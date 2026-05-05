ایلن مسک نے ٹویٹر کے حصص کی خریداری سے متعلق مقدمے کو ختم کرنے کے لیے جرمانہ ادا کرنے پر اتفاق کیا

ایلن مسک نے اسٹاک مارکیٹ کے قوانین کی خلاف ورزی کے الزامات سے متعلق حکومت کے ساتھ معاہدے کے تحت $1.5 ملین جرمانہ ادا کرنے پر اتفاق کیا ہے۔
ایلن مسک نے پیر کے روز ایک چھوٹی سی رقم ادا کرنے پر اتفاق کیا تاکہ حکومت کی جانب سے عائد ایک مقدمے کو ختم کیا جا سکے، جس میں ان پر الزام لگایا گیا تھا کہ انہوں نے 2022 میں سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے $44 بلین کے حصول سے پہلے خفیہ طور پر ٹویٹر کے حصص خریدتے ہوئے اسٹاک مارکیٹ کے قوانین کی خلاف ورزی کی تھی۔ مسک کے ٹرسٹ اس معاہدے کے تحت $1.
5 ملین کا جرمانہ ادا کریں گے، جو واشنگٹن کے وفاقی عدالت میں داخل کیا گیا ہے اور ابھی بھی جج کی منظوری کا منتظر ہے۔ یہ مقدمہ اس وقت سامنے آیا جب مسک نے حصول سے پہلے ٹویٹر کے مزید حصص خریدتے ہوئے ریگولیٹرز کو مطلع کرنے کی قانونی وقت حد کو نظر انداز کر دیا تھا۔ مسک کے وکیل الیکس سپیرو نے اس نتیجے کو ایک فتح قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان کے موکل کو اب ٹویٹر کے حصول میں فارمز کی تاخیر سے متعلق تمام مسائل سے بری کر دیا گیا ہے، جیسا کہ ہم نے شروع سے ہی کہا تھا۔ سپیرو نے اے ایف پی کو ایک ای میل میں مزید کہا کہ یہ معاہدہ کوئی تصفیہ نہیں ہے کیونکہ انہوں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ مقدمے کا مرکز ایک سادہ اصول پر تھا: جب کوئی سرمایہ کار کسی عوامی طور پر درج کمپنی کے پانچ فیصد سے زیادہ حصص خریدتا ہے، تو اسے قانوناً 10 دنوں کے اندر اس حصصہ داری کا انکشاف کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن، وفاقی ایجنسی جو مالیاتی منڈیوں کی نگرانی کرتی ہے، نے جنوری 2025 میں کہا کہ مسک نے 2022 کے اوائل میں ٹویٹر میں اپنی پوزیشن قائم کرتے ہوئے اس وقت حد کو 11 دنوں سے تجاوز کر دیا تھا۔ ایس ای سی نے کہا کہ مسک کی تاخیر نے انہیں سستے داموں حصص خریدتے رہنے کی اجازت دی، جس سے انہیں تقریباً $150 ملین کی بچت ہوئی جبکہ دیگر حصص داروں کو نقصان اٹھانا پڑا جنہوں نے اس بات سے لاعلم ہو کر حصص فروخت کیے کہ کیا ہو رہا ہے۔ ان الزامات کے باوجود، ایس ای سی کے ساتھ معاہدے کے لیے مسک کو ان بچتوں میں سے کوئی بھی رقم واپس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے ٹرسٹ نے صرف $1.5 ملین کی جرمانے اور دوبارہ اسی قانون کی خلاف ورزی نہ کرنے کے وعدے پر اتفاق کیا ہے - اس بات کو تسلیم کیے بغیر کہ انہوں نے کچھ غلط کیا ہے۔ ایس ای سی نے کہا کہ انہوں نے اپنی شکایت میں ترمیم کی تاکہ مسک کے ٹرسٹ کو مدعا علیہ کے طور پر شامل کیا جا سکے اور ساتھ ہی مجوزہ تصفیہ بھی داخل کر دیا۔ اگر جج منظوری دے دیتے ہیں، تو ایجنسی نے کہا کہ وہ مسک کو ذاتی طور پر مقدمے سے خارج کر دیں گے، جس سے یہ مکمل طور پر ختم ہو جائے گا۔ مسک، جو اس وقت سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے قریبی حامی تھے، نے اسے خارج کرنے کی کوشش کی، لیکن فروری میں ایک وفاقی جج نے اس کوشش کو مسترد کر دیا۔ یہ جرمانہ کیلیفورنیا میں ایک علیحدہ مقدمے کی ایڑ پر آیا ہے، جہاں مارچ میں ایک جوری نے فیصلہ سنایا تھا کہ مسک نے 2022 کے پرتشدد حصول کے دوران گمراہ کن پوسٹس کے ساتھ ٹویٹر کے سرمایہ کاروں کو گمراہ کیا تھا۔ اس مقدمے میں نقصانات تقریباً $2 بلین تک پہنچ سکتے ہیں، اگرچہ مسک کے وکلاء نے کہا ہے کہ وہ اپیل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ 2018 میں، انہوں نے $20 ملین ادا کیے اور سوشل میڈیا پر یہ دعویٰ کرنے کے بعد ٹیسلا کے چیئرمین کی اپنی ذمہ داری چھوڑ دی کہ ان کے پاس الیکٹرک کار بنانے والے کو نجی بنانے کے لیے فنڈز ہیں - ایک معاہدہ جو کبھی پورا نہیں ہوا۔ یہ مقدمہ سرمایہ کاری کے قوانین کی اہمیت اور کمپنیوں کے رہنماؤں کی ذمہ داری کو اجاگر کرتا ہے۔ مسک کا معاملہ خاص طور پر اہم ہے کیونکہ وہ دنیا کے سب سے بااثر اور مشہور افراد میں سے ایک ہیں۔ یہ واقعہ اس بات کی یاد دلاتا ہے کہ قانون کی نظر میں کوئی بھی بالا تر نہیں ہے اور تمام افراد کو قوانین کا احترام کرنا چاہیے۔ مزید برآں، یہ مقدمہ کمپنیوں کے حصص کی خرید و فروخت کے دوران شفافیت کی ضرورت پر زور دیتا ہے۔ سرمایہ کاروں کو درست اور بروقت معلومات تک رسائی حاصل کرنے کا حق ہے تاکہ وہ باخبر فیصلے کر سکیں
ایلن مسک ٹویٹر جرمانہ مقدمہ سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن حصص سرمایہ کاری قانون
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Advance Auto Parts sells Worldpac unit to Carlyle Group for $1.5 blnAdvance Auto Parts sells Worldpac unit to Carlyle Group for $1.5 bln
Read more »
North Korea hackers launder $300 million from $1.5 billion cryptocurrency heist targeting ByBitHackers linked to North Korea have successfully laundered at least $300 million from a record-breaking $1.5 billion cryptocurrency heist targeting ByBit, a leading crypto exchange, according to blockchain analysts.
Read more »
Plastic pollution 'grave and growing' health threatPlastic pollution is a 'grave, growing and under-recognised danger' to health that is costing the world at least $1.5 trillion a year, experts warned in a report on Monday.
Read more »
Trump-backed World Liberty proposes $1.5 billion crypto holder, Bloomberg News reportsTrump-backed World Liberty proposes $1.5 billion crypto holder, Bloomberg News reports
Read more »
Meta commits $1.5 billion for AI data center in TexasMeta commits $1.5 billion for AI data center in Texas
Read more »
Trump seeks 50% hike in defence budget to $1.5 trillionPresident Donald Trump said Wednesday he wanted to increase the US defense budget by half next year to a giant $1.5 trillion to deal with 'troubled and dangerous times.
Read more »