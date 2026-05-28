ایم کیو ایم کے لیڈر فاروق ستار نے گورنر سندھ کے عہدے پر دوبارہ ٹیسوری کی بحالی کا مطالبہ کیا

کراچی میں فاروق ستار نے گورنر سندھ کے عہدے کی واپسی، توانائی کی قیمتوں میں کمی اور پیٹرولیم لیوی کے خاتمہ کا مطالبہ کرتے ہوئے سیاسی دباؤ بڑھایا۔
کھیلوں کی دنیا میں پہلی بار کتے کو ایکریڈیٹیشن کارڈ جاری ہونے کی خبر کے ساتھ ساتھ سیاسی میدان میں ہلچل پیدا ہو گئی۔ کراچی میں 28 مئی 2026 کو ایک تقاریب کے دوران، متحدہ قومی موومنٹ (ایم کیو ایم) کے سربراہ فاروق ستار نے سابق گورنر سندھ ، کامران ٹیسوری کے حوالے سے حکومت پر سنگین مطالبات اٹھائے۔ ستار نے میڈیا کے سامنے واضح کیا کہ گورنر سندھ کا آئینی عہدہ ایم کیو ایم کا ہے اور اس سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ بلدیاتی انتخابات سے پہلے اس اہم عہدے کو دوبارہ اپنے ہاتھ میں لینے کے لئے حکومت پر دباؤ بنایا جائے گا۔ فاروق ستار نے اعلان کیا کہ گورنر کے عہدے پر صرف ٹیسوری ہی دوبارہ مقرر کیے جائیں گے اور اس ضمن میں بجٹ میں بھی خاص طور پر اس کی حمایت کی جائے گی۔ اُن کا کہنا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور سندھ کے جاگیرداروں نے بغیر کسی جواز کے مسلم لیگ (ن) کو گورنر کے عہدے پر لگوایا، جس کا مقصد انتخابات کی شفافیت کو متاثر کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ، ستار نے وفاقی بجٹ میں توانائی کے شعبے پر بھی توجہ مبذول کرائی اور مطالبہ کیا کہ تیل، بجلی اور گیس کی قیمتوں میں فوری کمی کی جائے۔ انہوں نے پیٹرولیم لیوی کو ایک غیر قانونی غنڈہ ٹیکس اور بھتہ قرار دیا اور اسے ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ اس کے علاوہ، خبریں یہ بھی بتاتی ہیں کہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار آئندہ دنوں میں سرکاری دورے کے لئے واشنگٹن روانہ ہوں گے۔ اس دوران، امریکہ نے ایرانی آبنائے ہرمز اتھارٹی پر بحری جہازوں سے ٹول وصول کرنے کی پابندی عائد کی ہے، جس سے خطے کی جیوپولیٹیکل صورتحال پر نئی لہر آئی ہے۔ اسی وقت، حافظ نعیم الرحمان اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان ابراہم اکارڈ کی توثیق پر اختلاف ظاہر ہوا، جس نے علاقائی سیاست میں نئے تنازعات کو جنم دیا ہے.
