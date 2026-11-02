ایلیکٹل ریفارمز کمیٹی کی تشکیل کا عمل شروع، پی پی اور ایم کیو ایم سے نمائندوں کی اپیل
فاصلہ وزیر طارق فواز چوہدری نے قومی اسمبلی کی منظور شدہ قرارداد کے تحت الیکٹل ریفارمز کمیٹی کی تشکیل کا عمل شروع کر دیا ہے۔ پی پی پی اور ایم کیو ایم سے اپنے نمائندوں کی فہرستیں موصول ہونے کا انتظار ہے تاکہ کمیٹی جلد از جلد فعالیت کا آغاز کر سکے۔
فاصلہ وزیر طارق فواز چوہدری نے الیکٹل ریفارمز کمیٹی کی تشکیل کے حوالے سے اہم اقدامات کا آغاز کر دیا ہے۔ انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ سے اپنے نمائندوں کی فہرستیں فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ عمل قومی اسمبلی میں منظور شدہ قرارداد کے بعد سامنے آیا ہے۔
کمیٹی کی تشکیل کا بنیادی اصول
قومی اسمبلی کی کارروائیوں اور بلاتصدیق کے اصولوں کے تحت آرٹیکل 244B کے تحت اس کمیٹی کی تشکیل کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ اس قانونی نعرے کے تحت پارلیمانی ادارہ قائم کرنے کا عمل مکمل ہوا ہے۔ حکومت نے اب تک تمام متعلقہ سیاسی جماعتوں سے سرکاری خط نگاری کے ذریعے اپنی جانب سے نمائندوں کی تجاویز طلب کی ہیں۔Also readشادی منسوخ ہونے کے بعد آن لائن دعوت پر 11 خواتین نے منایا جشن رفاقت
پی پی پی سے پانچ اور ایم کیو ایم سے ایک نمائندہ
طارق فواز چوہدری نے پی پی پی کے چیف وائپ کو خط لکھا ہے جس میں پارٹی سے پانچ اراکین اسمبلی کی سفارش طلب کی گئی ہے۔ یہ پانچ نمائندے اس اہم کمیٹی میں پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی کریں گے۔ وزارت نے انہیں جلد از جلد اپنی فہرست جمع کرانے کی ہدایت کی ہے تاکہ کام میں تاخیر نہ ہو۔
اسی طرح متحدہ قومی موومنٹ سے کمیٹی کے لیے صرف ایک نمائندے کے نام مانگے گئے ہیں۔ وزیر اعظم کے خط کے مطابق ایم کیو ایم کے چیف وائپ کو بھی اسی نوعیت کا نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے۔ ان سے بھی اپنی جانب سے ایک اہل امیدوار کا انتخاب کر کے اسے فوری طور پر پیش کرنے کا کہہا گیا ہے۔
سیاسی جماعتوں کے ردعمل کا انتظار
قومی اسمبلی میں قرارداد کی منظوری کے فوراً بعد حکومتی سطح پر یہ تیاریاں شروع کر دی گئیں تھیں۔ مقصد یہ ہے کہ پارلیمانی ادارے میں تمام بڑی اپوزیشن جماعتوں کی نمائندگی یقینی بنائی جا سکے۔ پی پی پی اور ایم کیو ایم دونوں کی جانب سے تاخیر کے بغیر جوابی کارروائی کی امید کی جا رہی ہے۔
اگر متعلقہ جماعتیں اپنی سفارشات وقت پر جمع کرا دیں تو کمیٹی کی پہلی میٹنگ کا انتظام جلد ممکن ہو سکتا ہے۔ اس سے قبل بھی الیکٹل نظام میں اصلاحات کے حوالے سے بحث ہوتی رہی ہے۔ اس بار حکومت کا رویہ انتہائی سنجیدہ اور قانونی دائرہ کار میں کام کرنے کا ہے۔
آئندہ اقدامات اور حتمی تشکیل
کمیٹی کی حتمی تشکیل اسی وقت ممکن ہوگی جب تمام فریقین اپنی جانب سے ناموں کی تصدیق کر دیں گے۔ یہ نام جمع ہونے کے بعد سرکاری سطح پر آفیشل نوٹیفکیشن جاری کیا جائے گا۔ اس کے بعد کمیٹی کا اجلاس بلاکر اس کا مقصد واضح کرنے کے لیے پوری توجہ مرکوز کرے گی۔
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