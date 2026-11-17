ایم ایم کیراوانی نے 22 کلو وزن کم کیا، انوپم کھیر نے سراہا
آسکر یافتہ موسیقار ایم ایم کیراوانی نے 22 کلو وزن کم کرکے سب کو حیران کر دیا۔ انوپم کھیر نے ان کی عزم کی تعریف کی اور نارنگی کی حوصلہ افزائی کی۔
آسکر ایوارڈ یافتہ بھارتی موسیقار ایم ایم کیراوانی نے اپنی صحت اور فٹنس کے حوالے سے ایک قابل ذکر کامیابی حاصل کی ہے۔ انہوں نے حالیہ عرصے میں 22 کلوگرام وزن کم کر کے اپنی جسمانی ساخت میں نمایاں تبدیلی لا دی ہے۔
اس قابل قدر قدم کے بارے میں تفصیلات یہ ہیں کہ معروف بالی وود اداکار انوپم کھیر نے حیدرآباد میں موسیقار سے ملاقات کے بعد ان کی موجودہ جسمانی حالت کی تصدیق کی۔ انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے دوست کی اس کامیابی کو شیئر کرتے ہوئے اسے حیرت انگیز قرار دیا۔Also readبھارت نے نیوزی لینڈ کو 22 رنز سے ہرا کر سیریز جیت لی
انوپم کھیر کی حیدرآباد میں ملاقات
انوپم کھیر نے اپنی پوسٹ میں واضح کیا کہ ایم ایم کیراوانی نے حیران کن طور پر 22 کلوگرام وزن کم کیا ہے۔ انہوں نے لکھا کہ ان کے عزیز دوست اور آسکر ایوارڈ یافتہ موسیقار کا عزم واقعی متاثر کن ہے۔ اداکار نے یہ بھی ذکر کیا کہ ان کا دوست اب پہلے سے زیادہ تروتازہ، پُرجوش اور پرعزم دکھائی دیتا ہے۔
ملاقات کے دوران انوپم کھیر نے نوٹ کیا کہ کیراوانی کے چلنے کے انداز میں بھی ایک نئی توانائی محسوس ہوتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اپنے دوست کو اتنا خوش اور پُراعتماد دیکھ کر انہیں فخر محسوس ہوا۔ انہوں نے اس تبدیلی کو عزم اور مستقل مزاجی کی عمدہ مثال قرار دیا۔
کامیابی کے پیچھے عزم اور لگن
اداکار نے موسیقی کے میدان میں کیراوانی کی پیشہ ورانہ کامیابیوں کو بھی سراہا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ کیراوانی نے ثابت کیا ہے کہ توجہ اور پختہ ارادے کے ذریعے غیر معمولی نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ انہوں نے اپنے دوست کے لیے ان کی زندگی کے نئے مرحلے میں نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا۔
یہ تبدیلی اس بات کا ثبوت ہے کہ عمر یا پیشے سے قطع نظر، صحت مند طرز زندگی اپنانا ممکن ہے۔ کیراوانی کی یہ کامیابی نہ صرف ان کے لیے بلکہ ان کے پرستاروں اور دوستوں کے لیے بھی حوصلہ افزا ہے۔
آسکر اور گولڈن گلوب کی کامیابیاں
ایم ایم کیراوانی عالمی سطح پر تیلگو فلم آر آر آر کے مشہور گیت ناٹو ناٹو کی موسیقی ترتیب دینے کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ اس گانے نے 2023 میں آسکر ایوارڈز میں بہترین اوریجنل سانگ کا اعزاز حاصل کیا تھا۔
اسی سال گولڈن گلوب ایوارڈ بھی انہیں پیش کیا گیا تھا۔ 12 مارچ 2023 کو ہالی وڈ، کیلیفورنیا میں منعقدہ 95ویں اکیڈمی ایوارڈز کی تقریب میں کیراوانی اور گیت نگار چندر بوس نے یہ ایوارڈ وصول کیا تھا۔ یہ اعزاز ان کی فنی صلاحیتوں کا اعلیٰ ترین ثبوت ہے۔
آئندہ کے منصوبے اور اثرات
وزن کم کرنے کے بعد اب کیراوانی اپنے نئے انداز میں لوگوں سے ملنے اور اپنے فن کو جاری رکھنے کے لیے زیادہ توانائی کے ساتھ موجود ہیں۔ اس تبدیلی سے ان کے پرستاروں میں بھی امید اور جوش پیدا ہوا ہے۔
مستقبل میں ان کی صحت اور کام کی کارکردگی پر نظریں جمی رہیں گی۔ ان کا یہ عمل دکھاتا ہے کہ مستقل مزاجی سے کام کرنے سے بڑی سے بڑی مشکلات کا سامنا کیا جا سکتا ہے۔
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