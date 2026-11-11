ایل پی جی قیمتوں کا تعین نئی کمپنی کرے گی، اوگرا کی اختیارات ختم
حکومت نے ایل پی جی مافیا کو کنٹرول کرنے کے لیے اوگرا سے قیمتوں کا تعین کا اختیار واپس لے کر پی ایس او اور دیگر کمپنیوں پر مشتمل نئی کمیٹی تشکیل دی ہے۔
حکومتِ پاکستان نے ایل پی جی مارکیٹ میں بڑی تبدیلی کا اعلان کرتے ہوئے فیصلہ کیا ہے کہ اب ایل پی جی کی قیمتوں کا تعین عوامی مفاد میں ایک نئی کمپنی کرے گی۔ اس نئی ادارے میں پی ایس او ، سوئی گیس اور آئل کمپنیوں کے نمائندے شامل ہوں گے۔ یہ اقدام اوگرا کے بجائے ان صنعتی اداروں کو قیمت مقرر کرنے کا اختیار دینے کے لیے کیا گیا ہے تاکہ سرکاری قیمتوں پر ایل پی جی فراہم کی جا سکے۔
نئی کمپنی کو قیمت مقرر کرنے کا اختیار
وزارت پیٹرولیم کے مطابق آئندہ ماہ سے لاگو ہونے والی ایل پی جی کی قیمتیں اسی نئی بنائی جانے والی کمپنی طے کرے گی۔ اس فیصلے کے تحت اوگرا سے قیمت مقرر کرنے کا اختیارات واپس لے لیا گیا ہے۔ تمام ڈسٹریبیوٹرز اور دکانداروں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ صرف اسی سرکاری قیمت پر ایل پی جی فروخت کریں۔ کسی بھی قسم کی من مانی قیمت پر فروخت کرنے والوں کے خلاف فوری قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔Also readOil Rises: Tehran Rejects Nuclear Material Transfer
عوامی تحفظ اور معیاری سلنڈرز کی فراہمی
حکومت کا مقصد ایل پی جی مافیا سے عوام کی جان چھڑانا اور حادثات سے بچاؤ ہے۔ اس سلسلے میں صارفین کو خالی سلنڈر دکاندار کو دینے اور بھرا ہوا سلنڈر لے جانے کا حکم دیا گیا ہے۔ ایل پی جی صرف دو، تین یا پانچ کلوگرام کے معیاری سلنڈرز میں ملے گی جو اوگرا سے منظور شدہ کمپنیوں کے ہوں گے۔ غیر معیاری اور ناقص سلنڈرز میں ایل پی جی ملانا سختی سے ممنوع قرار دیا گیا ہے۔
غیر قانونی فروخت کنندگان کے خلاف کارروائی
جو دکاندار یا ڈسٹریبیوٹر غیر معیاری سلنڈر میں ایل پی جی بھرتے ہوئے پکڑا جائے گا، اس کی دکان فوری طور پر سیل کر دی جائے گی اور اس پر بھاری جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ حکومت نے واضح کیا ہے کہ غیر قانونی طور پر ایل بی جی فروخت کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی شروع ہو چکی ہے۔ قوانین کے تحت بننے والے ایل پی جی پمپس اور دکانوں کے علاوہ کسی اور جگہ سے ایل پی جی کی خرید و فروخت ممنوع ہے۔
ڈسٹریبیوٹرز ایسوسی ایشن کا موقف
ایل پی جی ڈسٹریبیوٹرز ایسوسی ایشن کے سیکریٹری جنرل رانا عبدالجبار نے حکومت کے اقدامات کا خیرمقدم کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ دکاندار حادثات سے بچاؤ کے لیے حکومت کے اقدامات پر عمل درآمد کرنے کو تیار ہیں۔ رانا عبدالجبار نے کہا کہ حکومت ہمیں سبسڈائز ریٹ پر معیاری سلنڈر فراہم کرے تاکہ ہم ہر طرح سے تعاون کر سکیں۔ انہوں نے زور دیا کہ دکاندار خود بھی نہیں چاہتے کہ کسی کی جان جائے اور زیادہ خطرہ انہیں ہی ہوتا ہے۔
قبضہ شدہ سامان واپسی کی اپیل
سیکریٹری جنرل نے متعلقہ حکام سے اپیل کی ہے کہ جن دکانداروں کے خلاف کارروائی کی گئی ہے اور ان کے پمپس اور آلات قبضے میں لیے گئے ہیں، انہیں ضائع کرنے کے بجائے واپس کر دیا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ کچھ دکانداروں نے قسطوں پر سامان لیا ہے، اس لیے جرمانہ کر کے سامان واپس کرنا بہتر ہے تاکہ مہنگائی کے اس دور میں وہ دو وقت کی روٹی کما سکیں۔
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