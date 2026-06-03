ایمازون مولی: ف772 سیکشوئل مچھلی کا ارتقائی راز

میکسیکو اور جنوبی ٹیکساس کے دریاؤں میں پائی جانے والی غیر معمولی مچھلی 'ایمازون مولی' کے ارتقائی راز کا جائزہ۔ یہ مچھلی صرف مادہ فردوں پر مشتمل ہے اور یاہو رژن سے اپنی نسل کا استمرار برقرار رکھتی ہے، جو سائنسی نظریات کو چیلنج کرتی ہے۔
مطالعے کا وقت: 12 منٹ میکسیکو اور جنوبی ٹیکساس کے دریاؤں میں مچھلی کی ایک ایسی قسم پائی جاتی ہے جس کا بظاہر وجود ناممکن ہونا چاہیے۔ گرم اور ہلکے بہاؤ والے پانیوں میں مکمل طور پر مادہ مچھلیوں پر مشتمل جھنڈ اکثر تیرتا نظر آتا ہے۔ دریاؤں کے تیرنے کے دوران ان مادہ مچھلیوں کے چاندی جیسے چمکتے ہوئے پر ایک اور نسل کی نر مچھلیوں سے ٹکراتے ہیں۔ ٹکرانے کے اس سادہ سے عمل کے دوران ہی یہ مادہ مچھلیاں اپنے لیے ایک ساتھی کا انتخاب کرتی ہیں۔ تاہم ارتقائی عمل کے ایک غیر معمولی واقعے کے طور پر، نر مچھلی کے جینز مادہ کے بچوں کے حوالے سے کوئی کردار ادا نہیں کرتے۔ یہ ایک حیاتیاتی عمل ہے جسے ' گائنو جینیسز ' کہا جاتا ہے۔ اس عمل میں مادہ مچھلی نر کے نطفے کو صرف انڈے کی نشوونما کی شروعات کے لیے استعمال کرتی ہے۔ لیکن اس عمل کے دوران ہی مادہ فوراً نر کا ڈی این اے خارج کر دیتی ہے۔ یوں مادہ مچھلی صرف مادہ کو جنم دیتی ہے، اور پیدا ہونے والی ہر مادہ مچھلی ہو بہو اپنی ماں کی کلون ہوتی ہے۔ اس مچھلی کو ' ایمازون مولی ' کہا جاتا ہے، جس کا نام عورتوں پر مشتمل یونانی دیومالائی جنگجو قبیلے کے نام پر رکھا گیا ہے۔ یہ مچھلی تقریباً ایک صدی سے سائنسدانوں کے لیے معمہ بنی ہوئی ہے۔ ارتقائی نظریہ کے مطابق اے سیکشوئل (غیر جنسی رجحان) طریقے سے افزائش نسل کرنے والی انواع کو جلد ختم ہو جانا چاہیے، کیونکہ وقت کے ساتھ جنسی ملاپ نہ ہونے کے باعث نقصان دہ جینیاتی تبدیلیاں ایسی انواع کے جینوم میں جمع ہوتی رہتی ہیں۔ اس کے باوجود، صرف مادہ مچھلیوں پر مشتمل یہ نسل تقریباً ایک لاکھ سال سے زندہ ہے۔ روایتی سائنسی سوچ کے برعکس حقیقت یہ ہے کہ یہ چھوٹی اور بظاہر معمولی سی مخلوق آج بھی نہ صرف موجود ہے بلکہ قائم و دائم ہے۔ تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب سائنس یا ارتقائی نظریہ یہ کہتا ہے کہ اس نوع کو معدوم ہو جانا چاہیے تھا تو پھر ایمازون مولی نے اتنی طویل مدت تک زندہ کیسے رہ کر دکھایا؟
نئی تحقیق اس معمے کو سلجھانے کی کوشش کر رہی ہے، اور سائنسدان اب اس نتیجے پر پہنچ رہے ہیں کہ اے سیکشوئل انواع شاید پہلے کے اندازوں سے کہیں زیادہ مضبوط ہوتی ہیں۔ یہ دریافت اس دیرینہ تصور کو چیلنج کر رہی ہے کہ جنسی عمل کے بغیر زندگی کا تسلسل ممکن نہیں ہوتا۔ بغیر جنسی ملاپ ایمازون مولی کی بقا کو سمجھنے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ آخر سیکس یا جنسی ملاپ وجود کیوں رکھتا ہے۔ جرمنی کی لُڈوِگ میکسمیلین یونیورسٹی سے منسلک کمپیوٹیشنل بائیولوجسٹ اور ایمیزون مولی پر نئی تحقیق کے شریک مصنف ایڈورڈ رائسمیئر کہتے ہیں کہ 'جنسی افزائش درحقیقت افزائشِ نسل کا ایک خاصا پیچیدہ اور غیر معمولی طریقہ ہے۔' ایڈورڈ رائسمیئر کے مطابق جنسی عمل قائم کرنے کی کسی نہ کسی صورت میں ایک قیمت ہوتی ہے اور یہ مشکل ہوتا ہے۔ کسی جاندار کو نہ صرف جنسی عمل کے لیے ساتھی تلاش کرنا پڑتا ہے بلکہ اس کو حاصل کرنے کے لیے مقابلہ بھی کرنا پڑتا ہے۔ اور سیکس کے نتیجے میں نر اور مادہ اپنے اپنے ڈی این اے کا صرف آدھا حصہ ہی اگلی نسل کو منتقل کرتے ہیں۔ مزید یہ کہ افزائشِ نسل اکثر غیر مساوی بھی ہوتی ہے، جہاں بہت سی اقسام میں مادہ، نر کے مقابلے میں کہیں زیادہ توانائی صرف کرتی ہیں، چاہے وہ انڈے بنانا ہو، بچوں کو جنم دینا ہو یا اُن کی پرورش کرنا ہو۔ اس کے برعکس، اے سیکشوئل ری پرڈوکشن یا افزائش کہیں زیادہ آسان اور فائدہ مند محسوس ہوتی ہے۔ نہ ساتھی تلاش کرنے کی ضرورت، نہ کسی سے مقابلہ کرنے کی، اور اپنے جینز کا مکمل 100 فیصد اگلی نسل کو منتقل کرنے کی سہولت بھی ہے۔ اس کے باوجود، زندگی کے وسیع تر تناظر میں دیکھا جائے تو جنسی افزائش، یعنی مختلف افراد کے جینز کا ملاپ اور باہمی تبادلہ، ہی غالب طریقہ ہے۔ نیدرلینڈز کی یونیورسٹی آف ایمسٹرڈیم کے ارتقائی حیاتیات دان ڈیو سپائیجر، جو جنسی افزائش کی ابتدا پر تحقیق کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ 'اگر آپ مجموعی طور پر دیکھیں تو تقریباً 99'
ایمازون مولی گائنو جینیسز غیر جنسی افزائش ارتقائی حیاتیات میکسیکو دریاؤں
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