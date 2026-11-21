ایف بی آئی کے نیشنل کرائم انفارمیشن سینٹر ڈیٹابیس پر ہیکرز کا حملہ
ایف بی آئی کے نیشنل کرائم انفارمیشن سینٹر ڈیٹابیس پر ہیکنگ کی تحقیقات جاری ہیں، جبکہ ابھی تک یہ واضح نہیں کہ کون سی معلومات متاثر ہوئیں۔ یہ چند ماہ میں ایف بی آئی پر ہونے والا دوسرا سائبر حملہ ہے۔
امریکی وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف بی آئی کے نیشنل کرائم انفارمیشن سینٹر ، جسے این سی آئی سی ڈیٹابیس بھی کہا جاتا ہے، میں ہیکرز کے نفوذ کا انکشاف ہوا ہے۔ فاکس نیوز کو تین ایسے ذرائع نے یہ اطلاع دی ہے جو اس معاملے سے واقف ہیں۔ ذرائع کے مطابق یہ ایف بی آئی پر چند ماہ کے اندر ہونے والا دوسرا سائبر حملہ ہے۔
ایف بی آئی اس ہیکنگ کی تحقیقات کر رہی ہے تاکہ غیر مجاز رسائی کے راستے کا تعین کیا جا سکے۔ تاہم ابھی تک واضح نہیں کہ اس حملے میں کون سی معلومات متاثر ہوئیں۔ سی این این نے سب سے پہلے اس حملے کی خبر دی، جبکہ ایف بی آئی نے تبصرے کی درخواست کا فوری جواب نہیں دیا۔Also readMexico Arrests 'El Chapo Isidro', FBI Most-Wanted Drug Lord
این سی آئی سی ڈیٹابیس ایف بی آئی کے لیے کیوں اہم ہے
این سی آئی سی ڈیٹابیس وفاقی، ریاستی اور مقامی حکام کے درمیان معلومات کے تبادلے کا اہم ذریعہ ہے۔ اس نظام کی مدد سے حکام مفرور افراد کا سراغ لگاتے ہیں، رجسٹرڈ جنسی جرائم پیشہ افراد کی نگرانی کرتے ہیں اور یہ بھی جانچتے ہیں کہ کیا کوئی شخص بندوق کی خریداری کے لیے پس منظر کی جانچ میں ناکام رہا ہے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ہفتے کی صبح فاکس نیوز کی کیلی این میکنی کو دیے گئے انٹرویو میں کہا کہ انہیں ابھی ابھی اس ہیکنگ کے بارے میں معلوم ہوا ہے۔ ان کے اس بیان کے بعد ایف بی آئی کی جانب سے کسی باضابطہ وضاحت کا انتظار ہے، کیونکہ ادارے نے اس پر فوری ردعمل ظاہر نہیں کیا۔
ستمبر کا شائنی ہنٹرز حملہ اور ایڈورڈ ڈبروسکی کی گرفتاری
شائنی ہنٹرز نامی گروہ نے ستمبر میں ایف بی آئی کے جاب پورٹل ویب سائٹ میں نفوذ کر کے حساس ملازمتی ریکارڈ چرانے کی کوشش کی تھی۔ یہ گروہ بھتہ خوری کی سازشوں کے لیے جانا جاتا ہے۔
گروہ کا دعویٰ ہے کہ اس نے تقریباً ہر ایف بی آئی ایجنٹ کی حساس معلومات چرا لیں، جن میں نام، گھر کے پتے، سوشل سیکیورٹی نمبر، تفویض کردہ ذمہ داریاں اور بعض صورتوں میں اہل خانہ کے نام شامل ہیں۔ ان دعوؤں کی آزاد ذرائع سے تصدیق ابھی باقی ہے۔
کینیڈین سائبر سیکیورٹی ایگزیکٹو ایڈورڈ ڈبروسکی کو 8 اکتوبر کو گرفتار کیا گیا، اور ان پر ایف بی آئی کی شائنی ہنٹرز سے متعلق تحقیقات کے تحت وفاقی سطح پر بھتہ خوری کی سازش کے الزامات عائد ہیں۔ یہ معلومات عدالتی ریکارڈ اور قانون نافذ کرنے والے ذرائع کے حوالے سے رائٹرز نے دی ہیں۔ ڈبروسکی کے مبینہ جرائم کی تفصیلات نامعلوم ہیں، کیونکہ ان کے کیس سے متعلق عدالتی ریکارڈ سربمہر ہے۔
کاش پٹیل کا مؤقف اور ہیکرز کے خلاف کارروائی
ایف بی آئی کے ڈائریکٹر کاش پٹیل نے 9 اکتوبر کو شائنی ہنٹرز کے مشتبہ شریک کار کی گرفتاری کا اعلان کیا، جو ڈبروسکی کی حراست کے ایک دن بعد سامنے آیا۔ انہوں نے اس گرفتاری کو اس نیٹ ورک کے معاملے میں حالیہ دنوں کی تازہ ترین کارروائی قرار دیا۔
پٹیل نے اپنے بیان میں کہا کہ ایف بی آئی دن رات کام کر کے اس گروہ کو ختم کرنے، نئے سراغوں اور شواہد کی تلاش اور تیزی سے کارروائی کرنے میں مصروف ہے۔ ان کے مطابق ادارہ شراکت داروں کے ساتھ مل کر گروہ کے باقی ماندہ افراد اور ان کے معاونین کو غیر فعال کرتا رہے گا، خواہ وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں کام کر رہے ہوں۔
ایف بی آئی کے نیو یارک فیلڈ آفس کا ایک کمپیوٹر نیٹ ورک 2023 میں ہیکرز کی زد میں آیا تھا، جو بچوں کے جنسی استحصال کے مقدمات میں استعمال ہوتا تھا۔ سی این این نے پہلے رپورٹ کیا تھا کہ اس نظام میں جیفری ایپسٹین کی تحقیقات سے متعلق تصاویر بھی محفوظ تھیں۔
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