پاکستان میں ایم ڈی کیٹ 2026 کے لیے آن لائن رجسٹریشن کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ طلبہ کی رجسٹریشن 22 جون سے شروع ہوگی اور 8 جولائی تک ممکن ہے۔
پاکستان میں ایم ڈی کیٹ 2026 کے لیے آن لائن رجسٹریشن کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اس کے لیے پی ایم ڈی سی نے شیڈول جاری کر دیا ہے۔ طلبہ کی رجسٹریشن 22 جون سے شروع ہوگی اور 8 جولائی تک ممکن ہے۔ اگر رجسٹریشن کی آخری تاریخ گزر جائے تو اضافی فیس لاگو ہوگی۔ پاکستان میں ایم ڈی کیٹ رجسٹریشن فیس 9 ہزار روپے ہوگی، جبکہ لیٹ رجسٹریشن فیس 13 ہزار روپے ہوگی جو ناقابلِ واپسی ہوگی۔ پی ایم ڈی سی کا بڑا فیصلہ ایم ڈی کیٹ کے پاسنگ مارکس میں کمی کا اعلان ہے۔ Biology سے 81، Chemistry سے 45 اور Physics سے 36 سوالات شامل ہوں گے۔ English اور Logical Reasoning کے 9 سوالات بھی امتحان کا حصہ ہوں گے۔ مختلف شہروں میں امتحانی مراکز قائم کیے جائیں گے اور امیدوار اپنے صوبے یا ڈومیسائل کے مطابق امتحانی مرکز کا انتخاب کر سکیں گے۔ سعودی عرب کے شہر ریاض میں بھی ایم ڈی کیٹ 2026 کا بین الاقوامی امتحانی مرکز قائم کیا گیا ہے۔ ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس داخلوں کے لیے ایم ڈی کیٹ کا انعقاد پی ایم اینڈ ڈی سی کے تحت ہوگا.
پاکستان میں ایم ڈی کیٹ 2026 کے لیے آن لائن رجسٹریشن کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اس کے لیے پی ایم ڈی سی نے شیڈول جاری کر دیا ہے۔ طلبہ کی رجسٹریشن 22 جون سے شروع ہوگی اور 8 جولائی تک ممکن ہے۔ اگر رجسٹریشن کی آخری تاریخ گزر جائے تو اضافی فیس لاگو ہوگی۔ پاکستان میں ایم ڈی کیٹ رجسٹریشن فیس 9 ہزار روپے ہوگی، جبکہ لیٹ رجسٹریشن فیس 13 ہزار روپے ہوگی جو ناقابلِ واپسی ہوگی۔ پی ایم ڈی سی کا بڑا فیصلہ ایم ڈی کیٹ کے پاسنگ مارکس میں کمی کا اعلان ہے۔ Biology سے 81، Chemistry سے 45 اور Physics سے 36 سوالات شامل ہوں گے۔ English اور Logical Reasoning کے 9 سوالات بھی امتحان کا حصہ ہوں گے۔ مختلف شہروں میں امتحانی مراکز قائم کیے جائیں گے اور امیدوار اپنے صوبے یا ڈومیسائل کے مطابق امتحانی مرکز کا انتخاب کر سکیں گے۔ سعودی عرب کے شہر ریاض میں بھی ایم ڈی کیٹ 2026 کا بین الاقوامی امتحانی مرکز قائم کیا گیا ہے۔ ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس داخلوں کے لیے ایم ڈی کیٹ کا انعقاد پی ایم اینڈ ڈی سی کے تحت ہوگا
ایم ڈی کیٹ 2026 آن لائن رجسٹریشن پاکستان میں تعلیم
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