ایف بی آر نے مصنوعی چرم اور کاغذ کے کارخانوں میں الیکٹرانک مانیٹرنگ لازمی قرار دی
ایف بی آر نے آئی ایم ایف کی شرائط پر عملدرآمد کے لیے مصنوعی چرم اور کاغذ بنانے والے کارخانوں میں الیکٹرانک مانیٹرنگ لازمی قرار دے دیا ہے جس کی حتمی تاریخیں مقرر ہیں۔
فیڈرل بورڈ آف ریونیو (ایف بی آر) نے مصنوعی چرم، کاغذ اور پیپر بورڈ بنانے والے رجسٹرڈ فیکٹریوں کے لیے الیکٹرانک پروڈکشن مانیٹرنگ کو لازمی قرار دے دیا ہے۔ یہ اقدام بین الاقوامی مالیاتی فنڈ (آئی ایم ایف) کی شرائط پر عملدرآمد کو یقینی بنانے اور ٹیکس سے بچاؤ کو روکنے کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ ایف بی آر کی نئی ہدایات کے تحت کارخانہ داروں کو اپنی پروڈکشن لائنز پر خودکار مانیٹرنگ سسٹم نصب کرنے ہوں گے۔
مصنوعی چرم کی مانیٹرنگ کی تفصیلات اور تاریخ
ایف بی آر نے تمام رجسٹرڈ مصنوعی چرم بنانے والی فیکٹریوں کو نوینبر 30، 2026 تک پروڈکشن مانیٹرنگ سسٹم نصب کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس نئے نظام کے تحت ہر مینوفیکچرنگ لائن پر الیکٹرانک طریقے سے پیداوار کا مشاہدہ کیا جائے گا اور پیدا ہونے والے مصنوعی چرم کے ہر رول کی خودکار ریکارڈنگ کی جائے گی۔Also readWhite House Fires Cyber Chief Amid Outages
ایف بی آر کے مطابق مصنوعی چرم کے رولز کی پروڈکشن اور کٹائی پر نظر رکھنے کے لیے کیمرے اور مصنوعی ذہانت (AI) کا استعمال کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ سینسرز کے ذریعے تیار شدہ رولز کی لمبائی کو خودکار طور پر ناپا جائے گا۔ پیداوار کا ڈیٹا براہ راست ایف بی آر کے مرکزی کنٹرول یونٹ کو بھیجا جائے گا۔
اگر ریکارڈ شدہ پیداوار اور اصل آؤٹ پٹ کے درمیان فرق 0.5 فیصد سے زیادہ ہو تو خودکار الرٹ جنریٹ ہوگا۔ یہ مانیٹرنگ سسٹم صرف نیشنل ریڈیو اینڈ ٹیلی کمیونیکیشن کارپوریشن (این آر ٹی سی) ہی انسٹال کرے گا۔ ٹیکس اتھارٹی نے یہ بھی منع کیا ہے کہ الیکٹرانک مانیٹرنگ کے بغیر فیکٹری سے مصنوعی چرم کے رولز کی ڈسپیچ کی اجازت نہیں ہوگی۔
کارخانہ داروں کو اس سسٹم کو انسٹال اور چلانے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ کسی بھی خرابی کی صورت میں کارخانہ دار کو اس کی اطلاع ایک گھنٹے کے اندر ایف بی آر کو دینی ہوگی۔
کاغذ اور پیپر بورڈ کی نگرانی کے نئے قواعد
ایف بی آر نے کاغذ اور پیپر بورڈ بنانے والے تمام رجسٹرڈ مینوفیکچررز کے لیے بھی پروڈکشن مانیٹرنگ سسٹم کو لازمی قرار دیا ہے اور انہیں ڈسمبر 15 تک اس سسٹم کو فعال کرنے کی ہدایت کی ہے۔ یہ تقاضا ان مینوفیکچررز پر بھی لاگو ہوگا جو کاغذ اور پیپر بورڈ اپنی استعمال کے لیے بناتے ہیں نیز وہ بھی جو دوسری کمپنیوں کو سپلائی کرتے ہیں۔
نئے نظام کے تحت کاغذ اور پیپر بورڈ کی پیداوار کے ریکارڈ الیکٹرانک طریقے سے برقرار رکھے جائیں گے۔ کاغذ اور پیپر بورڈ کے اسٹاک کو خودکار طور پر گنا اور وزن کیا جائے گا۔ انوینٹری ریکارڈ کاغذ اور پیپر بورڈ کی مخصوص قسم اور گریڈ کے مطابق بھی محفوظ کیے جائیں گے۔
ایف بی آر نے بتایا کہ مانیٹرنگ سسٹم پیداوار میں استعمال ہونے والے کاغذ اور پیپر بورڈ کے جی ایس ایم (وزن) کی کوالٹی کو بھی ٹریک کرے گا۔ اس کے علاوہ وہ عمل جس کے تحت تیار شدہ کاغذ کو فیکٹری کے اندر ہی دیگر مصنوعات بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس پر بھی الیکٹرانک مانیٹرنگ لاگو ہوگی۔
ذمہ داریاں اور معافی کی شرائط
مینوفیکچررز کو اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ہر پروڈکشن لائن کے لیے ضروری مشینری، سافٹ ویئر اور انٹرنیٹ کنکٹیویٹی فراہم کرنا ہوگا تاکہ سسٹم صحیح طریقے سے کام کر سکے۔ ایف بی آر فیکٹریوں میں الیکٹرانک مانیٹرنگ سسٹم کی تنصیب اور آپریشن کی نگرانی کے لیے فوکل پرسنز کو مقرر کرے گا۔
کاغذ یا پیپر بورڈ کو الیکٹرانک مانیٹرنگ کے بغیر فیکٹری کے احاطے سے باہر نکالنا ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ مینوفیکچررز کو اس سسٹم کو انسٹال اور چلانے کے لیے درکار بجلی، انٹرنیٹ کنکٹیویٹی اور آئی ٹی انفراسٹرکچر کی ترتیب دینی ہوگی۔
جو فیکٹریاں پہلے سے ویڈیو سرفیلینس سسٹمز نصب کیے ہوئے ہیں انہیں ان سسٹمز کو فعال رکھنا ہوگا۔ تاہم، ایف بی آر نے واضح کیا کہ وہ یونٹس جو صرف کٹنگ اور پرنٹنگ کے کاموں میں مصروف ہیں، وہ نئی مانیٹرنگ کی شرائط سے مستثنیٰ ہیں۔ یہ ہدایات سیل ٹیکس جنرل آرڈر نمبر 38 کے تحت جاری کی گئی ہیں اور ایف بی آر کے مطابق یہ فوری طور پر نافذ العمل ہو جائیں گی۔
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