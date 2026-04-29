ایف بی آر نے ان لینڈ ریونیو ملازمین کے لیے پرفارمنس الاؤنس میں بڑا اضافہ منظور کیا

وفاقی بورڈ آف ریونیو (ایف بی آر) نے ان لینڈ ریونیو کے ملازمین کے لیے پرفارمنس الاؤنس میں نمایاں اضافہ منظور کر دیا ہے، جس سے مستحق ملازمین کو سالانہ طور پر 18 سے 24 تک اضافی تنخواہوں کے برابر الاؤنس ملے گا۔
زمبابوے کی خواتین کرکٹ ٹیم تاریخی دورے کے لیے کراچی پہنچ گئی، ون ڈے سیریز 4 مئی سے شروع ہوگی۔ سابق وزیراعظم عمران خان کے خلاف فارن فنڈنگ کیس میں چالان جمع کر دیا گیا، کل سماعت ہوگی۔ وفاقی بورڈ آف ریونیو ( ایف بی آر ) نے ان لینڈ ریونیو کے ملازمین کے لیے پرفارمنس الاؤنس میں نمایاں اضافہ منظور کر لیا ہے۔ یہ فیصلہ ٹیکس وصولی کے اہداف کو حاصل کرنے، ٹیکس نیٹ کو وسیع کرنے اور قانون نافذ کرنے کے اقدامات کو مضبوط کرنے کے لیے ملازمین کی حوصلہ افزائی کے لیے کیا گیا ہے۔ وفاقی بورڈ آف ریونیو ( ایف بی آر ) کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفکیشن کے مطابق، یہ اضافہ گزیٹڈ اور نان گزیٹڈ دونوں ملازمین پر لاگو ہوگا۔ مستحق ملازمین اب سالانہ طور پر 18 سے 24 تک اضافی تنخواہوں کے برابر پرفارمنس الاؤنس حاصل کرنے کے اہل ہوں گے۔ یہ الاؤنس ان ملازمین کو دیا جائے گا جنہوں نے ٹیکس وصولی ، انفورسمنٹ ایکشنز اور ٹیکس نیٹ کو وسعت دینے کے ساتھ ساتھ دیگر متعلقہ محکموں میں بھی نمایاں نتائج دکھائے ہیں۔ ایف بی آر کے حکام کا کہنا ہے کہ یہ اقدام ان لینڈ ریونیو کے ملازمین کی طویل عرصے سے جاری مطالبے کا جواب ہے، جنہوں نے پرفارمنس پر مبنی مراعات میں اضافے کا مطالبہ کیا تھا۔ اس فیصلے سے ٹیکس انتظامیہ کے نظام میں مجموعی طور پر کارکردگی اور مؤثر طریقے سے کام کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا۔ اس سے قبل، ملازمین کا کہنا تھا کہ پرفارمنس الاؤنس کی موجودہ شرح ان کے کام کے معیار اور محنت کے تناسب سے کم ہے۔ نئے الاؤنس کے ذریعے، حکومت کا مقصد ملازمین کو مزید پرعزم اور حوصلہ افزا بنانا ہے تاکہ وہ ملک کی معاشی ترقی میں اپنا حصہ ڈال سکیں۔ ذرائع کے مطابق، ایف بی آر نے پرفارمنس کے معیار کو واضح طور پر طے کر دیا ہے جس کی بنیاد پر الاؤنس کی رقم کا تعین کیا جائے گا۔ ٹیکس وصولی کے اہداف کی تکمیل، ٹیکس چوری کے خلاف مؤثر کارروائی، نئے ٹیکس دہندگان کو نیٹ میں لانا اور ٹیکس قوانین کی تعمیل کو یقینی بنانا ان اہم معیاروں میں شامل ہیں۔ ایف بی آر حکام نے واضح کیا ہے کہ الاؤنس کی تقسیم میں شفافیت اور میرٹ کو مکمل طور پر برقرار رکھا جائے گا۔ اس فیصلے سے نہ صرف ملازمین کی آمدنی میں اضافہ ہوگا بلکہ ٹیکس سسٹم میں بہتری اور ملک کی معاشی صورتحال کو مستحکم کرنے میں بھی مدد ملے گی۔ وزیراعظم نے بھی اس فیصلے کو سراہا ہے اور کہا ہے کہ یہ حکومت کی جانب سے ٹیکس اصلاحات اور معاشی استحکام کے لیے ایک اہم قدم ہے۔ انہوں نے ایف بی آر کے حکام کو ہدایت کی ہے کہ وہ اس فیصلے کو جلد از جلد عملی جامہ لاویں اور اس کے اثرات کی مسلسل نگرانی کریں۔ اس اقدام سے ٹیکس وصولی میں اضافہ ہونے اور ملک کی مالیاتی حالت میں بہتری آنے کی امید ہے۔ اس کے علاوہ، یہ فیصلہ اس وقت سامنے آیا ہے جب ملک کو معاشی چیلنجز کا سامنا ہے اور حکومت کو ٹیکس کے ذریعے آمدنی بڑھانے کی اشد ضرورت ہے۔ نئے پرفارمنس الاؤنس سے ملازمین کو مزید محنت کرنے اور ٹیکس وصولی کے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے حوصلہ ملے گا۔ یہ فیصلہ ٹیکس سسٹم میں اعتماد کو بھی بڑھائے گا اور ٹیکس دہندگان کو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے مزید پرعزم بنائے گا۔ حکومت کا یہ اقدام معاشی ترقی اور استحکام کے لیے ایک مثبت پیش رفت ہے۔ امید ہے کہ اس فیصلے سے ملک کی معاشی حالت میں بہتری آئے گی اور عوام کو اس کا فائدہ ہوگا۔ وزیراعظم نے واضح کیا ہے کہ حکومت ٹیکس سسٹم میں مزید اصلاحات لانے کے لیے پرعزم ہے اور اس سلسلے میں تمام ممکنہ اقدامات کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ٹیکس سسٹم کو شفاف اور مؤثر بنایا جائے گا تاکہ ٹیکس وصولی میں اضافہ ہو اور ملک کی معاشی ترقی کو فروغ ملے.
