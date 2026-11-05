ایف بی آر میں مولانا فضل الرحمان اور ساتھیوں کے خلاف ٹیکس چوری کی شکایت درج
ایف بی آر کو مولانا فضل الرحمان، کامران مرتضیٰ اور دیگر کے خلاف ٹیکس چوری اور آمدن چھپانے کی شکایت موصول ہوئی ہے جس میں پانچ افراد کے مالی اثاثوں کی تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا ہے۔
فیڈرل بورڈ آف ریونیو ( ایف بی آر) کو مولانا فضل الرحمان کے اہل خانہ اور ان کے قریبی سیاسی ساتھیوں کے خلاف ایک سنگین شکایت موصول ہوئی ہے۔ اس درخواست میں ٹیکس چوری اور آمدن چھپانے کی مبینہ بے ضابطگیوں کی تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ شکایت گزار نے واضح طور پر پانچ اہم شخصیات کے خلاف کارروائی کی اپیل کی ہے جن میں سینیٹر کامران مرتضیٰ ، لطف الرحمان ، ضیاء الرحمان ، اسعد محمود اور ابرار احمد خان شامل ہیں۔
پانچ افراد کے خلاف ٹیکس چوری کا الزام
درخواست کی تفصیلات کے مطابق شکایت گزار نے ایف بی آر کو خط لکھ کر ان پانچوں افراد کے اثاثوں، بینک اکاؤنٹس اور دیگر ذرائع آمدن کی مکمل جانچ کی درخواست کی ہے۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ کے نام پر ملکی اور غیر ملکی دونوں کرنسیوں میں متعدد اکاؤنٹس کی مالی سرگرمیوں کی جانچ کا خاص طور پر مطالبہ کیا گیا ہے۔Also read’ایک غلط مشورہ‘: تین سال سے ایک جزیرے پر پھنسی خاتون کی کہانی جو اپنے ملک بھی نہیں جا سکتیں
شکایت میں لطف الرحمان کے مختلف بینکوں میں موجود اکاؤنٹس اور ان کی کاروباری سرگرمیوں کو ٹیکس قوانین کے تحت ننگے کرے جانے کا حکم طلب کیا گیا ہے۔ اسی طرح ضیاء الرحمان کے بینک اکاؤنٹس میں مبینہ طور پر غیر واضح اور غیر قانونی رقوم کی موجودگی کا بھی الزام لگایا گیا ہے۔
اسعد محمود کے خلاف بھی بینک ٹرانزیکشنز کی گہرائی میں تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا ہے تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ کیا ان کے ذریعے ٹیکس چوری کی گئی ہے۔ ابرار احمد خان کے بینک اکاؤنٹس، ٹریول اینڈ ٹورز کے کاروبار اور دیگر متعلقہ مالی معاملات کی بھی تحقیقات کی درخواست دی گئی ہے۔
اثاثوں کی چھان بین اور قانونی کارروائی
ایف بی آر سے یہ بھی درخواست کی گئی ہے کہ شکایتی فرد مختلف فلاحی، تعلیمی اور کاروباری اداروں سے منسلک مالی لین دین کی بھی چھان بین کرے۔ متعلقہ افراد کے اثاثوں، ٹیکس گوشواروں اور بینک ٹرانزیکشنز کا ایک تفصیلی تقابلی جائزہ لینا ضروری بتایا گیا ہے تاکہ ہر قسم کی بے ضابطگی سامنے آ سکے۔
شکایت گزار نے مؤثر انداز میں ایف بی آر پر زور دیا ہے کہ وہ مبینہ طور پر غیر ظاہر شدہ آمدن اور مشکوک مالی لین دین کی ایک مکمل غیر جانبدارانہ تحقیقات کرے۔ یہ تحقیقات صرف تفتیش تک محدود نہیں ہونی چاہئیں بلکہ قانونی کارروائی کے ذریعے متعلقہ افراد کے خلاف سخت اقدامات بھی اٹھائے جائیں۔
سیاسی اثرات اور مستقبل کے امکانات
اس شکایت کی دستاویزی شکل ایف بی آر تک پہنچنے کے بعد سے سیاسی حلقوں میں بھی ہلچل مچی ہوئی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کے قریبی روابط والے افراد کے خلاف یہ کارروائی ان کی سیاسی ساکھ پر اثر انداز ہونے کا خدشہ ہے۔
ایف بی آر کو اب اس درخواست پر فوری عملدرآمد کی ضرورت ہے تاکہ ٹیکس چوری کے خلاف حکومتی پالیسی کا اظہار ہو سکے۔ اگر تحقیقات میں کوئی سچی بات سامنے آتی ہے تو یہ ادارے کے لیے ایک اہم کامیابی ثابت ہوگی۔
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