ایف بی آر کی کریڈٹ کارڈ خریداری کی نگرانی میں سختی، 2 لاکھ روپے سے زیادہ کی رقم پر رپورٹنگ لازمی
فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے 1 ستمبر 2026 کو اپڈیٹ شدہ قواعد کے تحت بینکوں کو کریڈٹ کارڈ ادائیگیوں کی نگرانی کا حکم دے دیا ہے۔
فیڈرل بورڈ آف ریونیو (ایف بی آر) نے مالیاتی لین دین کی نگرانی سخت کرنے کا اعلان کیا ہے، جس کے تحت بینکوں کو لازمی طور پر ان گاہکوں کی تفصیلات رپورٹ کرنی ہوں گی جو ماہانہ کریڈٹ کارڈ بلز کی ادائیگی میں 200,000 روپے یا اس سے زیادہ کی رقم ادا کر رہے ہیں۔ یہ اقدام ٹیکس چوری کو روکنے اور ملک میں ٹیکس دہندگان کی تعداد میں اضافہ کرنے کے لیے کیا گیا ہے تاکہ شہریوں کے خرچے اور ان کے ٹیکس ریٹرنز میں اعلان کردہ آمدن کا موازنہ کیا جا سکے۔
کریڈٹ کارڈ رپورٹنگ کے نئے قواعد
24NewsHD ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق، یہ نیا رپورٹنگ تقاضا ٹیکس سال 2027 کے لیے لاگو ہوگا، جو 1 جولائی 2026 سے شروع ہو کر 30 جون 2027 تک جاری رہے گا۔ تمام کمرشل بینکوں کو انکار آمد ٹیکس قوانین 2002 کے تحت ایک خصوصی کریڈٹ کارڈ ادائیگیوں کے بیان کی فراہمی لازمی ہوگی، جس کی تجدید 15 ستمبر 2026 کو کی گئی تھی۔Also readPresident Asif Ali Zardari, PM Shehbaz call for stronger Pakistan-Portugal trade ties
بینکوں کو اپنے گاہکوں کے نام، قومی ٹیکس نمبرز (این ٹی اینز)، اکاؤنٹ کے عنوان، رہائشی حیثیت، گھروں کے پتے، فون نمبر اور کریڈٹ کارڈ نمبرز کی تفصیلات شیئر کرنی ہوں گی۔ اس کے علاوہ بینکوں کو کارڈ جاری کرنے کی تاریخیں، گاہکوں کے پیشے یا کاروبار اور ان کی کریڈٹ کارڈ بلز پر ادا کردہ کل رقم کی بھی اطلاع دینی ہوگی۔
بینکوں کی ذمہ داریاں اور تصدیق
ان تمام فراہم کردہ معلومات کی درستگی کو یقینی بنانے کے لیے ایک مجاز بینک افسر کو بیان پر دستخط کرنے ہوں گے۔ ایف بی آر کا واضح مقصد یہ ہے کہ وہ گاہکوں کے اخراجات کا موازنہ ان کے ٹیکس ریٹرنز میں اعلان کردہ آمدن سے کرے اور ممکنہ خفیہ آمدنی یا ٹیکس چوری کے کیسز کی نشاندہی کر سکے۔
نوئے ٹیکس کا کوئی نفاذ نہیں
یہ رپورٹنگ کا تقاضا اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ حکومت نے کریڈٹ کارڈ استعمال کرنے والوں پر کوئی نیا ٹیکس عائد کیا ہے۔ گاہک اس لیے خود بخود اضافی ٹیکس کا سامنا نہیں کریں گے کہ ان کے ماہانہ کریڈٹ کارڈ ادائیگیاں 200,000 روپے کو پار کر گئیں یا اس کے برابر ہو گئیں۔
شہریوں کے لیے حتمی نتیجہ
اس حکم عملی کا بنیادی مقصد شفافیت کو بڑھانا اور ٹیکس نیٹ میں مزید لوگوں کو لانے کی کوشش ہے۔ ایف بی آر کی جانب سے لی گئی یہ قدم مالیاتی نظام میں شفافیت پیدا کرنے اور ٹیکس چوری کو روکنے کے لیے اٹھایا گیا ہے تاکہ انصاف پسند ٹیکس دہندگان پر بوجھ ڈالنے سے بچا جا سکے۔
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