ایف آئی اے کا غیر قانونی کرنسی ایکسچینج اور حوالہ ہنڈی کے خلاف کریک ڈاؤن، سیکڑوں افراد گرفتار

ایف آئی اے نے رواں سال کے دوران غیر قانونی کرنسی ایکسچینج اور حوالہ ہنڈی میں ملوث نیٹ ورکس کے خلاف ملک گیر کریک ڈاؤن کیا، جس میں سیکڑوں افراد کو گرفتار کیا گیا۔ کریک ڈاؤن کے دوران اربوں روپے کی غیر ملکی اور ملکی کرنسی بھی برآمد کی گئی۔
رواں سال کے دوران غیر قانونی کرنسی ایکسچینج اور حوالہ ہنڈی میں ملوث نیٹ ورکس کے خلاف فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ( ایف آئی اے ) نے ملک گیر کریک ڈاؤن جاری رکھا، جس کے نتیجے میں اب تک 384 چھاپے مارے گئے ہیں۔ یہ کارروائیاں ڈائریکٹر جنرل ایف آئی اے ، رفعت مختار راجا کی خصوصی ہدایت پر عمل میں لائی گئیں، جن کا مقصد حوالہ ہنڈی اور غیر قانونی کرنسی کے کاروبار میں ملوث عناصر کا خاتمہ کرنا تھا۔ ایف آئی اے کے ترجمان نے بتایا کہ ان چھاپوں اور کارروائیوں کے دوران حوالہ ہنڈی اور کرنسی ایکسچینج میں ملوث ملزمان
کے خلاف مجموعی طور پر 396 مقدمات درج کیے گئے، جبکہ ملک بھر میں کی جانے والی کارروائیوں کے نتیجے میں 494 ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ گرفتار کیے گئے افراد سے حاصل کی گئی رقم کی مالیت ایک ارب انچاس کروڑ روپے سے زائد بتائی جاتی ہے۔ \ایف آئی اے کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق، برآمد کی جانے والی کرنسی میں چار لاکھ چھیاسٹھ ہزار سے زائد امریکی ڈالر شامل ہیں، جو غیر قانونی کرنسی کے کاروبار کی وسعت کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ، برآمد شدہ کرنسی میں تئیس کروڑ روپے سے زائد مالیت کی دیگر غیر ملکی کرنسی بھی شامل ہے، جس میں مختلف ممالک کی کرنسی شامل ہے۔ ترجمان نے مزید بتایا کہ برآمد شدہ کرنسی میں ایک ارب تیرہ کروڑ پاکستانی روپے بھی شامل ہیں۔ یہ بڑی مقدار میں پکڑی جانے والی غیر قانونی رقم ملک میں غیر قانونی کرنسی کے کاروبار کی سنگینی اور اس کے پھیلاؤ کی نشاندہی کرتی ہے۔ ملک گیر چھاپوں کے دوران، ایف آئی اے نے متعدد دکانوں اور کاروباری مراکز کو بھی سیل کیا، جو مبینہ طور پر غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث پائے گئے تھے۔ ایف آئی اے نے واضح کیا ہے کہ اس معاملے میں ملوث نیٹ ورکس کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل کیا جائے گا، اور ان کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی۔ اس کے علاوہ، بشریٰ بی بی کے طبی معائنے کے لیے پمز اسپتال کی میڈیکل ٹیم اڈیالہ جیل پہنچی۔\مولانا فضل الرحمان نے پارلیمان سے اپیل کی ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت سے گریز کرے اور عوام کے فیصلے کا احترام کرے۔ یہ کریک ڈاؤن ایف آئی اے کی جانب سے ملک میں غیر قانونی مالیاتی سرگرمیوں کے خلاف ایک اہم قدم ہے، جس کا مقصد غیر قانونی کرنسی کے کاروبار کو روکنا اور اس میں ملوث افراد کو قانون کے کٹہرے میں لانا ہے۔ ایف آئی اے کی جانب سے کی جانے والی یہ کارروائیاں ملک میں معاشی استحکام اور قانون کی حکمرانی کو یقینی بنانے کی کوششوں کا حصہ ہیں
