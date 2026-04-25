ایل این جی کی خریداری، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ اور کراچی میں پانی کی قلت

پاکستان ایل این جی لمیٹڈ نے ایک اسپاٹ ایل این جی کارگو کی خریداری کی منظوری دی ہے۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے۔ کراچی میں 48 گھنٹوں کے لیے پانی کی فراہمی معطل کر دی گئی ہے۔
پاکستان کی توانائی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پاکستان ایل این جی لمیٹڈ (پی ایل ایل) نے ایک اہم فیصلہ کیا ہے۔ پی ایل ایل کے بورڈ نے 30 اپریل کو پاکستان پہنچنے والے ایک اسپاٹ ایل این جی کارگو کی خریداری کی منظوری دی ہے۔ یہ کارگو اسپاٹ مارکیٹ سے حاصل کیا گیا ہے تاکہ ملک میں توانائی کی بڑھتی ہوئی طلب کو پورا کیا جا سکے۔ پی ایل ایل نے 27 اپریل سے 14 مئی تک تین ایل این جی کارگوز کے لیے بولیاں طلب کی تھیں اور گزشتہ روز تین مختلف کمپنیوں کی جانب سے پیشکشیں موصول ہوئی تھیں۔ ان پیشکشوں کا جائزہ لینے کے بعد، پی ایل ایل نے 27 سے 30 اپریل کی مدت کے لیے ایک کارگو کی بولی منظور کی، جس کی قیمت 18.
88 ڈالر فی ایم ایم بی ٹی یو طے کی گئی۔ تاہم، یکم مئی سے 7 مئی اور 8 مئی سے 14 مئی تک کی سپلائی کے لیے موصول ہونے والی بولیوں کو منظور نہیں کیا گیا۔ یکم تا 7 مئی کے کارگو کی پیشکش 18.54 ڈالر فی ایم ایم بی ٹی یو تھی جبکہ 8 تا 14 مئی کے لیے 17.99 ڈالر فی ایم ایم بی ٹی یو کی پیشکش کی گئی تھی۔ پی ایل ایل کے حکام نے بتایا کہ یہ فیصلہ موجودہ مارکیٹ کی صورتحال اور ملک کی ضروریات کو مدنظر رکھتے ہوئے کیا گیا ہے۔ وہ مزید کہا کہ آئندہ سپلائی کے لیے بھی صورتحال کا مسلسل جائزہ لیا جا رہا ہے تاکہ توانائی کی ضروریات کو مؤثر طریقے سے پورا کیا جا سکے۔ پاکستان میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ کیا گیا ہے، جس سے عام عوام پر مالی بوجھ بڑھ گیا ہے۔ حکومت کی جانب سے کیے گئے اس فیصلے سے مہنگائی میں مزید اضافہ ہونے کا امکان ہے۔ اس قیمت میں اضافے کے بعد، پیٹرول اور ڈیزل کی نئی قیمتیں فوری طور پر نافذ کر دی گئی ہیں۔ اس فیصلے کے اثرات شہریوں کی روزمرہ کی زندگی پر مرتب ہوں گے، خاص طور پر وہ افراد جو نقل و حمل کے لیے گاڑیوں پر انحصار کرتے ہیں۔ قیمتوں میں اضافے کے نتیجے میں، ٹرانسپورٹ کے اخراجات میں بھی اضافہ ہوگا، جو بالآخر دیگر اشیاء کی قیمتوں کو بھی متاثر کرے گا۔ حکومت نے اس قیمت میں اضافے کی وجہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ بتایا ہے۔ تاہم، اپوزیشن پارٹیوں نے اس فیصلے پر شدید تنقید کی ہے اور حکومت پر سبسڈی کم کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ کراچی میں پانی کی شدید قلت کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ شہر انتظامیہ نے فیصلہ کیا ہے کہ اگلے 48 گھنٹوں کے لیے پانی کی فراہمی معطل کر دی جائے گی۔ اس فیصلے سے شہر کے مکینوں کو شدید قلت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ انتظامیہ کے مطابق، پانی کی فراہمی معطل کرنے کا سبب پانی کی پائپ لائنوں کی مرمت اور دیکھ بھال ہے۔ پائپ لائنیں پرانی ہو چکی ہیں اور ان میں متعدد جگہوں پر رساو ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے پانی کی ضائع ہو رہی ہے۔ مرمت کے کام کو مکمل کرنے کے لیے پانی کی فراہمی معطل کرنا ضروری ہے۔ شہریوں کو اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے پانی ذخیرہ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ انتظامیہ نے یقین دلایا ہے کہ مرمت کا کام جلد از جلد مکمل کر دیا جائے گا اور پانی کی فراہمی معمول پر بحال کر دی جائے گی۔ تاہم، شہریوں کا کہنا ہے کہ پانی کی قلت ان کے لیے ایک بڑا مسئلہ ہے اور انتظامیہ کو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے فوری اقدامات کرنے چاہیے۔ یہ صورتحال خاص طور پر گرمی کے موسم میں شہریوں کے لیے مزید مشکل پیدا کر سکتی ہے۔
