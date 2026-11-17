ایلسا اور جی ٹی اے 6: افواہوں کی حقیقت کیا ہے؟
سوشل میڈیا پر پھیلی افواہ کے برعکس راکسٹر گیمز نے ایلسا کو جی ٹی اے 6 کی آواز کی فہرست میں شامل ہونے کی تصدیق نہیں کی ہے۔
سوشل میڈیا پر پھیلی ایک وائرل افواہ نے لیبینوی ستارہ ایلسا کو آنے والے گیم Grand Theft Auto VI (GTA 6) کی ساؤنڈ ٹریک میں شامل ہونے کے الزام کے تحت عرب گیمنگ کمیونٹی میں ہلچل مچا دی ہے۔ یہ تیسری نومبر دو ہزار چھبیس کی جاری ہونے والی تیاریوں کے دوران خاصے بحث کا باعث بنا ہے، حالانکہ اس حوالے سے کوئی باضابطہ تصدیق سامنے نہیں آئی ہے۔
افواہ کی حقیقت اور باضابطہ بیان
روکسٹر گیمز (Rockstar Games) نے ابھی تک ایلسا کے اس گیم کی موسیقیاں میں شامل ہونے کی کوئی باضابطہ منظوری نہیں دی ہے، جبکہ سوشل میڈیا صارفین نے اس خبر کی درستگی پر سخت سوال اٹھائے ہیں۔ ایک مشہور پوسٹ میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ ایلسا کی مشہور گانہ "Leil ya Leil" تیس سومبر دو ہزار چھبیس کو جاری ہونے والے گیم کی تینسٹا چار ٹریک والی آفیشل ساؤنڈ ٹریک میں شامل ہوگی، جس سے وہ واحد عرب گلوکارہ بن جائیں گی۔ تاہم، اس خبر کی تصدیق نہ ہونے کے بعد سوشل میڈیا پر اسے جعلی خبر قرار دیا جا رہا ہے۔Also readحضرت بلال اور پاکستان میں افریقی مسلمانوں کی legacy
صارفین کی ردعمل اور افواہ کی جڑ
ٹوئٹر ایکس (X) پلیٹ فارم پر صارفین نے اس افواہ کو مسترد کرتے ہوئے لکھا کہ "اکاؤنٹ کے مالک جھوٹے ہیں" اور "یہ جعلی خبر ہے"۔ دیگر صارفین نے بھی اپنا مایوسی کا اظہار کیا، جبکہ ایک مزاحیہ تبصرے میں مصری گلوکارہ انگھم کے نام کا ذکر کر کے اس افواہ کی مزید طنز پر کھلا گیا۔ روکسٹر گیمز نے اس وقت تک چند ہی فنکاروں کی تصدیق کی ہے، جن میں ٹریوس اسکاٹ (Travis Scott)، یونگ لین (Yung Lean)، مورگن والین (Morgan Wallen)، راؤ ایلے جانڈرو (Rauw Alejandro) اور کییتھ رچرڈز (Keith Richards) شامل ہیں۔
روکسٹر گیمز کی آفیشل پالیسی
روکسٹر گیمز نے گیم کی مکمل ریڈیو لائن اپ اور موسیقی کے انتخاب کے حوالے سے مزید تفصیلات الگ سے جاری کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ یہ بات واضح کرنا ضروری ہے کہ پہلے جاری کی گئی چھ سنگلز گیم کے مکمل ریڈیو اسٹیشنوں کے انتخاب کے ساتھ گھل مل نہیں سکتیں۔ لیک شدہ ساؤنڈ ٹریک فہرستوں کی بنیاد پر بھی اندازے لگائے جا رہے ہیں، لیکن حتمی فیصلہ روکسٹر گیمز کے باضابطہ اعلان پر منحصر ہے۔
ایلسا کا موسیقی کا سفر
ایلسا، جن کا اصلی نام الیسار زکریہ کھوری (Elissar Zakaria Khoury) ہے، دیر الاحمر، لبنان میں پیدا ہوئیں اور انہوں نے دو ہزار نائن میں اپنی پہلی البم "Baddy Doub" کے ذریعے عالمی سطح پر شہرت حاصل کی۔ ان کی مقبول گانوں میں "Aayshalak"، "Ajmal Ihssas"، "Aa Bali Habibi"، "Betghib Betrouh" اور "Baddi Doub" شامل ہیں۔ ان کے جذباتی آواز اور رومانوی بالیڈز نے انہیں عرب موسیقی کی اہم شخصیات میں سے ایک بنا دیا ہے۔
گیم کی جاری ہونے کی تاریخ
Grand Theft Auto VI (GTA 6) دو ہزار چھبیس کی انیس نومبر کو PlayStation 5 اور Xbox Series کے لیے جاری ہونے والی ہے۔ روکسٹر گیمز نے اس گیم کے پی سی (PC) ورژن کی جاری ہونے کی تاریخ کے حوالے سے ابھی تک کوئی باضابطہ اعلان نہیں کیا ہے۔ تاہم، یہ گیم دنیا کی سب سے زیادہ امید کی جانے والی ویڈیو گیمز میں سے ایک ہے اور اس کی ساؤنڈ ٹریک اور ریڈیو اسٹیشنز کے حوالے سے انتظار جاری ہے۔
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