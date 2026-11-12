ایف بی آر نے چائے کی پیکنگ پر الیکٹرانیک نگرانی کا حکم دے دیا
فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے ٹیکس چوری روکنے کے لیے چائے کی پیکنگ پر الیکٹرانیک نگرانی کا حکم دے دیا ہے۔ نئے قواعد کے مطابق ہر پیکٹ پر بارکڈ لازمی ہوگا۔
فیڈرل بورڈ آف ریونیو ( ایف بی آر) نے چائے کی پیکنگ شدہ صنعت میں ٹیکس چوری کو روکنے اور پیداوار و فروخت پر سخت نگرانی کے لیے ایک نیا الیکٹرانیک مانیٹرنگ نظام نافذ کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے۔ اس حکم کے تحت اب چائے کی ہر خوردہ پیکٹ پر مشین ریڈیبل بارکڈ کا ہونا لازمی ہوگا تاکہ پیداواری عمل میں شفافیت یقینی بنائی جا سکے۔
بارکڈ رجسٹریشن کے سخت قواعد
نئے ضوابط کے تحت چائے کی صنعت سے منسلک تمام کمپنیوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اپنے برانڈز، وزن اور پیکنگ کی مختلف اقسام کے لیے الگ الگ بارکڈ رجسٹر کروائیں۔ ہر قسم کی نئی یا تبدیل شدہ پیکنگ کی تفصیلات کو پیداوار شروع ہونے سے کم از کم سات دن پہلے رجسٹر کرانا ضروری ہے۔ اس عمل کے لیے رجسٹرڈ کمپنیوں کو ایف بی آر کے منظور شدہ وینڈر کے ذریعے بارکڈ اور پیکنگ کی تفصیلات جمع کروانا ہوں گی۔Also readپٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی اور اتک ریفرنری کا MSCI انڈیکس میں شمولیت
الیکٹرانک سسٹم کی تنصیب کی آخری تاریخ
چائے کی پیکنگ میں مصروف تمام کمپنیوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ 10 دسمبر تک اپنے تمام پیکنگ لائنز پر الیکٹرانک مانیٹرنگ سسٹم نصب کریں۔ یہ نظام ہر پیکٹ کے بارکڈ کو اسکن کرے گا اور پیدا ہونے والے کل پیکٹس کی تعداد کا الیکٹرانک ریکارڈ فوری طور پر ایف بی آر کو بھیجے گا۔ اگر کوئی کمپنی دستی پیکنگ کا استعمال کر رہی ہے تو اسے بھی بارکڈ اسکیننگ کی سہولیات فراہم کرنی ہوں گی اور ہر پیکنگ لائن پر یہ سسٹم لازمی نصب ہونا چاہیے۔
پابندی اور منظور شدہ کمپنیوں کی فہرست
ایف بی آر نے بارکڈ کو ہٹانے، چھپانے یا تبدیل کرنے کی ممانعت کردی ہے۔ غیر رجسٹرڈ بارکڈ والے پیکٹس کو اجازت نہیں دی جائے گی اور پیکنگ شدہ چائے بغیر الیکٹرانک مانیٹرنگ کے فیکٹری سے خارج نہیں ہو سکتی۔ نگرانی کے نظام کی تنصیب کے لیے چار کمپنیوں کی منظوری دی گئی ہے جن میں ایلکسلنس ڈیلیورڈ، این آر ٹی سی، ٹولنک پاکستان اور اے جے سی ایل شامل ہیں۔
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