ایل پی جی کی قیمتوں میں اضافہ اور سرکاری نرخوں پر فراہمی کا بحران
ملک بھر میں ایل پی جی کی سپلائی میں کمی اور قیمتوں میں اضافہ، اوگرا نیا کوٹہ نظام لا رہا ہے۔ ایل پی جی ڈسٹری بیوٹرز ایسوسی ایشن نے نئے نرخوں کی امید ظاہر کی ہے۔
پورے ملک میں ایل پی جی کی سرکاری نرخوں پر دستیاب ہونے کا مسئلہ گہرا ہوتا جا رہا ہے۔ دکانداروں کے خلاف سخت کارروائیوں کے باوجود صارفین کو مناسب قیمت پر گیس کی فراہمی ممکن نہیں ہو سکی۔ اس کے ساتھ ہی ضبط کیے گئے پمپس کی واپسی کے اخراجات بھی عوام سے وصول کیے جانے لگے ہیں۔
ایل پی جی سپلائی اور قیمتوں کا بحران
موسم کی تبدیلی اور توانائی کے بحران کے باعث ایل پی جی کی کھپت میں واضح اضافہ دیکھنے میں آرہا ہے۔ لاہور سمیت مختلف شہروں میں قیمتیں سرکاری نرخوں سے کہیں زیادہ ہیں۔ اوگرا کے اعداد و شمار کے مطابق چار سو اکتالیس کمپنیوں میں سے صرف اڑتالیس کے پاس مقامی پیداوار کا کوٹہ ہے۔ تین سو سے زائد کمپنیاں انہی کمپنیوں سے گیس خرید کر فروخت کرتی ہیں۔Also readامیتابھ بچن بلٹ پروف شیشے کے پیچھے مداحوں سے ملاقات، دھمکیوں کی وجہ
اس صورتحال کی وجہ سے اوگرا کوٹہ سسٹم ختم کرکے بولی کا نظام متعارف کروانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تاہم ابھی تک صارفین کو آرام دہ حالات فراہم نہیں ہو سکے۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ پیرا فانس اور دیگر ادارے ان کے پمپس اٹھا لیتے ہیں۔ ہر پمپ کی قیمت سات سے پچاس ہزار روپے تک ہے۔
ایل پی جی ڈسٹری بیوٹرز کی شکایات اور مطالبات
ایل پی جی ڈسٹری بیوٹرز ایسوسی ایشن کے مرکزی رہنما رانا عبدالجبار کا کہنا ہے کہ مہنگائی کی ذمہ دار کمپنیاں ہیں نہ کہ دکاندار۔ ان کے مطابق پلانٹس سے گیس تقریباً پانچ سو روپے فی کلو مل رہی ہے۔ ایسی صورت میں اوگرا کے مقرر کردہ نرخوں پر فروخت کرنا ناممکن ہے۔
رانا عبدالجبار نے مزید وضاحت کی کہ اوگرا کا نوٹیفکیشن درست نہیں ہے۔ اس میں نقل و حمل اور دیگر اخراجات دو ہزار سولہ کے نرخوں کے مطابق شامل کیے گئے ہیں۔ پچھلے دس سالوں میں اخراجات میں نمایاں اضافہ ہو چکا ہے۔ موجودہ فارمولے کے تحت سرکاری قیمت پر فروخت کرنا ممکن نہیں ہے۔
ایسوسی ایشن نے حکومت کو قیمتوں کے تعین کے لیے مکمل شیڈول پیش کر دیا ہے۔ مشاورت کے بعد قانونی تقاضے پورے کرکے عمل درآمد کیا جائے گا۔ آئندہ ماہ قیمت چار سو سے پانچ سو روپے فی کلو کے درمیان مقرر ہونے کی امید ہے۔
عوامی پریشانی اور مستقبل کے اقدامات
ایل پی جی ڈسٹری بیوٹرز ایسوسی ایشن چاہتی ہے کہ کمپنیوں کی اجارہ داری ختم ہو۔ عوام کو سستی گیس کی فراہمی یقینی بنانا ضروری ہے۔ دکانداروں کا ماننا ہے کہ مافیا اور کمپنیوں کے خلاف کارروائی نہ ہو کر صرف ان کے خلاف آپریشن کیوں کیا جا رہا ہے۔
پمپس ضبط کرنے کے بعد جو نقصان اٹھانا پڑتا ہے وہ بالآخر قیمت بڑھا کر صارفین سے پورا کیا جاتا ہے۔ اس سے عوام پر مالی بوجھ اور بڑھ جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جسے روکنے کی ضرورت ہے۔ حکومت کو فوری نوٹیفکیشن میں تبدیلی لینی چاہیے تاکہ منصفانہ قیمتوں کا تعین ہو سکے۔
حالیہ واقعات سے ظاہر ہوتا ہے کہ موجودہ نظام صارفین کے لیے ناکافی ہے۔ اگر فوری اصلاحات نہ کی گئیں تو مہنگائی کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اوگرا کو نیا کوٹہ نظام متعارف کروانے سے پہلے معاشی حقائق کو مدنظر رکھنا ہوگا۔ اس سے منڈی میں استحکام پیدا ہو سکے گا۔
عوام کو یقین دہانی کرائی جانی چاہیے کہ قیمتیں جلد مناسب ہو جائیں گی۔ تاہم اب تک کی کارروائیوں سے کوئی واضح فائدہ نہیں ہوا ہے۔ صرف کارروائی کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ بجائے اس کے منصفانہ حل نکالا جانا چاہیے۔ یہ ایک پیچیدہ معاشی مسئلہ ہے۔
توانائی کے بحلان کو دور کرنے کے لیے پائیدار حکمت عملی درکار ہے۔ صرف عارضی کارروائیاں فائدہ مند نہیں ثابت ہوں گی۔ سارے فریقین کو مل کر سوچنا ہوگا۔ عوام کا خیال رکھا جانا سب سے اہم ہے۔ یہی واحد راستہ ہے۔
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