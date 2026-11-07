ایل پی جی کی شفاف نیلامی، مقامی پیداوار کا 90 فیصد نجی کمپنیوں کو
حکومت نے ایل پی جی کی شفاف نیلامی کا نیا نظام شروع کر دیا ہے، جس میں مقامی پیداوار کا 10 فیصد سرکاری اور 90 فیصد نجی کمپنیوں کو دیا جائے گا۔
حکومت نے ایل پی جی کی شفاف نیلامی اور منصفانہ تقسیم کے لیے عملی اقدامات شروع کر دیے ہیں۔ نیلامی کے نئے نظام کے تحت مقامی ایل پی جی پیدا کرنے والے اداروں کی مجموعی پیداوار کا 10 فیصد سرکاری مارکیٹنگ کمپنیوں کے لیے مختص ہوگا، جبکہ نجی مارکیٹنگ کمپنیوں کا کوٹہ 90 فیصد رکھا گیا ہے۔ یہ فیصلے ایکسپریس نیوز کی رپورٹ کے مطابق ایل پی جی کی شفاف نیلامی کے لیے قائم کمیٹی کے پہلے اجلاس میں کیے گئے۔
اجلاس کی صدارت سیکرٹری پیٹرولیم نے کی، جس میں نیلامی کے طریقہ کار اور پیداوار کی تقسیم پر غور کیا گیا۔ اجلاس میں طے پایا کہ بقیہ 90 فیصد ایل پی جی میڈیا کی موجودگی میں شفاف نیلامی کے ذریعے فروخت کی جائے گی۔Also readUS offers $20 million reward for secrets about Iran's nuclear program
ایل پی جی نیلامی کا نیا نظام کیسے کام کرے گا
نئے نظام کے تحت مقامی پیداوار کا 10 فیصد سرکاری مارکیٹنگ کمپنیوں کو دیا جائے گا، جبکہ باقی 90 فیصد نیلامی کے ذریعے فروخت ہوگا۔ کمیٹی کے مطابق مقامی ایل پی جی پیدا کرنے والے ادارے یہ تقسیم اپنی مجموعی پیداوار کی بنیاد پر کریں گے۔
کمیٹی نے طے کیا کہ نیلامی میں ہر کمپنی کو یومیہ زیادہ سے زیادہ 20 میٹرک ٹن ایل پی جی حاصل کرنے کی اجازت ہوگی۔ اس شرط کا مقصد یہ بتایا گیا ہے کہ تمام اہل کمپنیوں کو مساوی مواقع فراہم کیے جائیں۔
اجلاس میں ایل پی جی کی یومیہ پیداوار کی نگرانی کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ اس حوالے سے جمع ہونے والے اعداد و شمار وزیراعظم کو پیش کیے جائیں گے۔
وفاقی وزیر پٹرولیم علی پرویز ملک کا مؤقف
وفاقی وزیر پٹرولیم علی پرویز ملک نے کہا ہے کہ ایل پی جی کی دستیابی اور غیر منصفانہ قیمتوں سے متعلق عوامی تحفظات دور کرنا حکومت کی ترجیح ہے۔ ان کے مطابق نیلامی کا نیا نظام ایل پی جی کی منصفانہ تقسیم میں معاون ثابت ہوگا۔
علی پرویز ملک کے مطابق نیلامی کا یہ نظام سپلائی چین کے استحکام اور توانائی کے تحفظ میں بھی مدد دے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت کا مقصد صارفین کو مناسب قیمتوں پر ایل پی جی کی بہتر فراہمی یقینی بنانا ہے۔
رپورٹ میں کسی مخالف مؤقف یا اعتراض کا ذکر نہیں کیا گیا، اس لیے اس نظام پر دیگر فریقوں کی رائے فی الحال واضح نہیں ہے۔
صارفین اور سپلائی چین پر ممکنہ اثرات
نیلامی کا نیا نظام صارفین کے لیے ایل پی جی کی دستیابی اور قیمتوں کے تعین پر براہ راست اثر ڈال سکتا ہے۔ حکومت نے اسے عوامی تحفظات کے ازالے کا ذریعہ قرار دیا ہے۔
سرکاری اور نجی مارکیٹنگ کمپنیوں کے درمیان مقررہ کوٹہ سپلائی چین میں تقسیم کا نیا ڈھانچہ بنائے گا۔ یومیہ 20 میٹرک ٹن کی حد اور پیداوار کی روزانہ نگرانی اسی ڈھانچے کا حصہ ہوں گی۔
کمیٹی کے فیصلوں کے مطابق اعداد و شمار وزیراعظم کو پیش کیے جائیں گے، جس سے نیلامی کے نظام کی نگرانی کا عمل آگے بڑھے گا۔ نیلامی کی عملی تفصیلات اور آئندہ اجلاسوں کی تاریخیں ابھی رپورٹ میں شامل نہیں ہیں۔
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