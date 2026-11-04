ایلون ماسک کو ٹیکساس میں دھماکہ خیز سیاسی اور قانونی جھٹکا
ایلون ماسک کی بڑی کوششوں کے باوجود ڈیموکریٹس کی جیت نے ٹیکساس اور کانگریس میں اس کی کاروباری توسیع کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ نئے قوانین اس کی کمپنیوں کے لیے چیلنج بن سکتے ہیں۔
امریکی مڈ ٹرم انتخابات کے حتمی نتائج کے بعد ایلون ماسک کو شدید سیاسی اور تنظیمی جھٹکا سامنے آیا ہے۔ ڈیموکریٹس کی ٹیکساس اور کانگریس میں کامیابی نے دنیا کے امیر ترین انسان ایلون ماسک کے کاروباری منصوبوں کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ ایلون ماسک نے ریپبلکن امیدواروں کی حمایت کے لیے تقریباً آدھ بلین ڈالر خرچ کیے تھے لیکن ان کی کوششیں ناکام قرار پائیں۔
ٹیکساس اور کانگریس میں ڈیموکریٹس کی تاریخی فتح
ریپبلکن پارٹی کو بھاری شکست کا سامنا کرنا پڑا جب ٹیکساس میں تیس سال سے زیادہ عرصے کے بعد پہلی بار ڈیموکریٹ گورنر کا انتخاب ہوا۔ جینا ہینوسا نے گریگ ایبٹ کو شکست دی جو ایلون ماسک کے قریبی دوست اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اتحادی تھے۔ یہ انتخاب ٹیکساس میں ایلون ماسک کی موجودگی اور اس کی کمپنیوں ٹیسلہ اور اسپیس ایکس کے لیے سنگین خطرات کو ظاہر کرتا ہے۔Also readلیبیا دار الافتا نے نائیکی کی مصنوعات پر شرکیہ علامت کا فتویٰ جاری کیا
کاروباری نقصانات اور اسٹاک میں کمی کی تفصیلات
انتخابی نتائج کے بعد ایلون ماسک کی کمپنیوں کے اسٹاکس میں واضح گراوٹ دیکھی گئی۔ اسپیس ایکس (SPCX.O) کے شیئرز میں 5.5 فیصد کمی ریکارڈ کی گئی جبکہ ٹیسلہ (TSL.O) میں 5.1 فیصد کی گراوٹ آئی۔ دونوں اسٹاکس نے وسیع بازار سے بھی پیچھے رہ کر کارکردگی دکھائی۔
ڈیٹا سینٹرز اور AI منصوبوں پر سخت نگرانی
ایلون ماسک کو ڈیٹا سینٹرز کی منظوری میں سست روی کا سامنا کرنے کا خطرہ ہے جو 28.5 ٹریلین ڈالر کے قابل ذکر بازار میں داخلے کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ڈیموکریٹس ڈیٹا سینٹر منصوبوں پر سخت نگرانی کریں گے اور مقامی مخالفت کو دیکھتے ہوئے تعمیراتی معطلی کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔
سیاسی مخالفین کی جانب سے سخت موقف اور الزامات
ایلون ماسک کو ڈیموکریٹک اراکین کانگریس کی جانب سے بھی شدید تنقید کا سامنا ہے۔ رابرٹ گارسیا جو اگلے ہاؤس اوورسیٹس کمیٹی کے چیئر مین ہوں گے انہوں نے ریپبلکنز کے لیے صاف الفاظ استعمال کیے۔ انہوں نے کہا کہ 'وکیل اپناؤ' جو کہ ایک سنجیدہ سیاسی انتباہ تھا۔
ٹیکساس میں نئے گورنر کے ساتھ مستقبل کی سمت
نئے منتخب گورنر جینا ہینوسا نے ایلون ماسک کے ساتھ سابق گورنر گریگ ایبٹ کے درمیان ایمیلز حاصل کرنے کے لیے عدالت میں مقدمہ دائر کیا تھا۔ انہوں نے ڈیٹا سینٹرز کے لیے ٹیکس چھوٹ کے خلاف سخت موقف اختیار کیا ہے اور مقامی برادریوں کے تحفظ کے لیے فوری پابندی کا مطالبہ کیا ہے۔
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