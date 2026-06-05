ایلون مسک نے پاکستان کی عدلیہ کی تعریف کی، موٹروے ریپ کیس میں سزائے موت برقرار

ایلون مسک نے لاہور ہائیکورٹ کے فیصلے پر پاکستان کو سراہا جس میں 2020 کے موٹروے اجتماعی زیادتی کے کیس میں دو ملزمان کی سزائے موت برقرار رکھی گئی۔ مسک نے کہا کہ مغرب کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے۔
ایلون مسک نے پاکستان کی عدلیہ کی تعریف کی ہے جب لاہور ہائیکورٹ نے 2020 میں موٹروے اجتماعی زیادتی کے کیس میں دو ملزمان کی سزائے موت کو برقرار رکھا۔ اس کیس نے ملک کو ہلا کر رکھ دیا تھا اور خواتین کی حفاظت پر قومی بحث چھیڑ دی تھی۔ مسک نے سابقہ ٹوئٹر پر رد عمل دیتے ہوئے لکھا، 'براوو پاکستان !
مغرب میں بھی ہمیں ایسا ہی کرنا چاہیے۔' یہ تبصرہ انہوں نے برطانوی رکن پارلیمنٹ جیمز روپرٹ کی جانب سے سزاؤں کی اپیلوں کو مسترد کرنے کی خبر کو 'پاکستان سے اچھی خبر' قرار دینے کے بعد کیا۔ لاہور ہائیکورٹ نے عابد ملہی اور شفقت باگا کی سزائے موت کو برقرار رکھا۔ جسٹس سید شاہباز علی رضوی اور جسٹس طارق محمود باجوہ پر مشتمل دو رکنی بینچ نے دونوں فریقوں کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ سنایا۔ بینچ نے ملزمان کی اپیلوں کو مسترد کر دیا اور انسداد دہشت گردی عدالت کی طرف سے دی گئی تمام سزاؤں کو برقرار رکھا۔ ایلون مسک، جو دنیا کے امیر ترین شخص اور ارب پتی کاروباری شخصیت ہیں، نے سوشل میڈیا پر عدالتی فیصلے پر رد عمل ظاہر کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کا فیصلہ اس قسم کے انصاف کی عکاسی کرتا ہے جو ان کے خیال میں مغربی ممالک کو سنگین جرائم کے لیے اپنانا چاہیے۔ ان کا یہ تبصرہ برطانوی رکن پارلیمنٹ جیمز روپرٹ کے فیصلے کو 'پاکستان سے اچھی خبر' قرار دینے کے بعد آیا۔ یہ کیس ستمبر 2020 کا ہے جب ایک فرانسیسی خاتون اپنے بچوں کے ساتھ لاہور-سیالکوٹ موٹروے پر سفر کر رہی تھی۔ ان کی گاڑی خراب ہو گئی اور مسلح افراد نے ان پر حملہ کیا۔ اس واقعے نے پوری قوم کو مشتعل کر دیا اور خواتین کی حفاظت، پولیسنگ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں پر دوبارہ تنقید کا آغاز کیا۔ 20 مارچ 2021 کو لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نمبر 1 نے عابد ملہی اور شفقت باگا کو زیادتی کے جرم میں سزائے موت سنائی۔ ٹرائل کورٹ نے دونوں ملزمان کو 14 سال قید اور ڈکیتی کے جرم میں 2 لاکھ 50 ہزار روپے جرمانہ بھی کیا۔ انہیں متاثرہ خاتون کے بچوں کو اغوا کرنے پر عمر قید اور گاڑی کو نقصان پہنچانے پر 5 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ ملزمان نے 25 مارچ 2021 کو ہائیکورٹ میں اپیل دائر کی۔ ہائیکورٹ کی کارروائی کے دوران ملزمان کے وکلاء نے استدلال کیا کہ ٹرائل کورٹ نے حقائق کا صحیح جائزہ نہیں لیا اور ان کے مؤقف کو مناسب طور پر نہیں سنا گیا۔ انہوں نے سزائے موت کو کالعدم قرار دینے اور ملزمان کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ پراسیکیوٹر راحیلہ شاہد نے اپیلوں کی مخالفت کی اور کہا کہ انسداد دہشت گردی عدالت کا فیصلہ قانون پر مبنی اور ثبوتوں پر مبنی تھا۔ انہوں نے دونوں ملزمان کے خلاف کافی ثبوت موجود ہونے پر زور دیا اور عدالت سے اپیلوں کو مسترد کرنے کی درخواست کی۔ پنجاب پراسیکیوٹر جنرل فرہاد علی شاہ نے پریس کانفرنس میں کہا کہ اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچانا ریاست کے لیے ایک بڑا چیلنج تھا۔ انہوں نے محکمہ پراسیکیوشن کو سراہا اور کہا کہ اس نے مجرموں کو سزا دلانے میں اہم کردار ادا کیا۔ پراسیکیوٹرز کے مطابق تفتیش کا آغاز متاثرہ خاتون کے ملزمان کی شناخت کے بعد ہوا۔ تفتیش کاروں نے عابد ملہی کا ڈی این اے جائے وقوعہ سے اکٹھا کیا اور دوسرے ملزم شفقت باگا کو کال ڈیٹا ریکارڈ کے ذریعے گرفتار کیا۔ پراسیکیوٹرز نے کہا کہ ان شواہد نے ملزمان کے خلاف مقدمہ مضبوط کرنے میں مدد دی۔ لاہور ہائیکورٹ نے زیادتی کے جرم میں ملزمان کی سزائے موت برقرار رکھی اور ڈکیتی، بچوں کے اغوا اور گاڑی کو نقصان پہنچانے سے متعلق اضافی سزائیں بھی برقرار رکھیں۔ یہ فیصلہ ایک ایسے کیس میں ایک اور اہم پیشرفت ہے جو پاکستان کے سب سے زیادہ زیر بحث فوجداری انصاف اور خواتین کی حفاظت کے معاملات میں سے ایک ہے
پاکستان ایلون مسک موٹروے زیادتی سزائے موت خواتین کی حفاظت
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