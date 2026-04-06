ایمنسٹی انٹرنیشنل کی ٹرمپ کو وارننگ: 'ایران پر حملے جنگی جرائم ہو سکتے ہیں!'

ایمنسٹی انٹرنیشنل نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایران کے خلاف بیانات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ اس طرح کے اقدامات جنگی جرائم کے زمرے میں آ سکتے ہیں۔ تنظیم نے عالمی برادری سے فوری کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔
ایمنسٹی انٹرنیشنل کی سربراہ، انیئس کالامار نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایران کے خلاف حالیہ بیانات اور ممکنہ اقدامات کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ انہوں نے ان بیانات کو نہ صرف نفرت انگیز قرار دیا بلکہ خبردار کیا کہ یہ بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہو سکتے ہیں اور جنگی جرائم کے زمرے میں آ سکتے ہیں۔ کالامار نے خصوصاً اس بات پر زور دیا کہ ایران میں شہری انفرااسٹرکچر، جیسے کہ پلوں اور بجلی گھروں کو نشانہ بنانے کی دھمکیاں انتہائی خطرناک ہیں کیونکہ ان کا براہ راست اثر عام شہریوں
کی زندگیوں پر پڑے گا۔ ان کے مطابق، ایسے حملوں کی صورت میں شہریوں کو بجلی، پانی اور محفوظ پناہ گاہوں جیسی بنیادی سہولیات سے محروم ہونا پڑے گا، جس سے انسانی المیہ جنم لینے کا خطرہ ہے۔ انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ اس معاملے کا فوری نوٹس لے اور خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے موثر اقدامات کرے۔ کالامار نے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جاری کردہ دھمکی آمیز سوشل میڈیا پوسٹ کا بھی حوالہ دیا، جس میں ایران کے خلاف سخت کارروائی کا عندیہ دیا گیا تھا۔ یہ پوسٹیں خطے میں پہلے سے موجود تناؤ میں مزید اضافہ کر رہی ہیں اور جنگ کے خطرے کو بڑھا رہی ہیں۔\اس بیان کے بعد، عالمی سطح پر اس معاملے پر تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ متعدد ممالک اور بین الاقوامی تنظیموں نے امریکہ سے تحمل کا مظاہرہ کرنے اور صورتحال کو مزید خراب کرنے سے گریز کرنے کی اپیل کی ہے۔ چین نے بھی روس کے ساتھ مل کر مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کم کرنے کے لیے تعاون کی پیشکش کی ہے۔ یہ پیشکش اس تنازعے کے خاتمے اور خطے میں امن قائم کرنے کی کوششوں کا حصہ ہے۔ تاہم، صورتحال اب بھی کشیدہ ہے اور کسی بھی قسم کی غلط فہمی یا اشتعال انگیزی تباہ کن نتائج کا باعث بن سکتی ہے۔ اس دوران، ایران نے بھی امریکہ کی جانب سے کسی بھی ممکنہ حملے کا منہ توڑ جواب دینے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق، ملک اپنی سلامتی اور خودمختاری کے دفاع کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ اس صورتحال میں، بین الاقوامی برادری کا کردار نہایت اہم ہے، جسے فریقین کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کرنا چاہیے اور بات چیت کے ذریعے مسائل کے حل کی کوشش کرنی چاہیے۔\اس تنازعے کے نتیجے میں خطے میں انسانی المیے کا خطرہ بھی بڑھ گیا ہے۔ شہریوں کو تشدد، بے گھری اور خوراک اور طبی سہولیات کی کمی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ جنگ کے ممکنہ اثرات سے بچنے کے لیے، ضروری ہے کہ تمام فریق تحمل کا مظاہرہ کریں اور تنازعے کو بڑھانے والے اقدامات سے گریز کریں۔ اس کے علاوہ، بین الاقوامی اداروں کو بھی متاثرہ علاقوں میں انسانی امداد کی فراہمی کو یقینی بنانا چاہیے اور جنگی جرائم کی روک تھام کے لیے موثر اقدامات کرنے چاہئیں۔ میڈیا کو بھی چاہیے کہ وہ غیر جانبدارانہ رپورٹنگ کرے اور حقائق کو صحیح انداز میں پیش کرے تاکہ عوام کو صورتحال کے بارے میں درست معلومات حاصل ہو سکیں۔ اس کے علاوہ، خطے کے ممالک کو بھی چاہیے کہ وہ امریکہ اور ایران کے درمیان بات چیت کی راہ ہموار کریں اور امن قائم کرنے میں مدد کریں۔ آخر میں، تمام فریقوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے اور اس سے صرف تباہی اور بربادی ہوتی ہے
