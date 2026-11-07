ایم کیو ایم پاکستان نے الیکشن کمیشن کے شوکاز نوٹس کا جواب جمع کرادیا
متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے انٹرا پارٹی انتخابات نہ کرانے پر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے شوکاز نوٹس کا قانونی جواب جمع کرا دیا ہے۔
متحدہ قومی موومنٹ پاکستان (ایم کیو ایم) نے انٹرا پارٹی انتخابات نہ کرانے کے حوالے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جاری کردہ شوکاز نوٹس کا جواب جمع کرا دیا ہے۔ پارٹی کے ذرائع کے مطابق، اس اقدام سے متعلقہ قانونی عمل میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔
ایکسپریس نیوز کو دستیاب معلومات کے مطابق، متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے الیکشن کمیشن کے نوٹس کا جواب جمع کروا کر اپنی پوزیشن واضح کر دی ہے۔ یہ جواب پارٹی کے سینئر رہنماؤں کی سربراہی میں تیار کیا گیا تھا۔Also readافغان پولیو وائرس پاکستان میں پھیلا، ۴۰ فیصد کیسز کا تعلق افغان سرحد سے
نوٹس کی نوعیت اور قانونی فریم ورک
الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایم کیو ایم پاکستان کو 26 اکتوبر کی تاریخ کو انٹرا پارٹی انتخابات منعقد نہ کرانے پر سرخیجہ نوٹس جاری کیا تھا۔ کمیشن کی جانب سے دی گئی ہدایات کے مطابق، پارٹی کو نوٹس ملنے کے 14 روز کے اندر اندر جواب فراہم کرنا لازمی تھا۔
مقررہ قانونی مدت کے تحت، ایم کیو ایم پاکستان نے اپنا جواب 14 روز کے اندر ہی الیکشن کمیشن میں پیش کر دیا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ پارٹی نے الیکشن کمیشن کے قانونی فریم ورک کی بالادستی کو تسلیم کیا اور بروقت کارروائی کی۔
جواب جمع کروانے والی شخصیات کی تفصیلات
ذرائع کا کہنا ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان کی جانب سے الیکشن کمیشن میں جواب جمع کرانے کی ذمہ داری بیرسٹر فروغ نسیم پر عائد تھی۔ بیرسٹر فروغ نسیم نے نوٹس کا تفصیلی اور قانونی جواب الیکشن کمیشن آف پاکستان کے دفتر میں جمع کرایا۔
اس حوالے سے ایم کیو ایم کے دیگر اہم رہنماؤں نے بھی جواب جمع کرانے کی تصدیق کی ہے۔ تاہم، پارٹی کی جانب سے جاری کردہ بیان میں جواب کی تفصیلات یا اس میں شامل نکات کو عام کرنے سے گریز کیا گیا ہے۔
الیکشن کمیشن کی پوزیشن اور مستقبل کا منظر نامہ
الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جاری کردہ شوکاز نوٹس میں ایم کیو ایم پاکستان سے انٹرا پارٹی انتخابات نہ کرانے کی واضح وجوہات طلب کی گئی تھیں۔ کمیشن کا یہ اقدام پارٹی کی اندرونی دہرائی انتخابات کو یقینی بنانے کے لیے کیا گیا تھا۔
اب الیکشن کمیشن آف پاکستان جواب کی مزید جانچ پڑتال کرے گا اور اس بنیاد پر آئندہ قانونی کارروائی طے کرے گا۔ یہ واقعہ پاکستانی سیاست میں اندرونی جمہوریت کے اصولوں کے نفاذ کے حوالے سے ایک اہم مرحلہ ثابت ہو سکتا ہے۔
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