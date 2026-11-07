ایل پی جی نیلامی: 10 فیصد مختص اور روزانہ 20 ٹن کی حد
سیکرٹری پٹرولیم کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں ایل پی جی کی شفاف نیلامی کے لیے نیا نظام متعارف کرایا گیا جس میں پیداوار کا 10 فیصد حصہ سرکاری کمپنیوں کے لیے محفوظ کیا گیا ہے۔
ایل پی جی کی شفاف نیلامی کے لیے قائم کمیٹی کا پہلا اجلاس سیکرٹری پٹرولیم کی زیر صدارت منعقد ہوا جس میں حکومت کا واضح اعلان کیا گیا کہ غیر منصفانہ قیمتوں اور دستیابی کے حوالے سے عوامی تحفظات دور کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ وزیر پٹرولیم علی پرویز ملک نے اس نئے نظام کو توانائی کے تحفظ اور سپلائی چین کے استحکام کے لیے ایک اہم قدم قرار دیا ہے۔
نیلامی کا نیا نظام اور پیداوار کی تقسیم
نئی نیلامی پالیسی کے تحت تمام ایل پی جی پیدا کرنے والے اداروں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی کل پیداوار کا 10 فیصد حصہ سرکاری مارکیٹنگ کمپنیوں کو مختص کریں گے۔ یہ اقدام منصفانہ تقسیم کو یقینی بنانے اور نجی کارپوریٹ ہاتھوں میں سپلائی چین کے کنٹرول کو کم کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔Also readخیبرپختونخوا میں 20 ہزار گریجویٹس کے لیے انٹرن شپ پروگرام کا اعلان
کارپوریٹ کمپنیوں کی روزانہ خریداری کی حد
نیلامی کے نئے اصولوں کے تحت ہر کمپنی کو یومیہ زیادہ سے زیادہ 20 میٹرک ٹن ایل پی جی حاصل کرنے کی اجازت ہوگی۔ اس محدودیت کا مقصد مارکیٹ میں کسی ایک یا چند بڑے کھلاڑیوں کے ہاتھوں میں رسد کو محدود کرنا ہے تاکہ تمام اہل کمپنیوں کو نیلامی میں مساوی مواقع فراہم کیے جا سکیں۔
پیداوار کی نگرانی اور اعداد و شمار کی شفافیت
ایل پی جی کی یومیہ پیداوار کی سخت نگرانی کی جائے گی اور اس حوالے سے جمع کیے گئے اعداد و شمار براہ راست وزیراعظم کو پیش کیے جائیں گے۔ یہ شفافیت کا قدم احتساب کو یقینی بنانے کے لیے اٹھایا گیا ہے تاکہ نیلامی کے عمل میں کسی قسم کی دھوکہ دہی یا غیر قانونی سرگرمیوں کو روکا جا سکے۔
شہریوں پر اثرات اور قیمتوں کا تعین
لاہور کے شہری فی کلو 600 روپے ایل پی جی خریدنے پر مجبور تھے جبکہ کر کے شہریوں نے نئے انتظامی یونٹس اور چھوٹے صوبوں کے قیام کو ناگزیر قرار دیا ہے۔ حکومت کا واضح مقصد صارفین کو مناسب قیمتوں پر ایل پی جی کی بہتر فراہمی یقینی بنانا ہے تاکہ معاشی بوجھ کم ہو سکے۔
اس نئے فریم ورک کے تحت توقع کی جا رہی ہے کہ منڈی میں مقابلہ بڑھے گا اور نتیجتاً صارفین کو بہتر قیمتیں میسر آئیں گی۔ تمام اہل کمپنیوں کو مساوی مواقع فراہم کیے جائیں گے جس سے منڈی میں استحکام کی امید ظاہر کی جا رہی ہے۔
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