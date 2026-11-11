ایمران خان کی خونی دباؤ میں خطرناک اضافہ
ایمران خان کی صحت میں ڈگدی ہوئی حالات، خونی دباؤ کی سطح میں اضافہ۔
ایمران خان ، وزیراعلیٰ پنجاب کی صحت میں اب تک کی سب سے تیز ڈگدی ہوئی ہے۔ لییفٹ کھوسے کے مطابق ان کا گھریلو معائنہ سے نکلنے کے بعد ہوا تو معلوم ہوا کہ ان کے خونی دباؤ میں خطرناک اضافہ ہوا ہے۔
خونی دباؤ کی سطح میں خطرناک اضافہ
اس بات کی پتہ لگنے کے بعد کہ ایمران خان کی صحت میں کوئی فرق آ رہا ہے، ان کی گھریلو معائنہ کرنے والے ڈاکٹر کے مطابق ان کا خونی دباؤ میں خطرناک اضافہ ہوا ہے۔ ان کا گھریلو معائنہ بڑی سے بڑی صحت کی مہارت رکھنے والے ڈاکٹر کر رہے ہیں۔Also readحکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کر دیا
انہوں نے ہاضمہ کے مسائل کا شکار ہونے کا ذکر کیا
ڈاکٹر نے اس بات کی تصدیق کی کہ ہاضمہ کے مسائل کے علاوہ ان کے خونی دباؤ میں خطرناک اضافہ ہوا ہے۔ ان کی صحت کی حالت کی روشنی میں ان کی غسل خانہ کے ساتھ ساتھ پریس انک کے لیے ایک بیان تیار ہوا جس میں کہا گیا کہ ان کی صحت کے حوالے سے ڈاکٹروں سے مہیا کی گئی معلومات کی روشنی میں ان کی صحت میں کوئی فرق نہیں ہوا ہے۔ لیکن ابھی ان کا خونی دباؤ میں خطرناک اضافہ ہوا ہے۔
ایمران خان کی صحت کی خبر
ایمران خان کی گھریلو معائنہ کی رپورٹس کے مطابق ان کی صحت میں کوئی فرق آ رہا ہے جس کی بدولت اب ان کی صحت میں ڈگدی ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ ہاضمہ کے مسائل کا شکار ہونے والے ہیں۔ لیکن اب ان کی صحت کی خبر ایم کیو ہے کہ جنہیں بڑی تعداد میں دیکھنے والوں نے ہی ان کی خبر کے حوالے سے گھر تک پہنچا دیا ہے۔
صحت کی خبر جاری ہے کہ
ایم کیو ان کے حوالے سے گھر تک پہنچا دیا ہے کہ ان کی صحت میں کوئی فرق آ رہا ہے جس کی وجہ سے ان کے خونی دباؤ میں خطرناک اضافہ ہوا ہے۔ لیکن اب ان کی صحت کی خبر میں تبدیلی دیکھی جا سکتی ہے۔ ایم کیو کے مطابق ان کی غسل خانہ کے ساتھ ساتھ پریس انک کا بیان بڑی حد تک یہی باتوں پر توجہ مرکوز کر رہا ہے۔
غسل خانہ کا بیان
غسل خانہ کا بیان میں کہا گیا کہ ان کی صحت کے حوالے سے ڈاکٹروں سے مہیا کی گئی معلومات کی روشنی میں ان کی صحت میں کوئی فرق نہیں ہوا ہے۔ لیکن ابھی ان کا خونی دباؤ میں خطرناک اضافہ ہوا ہے۔ لیکن اب ان کی صحت کی خبر میں تبدیلی دیکھی جا سکتی ہے جو کہ ان کے گھریلو معائینہ سے کیا گیا ہے۔
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