف بی آر راشد محمود لنگڑیال نے ٹیکسٹائل برآمد کنندگان کی شکایات پر نوٹس لیتے ہوئے سیلز ٹیکس ریفنڈ اور بلیک لسٹنگ کے مسائل فوری حل کرنے کی یقین دہانی کرادی ہے۔
چیئرمین فیڈرل بورڈ آف ریونیو راشد محمود لنگڑیال نے ٹیکسٹائل اور تولیہ سازی برآمد کنندگان کی جانب سے کی گئی شکایات پر فوری نوٹس لیتے ہوئے ان کے مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کر دی ہے۔ انھوں نے یہ اہم اعلان گورنر ہائوس کراچی میں سندھ کے گورنر نہال ہاشمی کی موجودگی میں ٹیکسٹائل مینوفیکچررز اینڈ ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن ( ٹی ایم اے) کے نمائندہ وفد کے ساتھ ہونے والے اعلی سطحی اجلاس کے دوران کیا۔
براہ راست رابطہ اور فوری حل کی یقین دہانی
راشد محمود لنگڑیال نے اجلاس میں واضح طور پر بتایا کہ وہ ممبر ان لینڈ ریونیو ایف بی آر کو ٹیکسٹائل مینوفیکچررز اینڈ ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن کے ساتھ براہ راست رابطے اور رابطہ کاری کی ذمہ داری سونپ چکے ہیں۔ اس نئے ذمہ دار افسر کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ ٹی ایم اے کے ارکان کی سیلز ٹیکس رجسٹریشن کی معطلی، بلیک لسٹنگ، اور زیر التوا سیلز ٹیکس ریفنڈز سمیت دیگر تمام شکایات کے فوری حل میں معاونت فراہم کریں۔Also readPakistan: Petrol & Diesel Prices Reduced to Rs352.59, Rs382.25
صنعتی رہنماؤں کی جانب سے سخت شکایات
ٹی ایم اے کے چیئرمین ریحان مہتاب چاولہ کی قیادت میں ایک عہدیداروں کا وفد ایف بی آر کے سامنے پیش ہوا اور برآمدی صنعت کو درپیش سنگین ٹیکس اور ریگولیٹری مسائل سے آگاہ کیا۔ ریحان مہتاب چاولہ نے اپنے خطاب میں ٹیکسٹائل اور تولیہ سازی کی برآمدی صنعت کو درپیش مشکلات کو تفصیل سے بیان کرتے ہوئے کاروبار دوست اور شفاف ٹیکس پالیسیوں کی فوری ضرورت پر زور دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ موجودہ نظام برآمد کنندگان کے لیے انتہائی مشکل ہو چکا ہے۔
زیرو ریٹنگ نظام کی بحالی کا مطالبہ
صنعت کے رہنماؤں نے ایس آر او 1125(1)/2011 کے تحت پانچ بڑے برآمدی شعبوں کے لیے زیرو ریٹنگ نظام کی بحالی کا سخت مطالبہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر زیرو ریٹنگ نظام بحال کیا جاتا ہے تو برآمد کنندگان کو درپیش نقد رقوم کی قلت، سیلز ٹیکس ریفنڈز کے جمع ہونے میں تاخیر، اور مالی و انتظامی اخراجات میں اضافے جیسے سنگین مسائل میں کمی واقع ہو گی۔
اقتصادی اثرات اور مستقبل کے اقدامات
اس تجویز کے تحت امید کی جا رہی ہے کہ ٹیکسٹائل برآمد کنندگان کو ملنے والے ریفنڈز میں تیزی آئے گی جس سے ان کے پاس کاروبار جاری رکھنے کے لیے نقد رقم دستیاب ہو سکے گی۔ ایف بی آر کی جانب سے مقرر کردہ افسر اب براہ راست ان شکایات کو سنے گا اور انہیں حل کرنے کی کوشش کرے گا، جس سے صنعت میں یقین کی فضا واپس آ سکتی ہے۔
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