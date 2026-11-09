ایل پی جی ایسوسی ایشن کی 16 نومبر کی ہڑتال واپس
ایل پی جی ایسوسی ایشن نے گورنر سندھ کی یقین دہانی پر 16 نومبر کی ہڑتال واپس لے لی۔ گورنر وفاقی حکومت سے رابطہ کر کے شعبے کا بحران حل کرانے کی کوشش کریں گے۔
پاکستان ایل پی جی مارکیٹ ایسوسی ایشن نے 16 نومبر کی ہڑتال واپس لے لی ہے۔ ایسوسی ایشن نے یہ فیصلہ گورنر سندھ سید محمد نہال ہاشمی کی یقین دہانی کے بعد کیا۔ اعلان گورنر ہاؤس میں گورنر سندھ کے ہمراہ منعقدہ پریس کانفرنس میں کیا گیا۔
ایسوسی ایشن کے نمائندے حیدر علی نے ہڑتال واپس لینے کا اعلان کیا۔ ان کے مطابق گورنر سندھ نے ایل پی جی سے جڑے مسئلے پر وفاقی حکومت سے رابطے اور اسے حل کرانے کی کوشش کی یقین دہانی کرائی ہے۔Also readٹیسلہ سائبر کیب لانچ کرنے کی تیاری، سائبر ٹرک کی پروڈکشن روکے گا
ایل پی جی شعبے کا بحران اور ہڑتال کا خاتمہ
ایل پی جی مارکیٹ ایسوسی ایشن نے گورنر سندھ کی یقین دہانی پر 16 نومبر کی ہڑتال واپس لی ہے۔ ایسوسی ایشن کے مطابق اس کا بنیادی مطالبہ وفاقی سطح پر حل طلب مسائل تھے، جن پر گورنر سندھ نہال ہاشمی نے مدد کی حامی بھری۔
گورنر سندھ نہال ہاشمی نے پریس کانفرنس میں کہا کہ حالیہ گلف وار کی وجہ سے خطے میں بے چینی پائی جاتی ہے۔ ان کے مطابق توانائی کا شعبہ سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے، جس کے نتیجے میں معیشت پر بھی اثر پڑا ہے۔
نہال ہاشمی نے مزید کہا کہ ایل پی جی شعبے سے وابستہ افراد بحران کا شکار ہیں اور یہ شعبہ ابتری کی حالت میں ہے۔ ان کے اس بیان سے واضح ہوا کہ گورنر سندھ نے شعبے کی مشکلات کو تسلیم کیا ہے۔
گورنر سندھ، ایسوسی ایشن اور سیاسی بیانات
ایل پی جی ایسوسی ایشن کے نمائندے حیدر علی نے گورنر سندھ سے اپیل کی کہ وہ ایل پی جی سیکٹر اور وفاق کے درمیان پل کا کردار ادا کریں۔ انہوں نے اسی یقین دہانی کی بنیاد پر 16 نومبر کی ہڑتال واپس لینے کا اعلان کیا۔
پریس کانفرنس کے دوران گورنر سندھ نہال ہاشمی نے وزیر مملکت برائے کھیل داس کوہستانی کے ہمراہ دیوالی کا کیک کاٹا اور ہندو برادری کو مبارکباد دی۔ نہال ہاشمی نے کہا کہ تمام اقلیتیں بابائے قوم کے اقوال کے مطابق پاکستان کے شہری ہیں۔
گورنر سندھ نے مہنگائی کے ذمہ داروں سے متعلق بھی بات کی اور کہا کہ ان قوتوں کو ذمہ دار ٹھہرایا جانا چاہیے جو لوگوں کو جنگ میں دھکیل رہی ہیں۔ انہوں نے موجودہ حکومت کو خطے میں امن قائم کرنے کی کوششوں کا حصہ قرار دیا۔
وزیر مملکت برائے کھیل داس کوہستانی نے کہا کہ نواز شریف نے ہمارے بچوں کا مستقبل سنوارا۔ انہوں نے وزیراعظم شہباز شریف کی قیادت میں ملک کے ترقی کی طرف گامزن ہونے کا دعویٰ کیا۔
صدر مسلم لیگ ن بزنس فورم اشتیاق بیگ نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ گورنر سندھ نے میاں نواز شریف کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے تقریب منعقد کی۔ انہوں نے یاد دلایا کہ میاں نواز شریف نے ایک بار کراچی میں دیوالی منائی تھی۔
ایل پی جی صارفین اور آئندہ کے اقدامات
ہڑتال واپس لینے کے بعد ایل پی جی شعبے کے مسائل کے حل کے لیے گورنر سندھ کا وفاقی حکومت سے رابطہ کلیدی اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ ایسوسی ایشن نے ہڑتال ختم کر کے گورنر سندھ کی کوششوں کو موقع دیا ہے۔
ذرائع کے مطابق ایل پی جی مارکیٹ ایسوسی ایشن نے اپنا احتجاج موخر کیا ہے، تاہم مسئلے کے حل کے لیے کوئی حتمی تاریخ یا باضابطہ طریقہ کار اعلان میں شامل نہیں تھا۔ اس صورتحال میں شعبے سے وابستہ افراد اور صارفین کی نظریں وفاقی حکومت کے ردعمل پر ہیں۔
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