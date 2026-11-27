ایم کیو ایم پاکستان ریلی منسوخ یا ملتوی: 29 نومبر کو حتمی فیصلہ
ایم کیو ایم پاکستان 29 نومبر کو کراچی میں ریلی اور جلسے منسوخ کرنے پر غور کر رہی ہے۔ سندھ حکومت نے اجازت مسترد کر دی ہے، حتمی اعلان آج ہوگا۔
ایم کیو ایم پاکستان نے اپنے پارٹی کے مرکزی رہنماؤں کے اہم اجلاس میں 29 نومبر کو کراچی میں منعقد ہونے والی ریلی اور جلسے کو منسوخ کرنے یا اسے ملتوی کرنے کے حوالے سے گہری غور و خوض شروع کر دیا ہے۔ پارٹی ذرائع کے مطابق امن و امان کی موجودہ صورتحال اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے لگائی گئی پابندیوں کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ لیا جا رہا ہے کہ آیا اس پروگرام کو جاری رکھا جائے یا اسے معطل کیا جائے۔
آج پریس کانفرنس میں ہوگا حتمی اعلان
اس اہم معاملے میں حتمی فیصلہ آج ہی ایک پریس کانفرنس کے دوران سامنے لایا جائے گا، جس میں پارٹی کی جانب سے ریلی اور جلسے کے انعقاد یا منسوخی سے متعلق واضح وضاحت کی جائے گی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ مرکزی قیادت نے اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کی ہے کہ پارٹی کا اعلان اس طرح کا ہو جو نہ صرف پارٹی کے کارکنان کو متاثر کرے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ عوامی سطح پر بھی اس کی اہمیت کو اجاگر کر سکے۔Also readIranian men, women hockey teams to visit Pakistan next month
سندھ حکومت کی جانب سے اجازت مسترد
ایم کیو ایم پاکستان کے اس فیصلے کے پس منظر میں سندھ حکومت کا 29 نومبر کو شارع فیصل پر ریلی کی اجازت نہ دینے کا حتمی فیصلہ مرکزی کردار ادا کر رہا ہے۔ محکمہ داخلہ سندھ کے ذرائع کا کہنا ہے کہ 29 نومبر کو ہونے والے اجتماع کی درخواست پہلے سندھ ترقی پسند پارٹی نے دی تھی، لیکن امن و امان کی صورتحال کے پیشِ نظر ٹکراؤ کے خدشات کی وجہ سے ریلی کی اجازت دینے سے انکار کر دیا گیا ہے۔
مرکزی رہنماؤں نے کی مشاورت
اس اہم فیصلے سے متعلق مشاورت کے لیے ایم کیو ایم پاکستان کے مرکزی رہنماؤں کا ایک اہم اجلاس بھی منعقد ہوا، جس میں شہر میں امن و امان کی صورتحال اور پروگرام کے انعقاد سے متعلق امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس میں 29 نومبر کو ہونے والی ریلی اور جلسے کو منسوخ کرنے کے امکان پر بھی غور کیا گیا، تاہم، اس حوالے سے تاحال کوئی حتمی فیصلہ سامنے نہیں آیا ہے، جس کی وجہ سے پارٹی کے کارکنان اور حلقوں میں بے چینی پائی جا رہی ہے۔
آئندہ اقدامات اور قانونی مراحل
سندھ حکومت کی جانب سے دی گئی اس جواب کی روشنی میں اب یہ دیکھنا باقی ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان مستقبل کے لیے کیا اقدامات کرتی ہے اور کیا وہ اس فیصلے کے خلاف کوئی قانونی یا سیاسی چالبازی چلائے گی۔ پارٹی کی قیادت کو اس بات کا احساس ہے کہ اس فیصلے کا اثر نہ صرف پارٹی کی سیاسی قوت پر پڑے گا بلکہ یہ عوامی سطح پر بھی اس کے موقف کو متاثر کر سکتا ہے، اس لیے وہ احتیاطی تدابیر اپنا رہی ہے۔
حالیہ حالات اور عوامی ردعمل
کراچی میں حالیہ امن و امان کی صورتحال اور سیاسی کشمکش کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ کیا 29 نومبر کو ہونے والا یہ بڑا اجتماع ملکی سیاست میں نئی بحثوں کا سبب بنے گا یا نہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اگر ریلی منسوخ ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حکومتی پابندیاں پارٹی کے منصوبوں پر حاوی ہو گئی ہیں، جبکہ اگر ریلی منعقد ہوتی ہے تو یہ حکومت کے چیلنج کو قبول کرنے کے مترادف ہوگا۔
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