ایم ای سی نے این آر ای ایس ٹیپ ٹو کا نیا شیڈول جاری کر دیا
پی ایم ڈی سی نے این آر ای ایس ٹیپ ٹو کے لیے نیا شیڈول جاری کر دیا ہے۔ رجسٹریشن 23 نومبر سے شروع ہوگی اور امتحانات دسمبر اور جنوری میں ہوں گے۔
پیٹرن آف میڈیکل اینڈ ڈینٹل کولیج نے فارن میڈیکل گریجویٹس کی نیشنل رجسٹریشن ایگزامینشن کے لیے ایک نیا تفصیلی شیڈول جاری کر دیا ہے۔ اس نئے اعلان کے تحت رجسٹریشن کا عمل 23 نومبر کو شروع ہو کر دو دسمبر تک جاری رہے گا۔
امتحان کی تاریخیں اور مراحل
پی ایم ڈی سی کے جاری کردہ سرکاری خط میں واضح کیا گیا ہے کہ این آر ای ایس ٹیپ ٹو امتحان تین مختلف مراحل میں منعقد کیا جائے گا۔ پہلا امتحانی سیشن 12 اور 13 دسمبر کو ہوگا، جبکہ دوسرا سیشن 19 اور 20 دسمبر کو شیڈول کیا گیا ہے۔Also readمبینہ کرپشن کیس :سابق خاتون اول بشریٰ بی بی کےلیے اہم خبر
تیسرا اور آخری امتحانی سیشن 2 اور 3 جنوری 2027 کو ادا کیا جائے گا۔ یہ تاریخیں ان امیدواروں کے لیے انتہائی اہم ہیں جو پاکستان میں طبی خدمات سرانجام دینے کے خواہاں ہیں اور انہیں اس ٹائمنگ پر خصوصی غور کرنا چاہیے۔
رجسٹریشن اور اضافی مواقع
امتحان دینے والے تمام امیدواروں کے لیے این آر ای ایس ٹیپ ٹو رجسٹریشن پورٹل 23 نومبر کو کھلا ہو گا۔ یہ رجسٹریشن کا آخری دن دو دسمبر مقرر کیا گیا ہے۔ پی ایم ڈی سی نے تمام امیدواروں کو اپنی تیاری مکمل کرنے کے لیے مناسب وقت فراہم کیا ہے۔
ایک اہم بات یہ ہے کہ تمام امیدواروں کو امتحان دینے کے تینوں مواقع استعمال کرنے کا اضافی چانس دیا گیا ہے۔ یہ پالیسی ان طلباء کے لیے مددگار ثابت ہوگی جو پہلے موقع پر کامیابی حاصل نہ کر پائیں۔
ناکامی پر شرائط اور نوٹس
یہ واضح کیا گیا ہے کہ اگر امیدوار تینوں امتحانی مواقع میں سے کسی ایک یا زیادہ میں کامیابی حاصل کرنے میں ناکام رہتے ہیں، تو انہیں این آر ای ایس ٹیپ ون امتحان دوبارہ دینا ہوگا۔ یہ ایک سخت اصول ہے جس پر عملدرآمد لازمی ہوگا۔
امیدواروں کو چاہیے کہ وہ اپنے داخلے کے مراحل کو احتیاط سے چیک کریں اور امتحان کی تیاریوں میں کوئی غلطی نہ کریں تاکہ اضافی بوجھ اور خرچ سے بچا جا سکے۔
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