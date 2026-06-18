ایل جی بی ٹی خریداری کی عادت میں تبدیلی: کھاتے میں کمی اور بائیکاٹ کی بڑھتی ہوئی عادت

ایل جی بی ٹی خریداری کرنے والے لوگ کھاتے میں سے تقریباً 72 فیصد کم کر رہے ہیں جو کہ ان کی اپنی سمجھ کے مطابق ان کی خریداری کی عادت میں کمی ہے۔ اس سروے کے مطابق تقریباً 70 فیصد لوگ ایسے برانڈز کو بائیکاٹ کر رہے ہیں جن کے بارے میں انہیں لگتا ہے کہ وہ Diversity, Equity and Inclusion (DEI) کی پالیسیوں سے دستبردار ہو چکے ہیں۔
دنیا بھر میں ایل جی بی ٹی کمیونٹی کی خریداری کی عادت میں تبدیلی، ایک نئے سروے سے پتہ چلتا ہے کہ امریکہ میں ایل جی بی ٹی خریداری کرنے والے لوگ کھاتے میں سے تقریباً 72 فیصد کم کر رہے ہیں جو کہ ان کی اپنی سمجھ کے مطابق ان کی خریداری کی عادت میں کمی ہے۔ اس سروے کے مطابق تقریباً 70 فیصد لوگ ایسے برانڈز کو بائیکاٹ کر رہے ہیں جن کے بارے میں انہیں لگتا ہے کہ وہ Diversity, Equity and Inclusion (DEI) کی پالیسیوں سے دستبردار ہو چکے ہیں۔ اس سروے کے مطابق ان برانڈز میں سب سے زیادہ Target, Walmart, Amazon, Chick-fil-A, اور Home Depot شامل ہیں جن کے بارے میں لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ انہوں نے Inclusion-focused initiatives پر پابندی لگا لی ہے۔ دوسری طرف، سروے کے مطابق تقریباً 70 فیصد ایل جی بی ٹی خریداری کرنے والے لوگ ان برانڈز کو بڑھا کر خریدتے ہیں جن کے بارے میں انہیں لگتا ہے کہ وہ DEI-aligned ہیں۔ ان برانڈز میں Costco, Apple, Ben & Jerry's, Delta Air Lines, اور Kroger شامل ہیں۔ ہیومن رائٹس کیمپین کے ایک پریس سیکرٹری نے کہا ہے کہ لوگ برانڈز سے زیادہ توقع نہیں کر رہے ہیں، بلکہ وہ ان سے شفافیت، استحکام، اور ذمہ داری کی توقع کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ.
دنیا بھر میں ایل جی بی ٹی کمیونٹی کی خریداری کی عادت میں تبدیلی، ایک نئے سروے سے پتہ چلتا ہے کہ امریکہ میں ایل جی بی ٹی خریداری کرنے والے لوگ کھاتے میں سے تقریباً 72 فیصد کم کر رہے ہیں جو کہ ان کی اپنی سمجھ کے مطابق ان کی خریداری کی عادت میں کمی ہے۔ اس سروے کے مطابق تقریباً 70 فیصد لوگ ایسے برانڈز کو بائیکاٹ کر رہے ہیں جن کے بارے میں انہیں لگتا ہے کہ وہ Diversity, Equity and Inclusion (DEI) کی پالیسیوں سے دستبردار ہو چکے ہیں۔ اس سروے کے مطابق ان برانڈز میں سب سے زیادہ Target, Walmart, Amazon, Chick-fil-A, اور Home Depot شامل ہیں جن کے بارے میں لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ انہوں نے Inclusion-focused initiatives پر پابندی لگا لی ہے۔ دوسری طرف، سروے کے مطابق تقریباً 70 فیصد ایل جی بی ٹی خریداری کرنے والے لوگ ان برانڈز کو بڑھا کر خریدتے ہیں جن کے بارے میں انہیں لگتا ہے کہ وہ DEI-aligned ہیں۔ ان برانڈز میں Costco, Apple, Ben & Jerry's, Delta Air Lines, اور Kroger شامل ہیں۔ ہیومن رائٹس کیمپین کے ایک پریس سیکرٹری نے کہا ہے کہ لوگ برانڈز سے زیادہ توقع نہیں کر رہے ہیں، بلکہ وہ ان سے شفافیت، استحکام، اور ذمہ داری کی توقع کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ
ایل جی بی ٹی، خریداری کی عادت، کھاتے میں کمی، بائی Equity And Inclusion (DEI)
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