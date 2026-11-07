ایل پی جی نیلامی کا نیا نظام: 90 فیصد فروخت شفاف نیلامی سے ہوگی
پٹرولیم وزیر علی پرویز ملکہ نے ایل پی جی کی نئی نیلامی پالیسی کا اعلان کیا جس کے تحت مقامی پیداوار کا 90 فیصد حصہ شفاف نیلامی کے ذریعے فروخت کیا جائے گا۔
پٹرولیم و خزانہ کے وفاقی وزیر علی پرویز ملک نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں مائع پیٹرولیم گیس کی دستیابی اور منصفانہ قیمتوں کو یقینی بنانے کے لیے نیا نیلامی نظام متعارف کروایا جا رہا ہے۔ اس نئے اصول کے تحت مقامی سطح پر پیدا ہونے والی ایل پی جی کی 90 فیصد پیداوار کو شفاف نیلامی کے ذریعے فروخت کیا جائے گا۔ یہ اقدام توانائی کے شعبے میں شفافیت لانے اور صارفین کو معقول قیمتوں پر ایندھن فراہم کرنے کے لیے اٹھایا گیا ہے۔
نیلامی کمیٹی کا پہلا اجلاس اور بنیادی فیصلے
اس حوالے سے قائم کردہ کمیٹی کا پہلا اجلاس اسلام آباد میں منعقد ہوا جس کی صدارت سیکرٹری پٹرولیم نے کی۔ اس اجلاس میں یہ اہم فیصلہ کیا گیا کہ مقامی پیداوار کرنے والے کاروباری ادارے اپنی کل پیداوار کا دس فیصد حصہ سرکاری مارکیٹنگ کمپنیوں کے سپرد کریں گے۔ یہ اقدام خاص طور پر دور دراز اور کھوے ہوئے علاقوں میں ایندھن کی دستیابی کو یقینی بنانے کے لیے اٹھایا گیا ہے۔Also readNEPRA Hikes Power Rate to Rs25.30/Unit Amid Dissent
اسی اجلاس میں یہ بھی طے پایا کہ مقامی طور پر پیدا ہونے والی باقی 90 فیصد ایل پی جی کو میڈیا کی موجودگی میں شفاف نیلامی کے ذریعے فروخت کیا جائے گا۔ کمیٹی کے ارکان نے واضح کیا کہ نیلامی کے عمل میں شامل ہر کمپنی کو روزانہ زیادہ سے زیادہ 20 میٹرک ٹن ایل پی جی خریدنے کی اجازت ہوگی۔ یہ حد اس بات کو یقینی بنائے گی کہ بازار میں مندی پیدا نہ ہو اور تقسیم کا نظام منصفانہ رہے۔
منصفانہ تقسیم اور توانائی کی حفاظت
علی پرویز ملک نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ حکومت کے لیے عوامی شکایات کا ازالہ اور قیمتوں میں استحکام لانا ایک اہم ترجیح ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ نیا نیلامی نظام ایل پی جی کی منصفانہ تقسیم، سپلائی چین میں استحکام، اور ملک کی توانائی کی حفاظت کو یقینی بنانے میں اہم کردار ادا کرے گا۔
وزیرِ پٹرولیم نے اس بات پر زور دیا کہ اس نئے نظام سے ہر اہل کمپنی کو نیلامی میں حصہ لینے کے برابر مواقع فراہم کیے جائیں گے۔ یہ اقدام اس بات کو یقینی بنائے گا کہ بازار میں کسی خاص گروپ کی مطلق طاقت نہ ہو اور منصفانہ مقابلہ قائم رہے۔
عوام اور صارفین کے لیے اثرات
اس نئے پالیسی فریم ورک کا سب سے بڑا مقصد صارفین کو معقول قیمتوں پر ایل پی جی فراہم کرنا ہے۔ حکومت کا دعویٰ ہے کہ شفاف نیلامی کے ذریعے غیر ضروری مہنگائی کو روکا جا سکے گا اور سپلائی چین میں خلل کا شکار ہونے کا خطرہ کم ہو جائے گا۔
حکومتی حکام کے مطابق، دور دراز علاقوں میں رہائش پذیر افراد کو بھی ایندھن کی معمولی دستیابی یقینی بنائی جائے گی کیونکہ سرکاری کمپنیاں اب مقامی پیداوار کے دس فیصد حصے کے ذریعے ان علاقوں کی ضروریات پوری کریں گی۔ یہ انتظامیہ کا ایک باقاعدہ اقدام ہے تاکہ شہری اور دیہی دونوں طبقات کو توانائی کے وسائل برابر طور پر میسر آ سکیں۔
Get an alert when there is news on EconomyFollow Economy