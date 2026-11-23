ایما عالم امریکی دستاویزی فلم سپر ہیومن 2 میں شامل
دو مرتبہ گنیز ورلڈ ریکارڈ یافتہ میموری ایتھلیٹ ایما عالم امریکی دستاویزی فلم سپر ہیومن 2: دی ری برتھ میں شامل ہو گئی ہیں جو ان کی ذہنی صلاحیتوں پر مبنی ہے۔
پاکستان کی معروف میموری ایتھلیٹ اور دو مرتبہ گنیز ورلڈ ریکارڈ رکھنے والی ایما عالم کو امریکی دستاویزی فلم ' سپر ہیومن 2: دی ری برتھ' میں شامل کیا گیا ہے۔ یہ فلم انسانی ذہانت اور یادداشت کی غیر معمولی صلاحیتوں پر مرکوز ہے جس کی ہدایت کاری کیرولین کوری نے کی ہے۔
فلم کا مقصد اور مرکزی کردار
سپر ہیومن 2: دی ری برتھ ایک ایسی دستاویزی فلم ہے جو سائنسدانوں، محققین اور غیر معمولی ذہنی صلاحیتوں والے افراد کو ایک جگہ جمع کرتی ہے۔ فلم میں ایسے افراد کو دکھایا گیا ہے جو بینائی کے بغیر راستہ تلاش کر سکتے ہیں اور جن کی یادداشت کی طاقت انسانی حدود سے باہر ہے۔ فلم کا بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا ایسی صلاحیتیں صرف چند افراد تک محدود ہیں یا تربیت سے عام لوگ بھی انہیں حاصل کر سکتے ہیں۔Also readابیر السقیر کی حج کی شادی کی تصاویر پر سوشل میڈیا تنازعہ
ایما عالم کے علاوہ اس فلم میں چھ مرتبہ امریکی میموری چیمپئن نیلسن ڈیلس اور 'دی ہیومن کیلکولیٹر' کے نام سے مشہور اسکاٹ فلینسبرگ بھی نظر آئیں گے۔ اس فلم میں اسٹیم سیل بائیولوجسٹ ڈاکٹر بروس ایچ لپٹن، مصنف گریگ بریڈن، تحقیقاتی صحافی لین میک ٹیگارٹ اور مائیکل برنارڈ بیک وِد سمیت متعدد ماہرین کی آراء بھی شامل ہیں۔
ایما عالم کی ذہنی کامیابیوں کا تفصیلی جائزہ
ایما عالم نے 2020ء میں 300 سے زائد شرکا کے مقابلے میں 29ویں ورلڈ میموری چیمپئن شپ جیت کر عالمی شہرت حاصل کی۔ انہوں نے 15 منٹ میں 410 بے ترتیب الفاظ یاد کرنا اور اسی دوران 218 ناموں اور چہروں کو ذہن نشین کرنا جیسے دو گنیز ورلڈ ریکارڈز اپنے نام کیے ہیں۔ ان کی کارکردگی کا ثبوت یہ ہے کہ انہوں نے تین عالمی اعزازات، 21 تمغے اور آٹھ ٹرافیاں حاصل کی ہیں۔
ایما عالم نے اپنی یادداشت اور تیز رفتار مطالعے کی مہارتیں کراچی میں سانیا عالم کی رہنمائی میں حاصل کیں۔ سانیا عالم ادارے 'فیوچرسٹک لرننگ' کی بانی ہیں۔ ایما عالم کتاب 'ماسٹرنگ میموری' کی مصنفہ ہیں۔ انہیں وزیراعظم یوتھ ایکسی لینس ایوارڈ، برطانیہ کے برین ٹرسٹ سے گولڈ یوتھ ایویسینا ایوارڈ اور متحدہ عرب امارات کا گولڈن ویزا بھی مل چکا ہے۔
فلم کے آغاز اور مستقبل کے مراحل
سپر ہیومن 2: دی ری برتھ کیرولین کوری کی سابقہ فلموں 'سپر ہیومن: دی انویزیبل میڈ ویزیبل' (2020ء) اور 'اے ٹئر اِن دی اسکائی' (2022ء) کا اگلا حصہ ہے۔ اس فلم کا پریمیئر امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر بیورلی ہلز میں واقع سبان تھیٹر میں ہوا۔ یہ فلم عالمی سطح پر ریلیز سے قبل 2026ء کے ڈاونچی انٹرنیشنل فلم فیسٹیول اور سائنیما انٹرنیشنل سائنس فلم فیسٹیول میں بھی منتخب ہو چکی ہے۔
فلم کی ہدایت کار کیرولین کوری نے اس منصوبے کو پروڈیوس کیا ہے۔ ایما عالم کا کہنا ہے کہ اس فلم کے ذریعے پاکستان میں پروان چڑھنے والی ذہنی تربیت کی صلاحیتوں کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے کا موقع ملا ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ نظم و ضبط اور درست تکنیکوں کی مدد سے غیر معمولی ذہنی کارکردگی حاصل کی جا سکتی ہے۔
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