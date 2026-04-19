ایلینا رباکینا سٹٹگارٹ اوپن کے فائنل میں پہنچ گئیں

ٹاپ سیڈ ایلینا رباکینا نے میررا آندریوا کو سیمی فائنل میں شکست دے کر سٹٹگارٹ اوپن کے فائنل میں جگہ بنا لی، جہاں ان کا مقابلہ کارولینا موچووا سے ہوگا۔
ایلینا رباکینا نے سٹٹگارٹ اوپن کے سیمی فائنل میں چھٹی سیڈ میررا آندریوا کو 7-5 6-1 سے شکست دے کر فائنل میں جگہ بنا لی۔ WTA 500 انڈور کلی کورٹ ٹورنامنٹ کے اس میچ میں رباکینا اور آندریوا نے پہلے سیٹ میں ایک دوسرے کے سروس گیمز برقرار رکھے، لیکن پھر رباکینا نے بریک کرتے ہوئے 4-2 کی برتری حاصل کر لی۔ آندریوا نے فوری جواب دیا اور سکور 4-4 کر دیا، لیکن روس میں پیدا ہونے والی قازقستانی کھلاڑی، جو عالمی رینکنگ میں دوسرے نمبر پر ہیں، نے اپنی شدت بڑھا دی اور پہلا سیٹ جیت لیا۔ دوسرے سیٹ میں رباکینا نے
بھرپور کھیل کا مظاہرہ کیا اور 5-0 کی برتری حاصل کر لی، اور ایک گھنٹہ 17 منٹ میں میچ جیت لیا۔ رباکینا نے کہا کہ پہلے سیٹ میں مقابلہ کافی برابر تھا اور ان کے پاس برتری حاصل کرنے کے کچھ مواقع تھے جنہیں وہ حاصل نہیں کر سکی تھیں۔ تاہم، وہ اس بات سے خوش ہیں کہ اہم لمحات میں ان کی سروس کام آئی اور وہ جارحانہ انداز میں کھیلتی رہیں۔ دوسرے سیٹ میں برتری حاصل کرنے کے بعد وہ مزید آزاد محسوس کر رہی تھیں اور جارحانہ انداز میں کھیل bermain کر سکی تھیں۔ لہذا، وہ اپنی کارکردگی سے بہت خوش ہیں، جسے وہ ٹھوس قرار دیتی ہیں۔ اس سے قبل، آندریوا نے لنز اوپن کا ٹائٹل جیتا تھا اور سٹٹگارٹ میں چھ بار کی گرینڈ سلیم چیمپئن ایگا سویاٹیک اور دفاعی چیمپئن جیلینا اوستاپینکو کو شکست دے کر عمدہ فارم کا مظاہرہ کیا تھا۔ رباکینا نے رواں سال یہ تیسرا فائنل کیا ہے۔ وہ آسٹریلین اوپن کی فاتح بھی ہیں۔ دوسری جانب، چیک جمہوریہ کی ساتویں سیڈ کھلاڑی کارولینا موچووا نے یوکرین کی چوتھی سیڈ ایلیانا سویٹولینا کو 6-4 2-6 6-4 سے شکست دے کر فائنل میں رسائی حاصل کی۔ آسٹریلین اوپن کی سیمی فائنلسٹ سویٹولینا کے خلاف موچووا نے پہلا سیٹ جیت لیا۔ فیصلہ کن سیٹ میں، دونوں کھلاڑیوں نے سخت مقابلہ کیا، لیکن موچووا نے 4-4 کی برابری پر ایک فیصلہ کن بریک حاصل کی اور دو گھنٹے 14 منٹ میں فتح سمیٹ لی۔ رباکینا، جو کہ سٹٹگارٹ میں ٹاپ سیڈ ہیں، نے یہ مقابلہ جیت کر فائنل میں اپنا نام درج کر لیا ہے جہاں ان کا مقابلہ کارولینا موچووا سے ہوگا۔ یہ ان کے لیے ایک اہم کامیابی ہے کیونکہ وہ اس سال کے اہم مقابلوں میں مسلسل اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کر رہی ہیں۔ دونوں کھلاڑیوں کے درمیان یہ میچ دلچسپ ہونے کی توقع ہے، کیونکہ دونوں ہی بہت مضبوط اور تجربہ کار کھلاڑی ہیں۔ رباکینا کی جارحانہ کھیل کی حکمت عملی اور موچووا کی مستقل مزاجی دونوں ہی انہیں فائنل جیتنے کے لیے مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ اس ٹورنامنٹ میں رباکینا نے اب تک شاندار کھیل کا مظاہرہ کیا ہے اور اپنی حریفوں کو بآسانی شکست دی ہے۔ آندریوا کا مقابلہ سخت تھا، لیکن رباکینا نے اپنی بقلمندانہ حکمت عملی اور مضبوط اعصاب کے ساتھ کامیابی حاصل کی۔ انہوں نے اپنے کھیل پر کنٹرول برقرار رکھا اور آندریوا کو کوئی موقع نہیں دیا۔ یہ میچ رباکینا کی ذہنی اور جسمانی مضبوطی کا ثبوت ہے۔ خاص طور پر، دوسرے سیٹ میں ان کی کارکردگی قابل ستائش تھی، جہاں انہوں نے شروع سے ہی دباؤ برقرار رکھا اور مخالف کو کوئی موقع نہیں دیا۔ فائنل میں، رباکینا کو موچووا کے خلاف اپنی کارکردگی کو برقرار رکھنا ہوگا اور اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ یہ ان کے کیریئر کی ایک اور اہم فتح ہو سکتی ہے۔ رباکینا کی حالیہ کامیابیوں میں آسٹریلین اوپن کا ٹائٹل بھی شامل ہے، جو ان کی عالمی سطح پر پہنچان کو مضبوط کرتا ہے۔ سٹٹگارٹ اوپن کا یہ فائنل ان کے لیے ایک اور موقع ہے کہ وہ اپنی اہمیت ثابت کر سکیں۔ جبکہ موچووا نے بھی سویٹولینا جیسی مضبوط حریف کو ہرا کر اپنی قابلیت کا لوہا منوایا ہے۔ لہذا، فائنل میں کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے
