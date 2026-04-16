ایم-5 موٹروے پر مسافر بس میں آگ، خوش قسمتی سے جانی نقصان سے بچاؤ

ایم-5 موٹروے پر ظاہر پیر کے قریب پیش آنے والے ایک المناک حادثے میں مسافر بس میں اچانک آگ بھڑک اٹھی، تاہم موٹروے پولیس کی بروقت اور موثر کارروائی نے تمام مسافروں کو بحفاظت نکال لیا۔
ایم-5 موٹروے پر ایک دل دہلا دینے والا حادثہ پیش آیا جب لاہور سے کراچی جانے والی ایک مسافر بس میں اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ خوش قسمتی سے، موٹروے پولیس کی جانب سے بروقت اور انتہائی موثر کارروائی کے نتیجے میں ایک بڑے حادثے کو ٹال دیا گیا اور تمام مسافروں کو بحفاظت نکال لیا گیا۔
ترجمان سنٹرل ریجن، سید عمران احمد کے مطابق، بس میں آگ شارٹ سرکٹ کے باعث لگی، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے پوری بس کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ فوری طور پر ریسکیو آپریشن شروع کیا گیا اور تمام مسافروں کو کوئی نقصان پہنچنے سے پہلے بس سے باہر نکال لیا گیا۔
موٹروے پولیس اور ایف ڈبلیو او (فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن) کی مشترکہ کوششوں سے آگ پر جلد قابو پا لیا گیا۔ اگرچہ بس مکمل طور پر جل کر خاکستر ہو گئی، جس کے باعث بھاری مالی نقصان ہوا، تاہم انسانی جانوں کے محفوظ رہنے پر اطمینان کا اظہار کیا گیا۔
یہ واقعہ موٹروے ایم-5 کے ظاہر پیر کے قریب پیش آیا جب بس معمول کے مطابق اپنا سفر طے کر رہی تھی۔ موٹروے پولیس نے صورتحال کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے فوری طور پر ٹریفک کے رخ کو متبادل راستوں پر موڑ دیا تاکہ کسی اور حادثے سے بچا جا سکے اور ٹریفک کا بہاؤ بحال رکھا جا سکے۔
اس اہم ریسکیو آپریشن میں رفیق احمد اور ان کی متعلقہ موبائل ٹیمیں موقع پر موجود رہیں اور انہوں نے صورتحال کو مکمل طور پر کنٹرول میں رکھا۔ ترجمان نے اس امر پر زور دیا کہ 130 ہیلپ لائن پر جیسے ہی اطلاع موصول ہوئی، فوری طور پر ریسکیو آپریشن شروع کر دیا گیا اور تمام تر اقدامات طے شدہ ایس او پیز (معیاری آپریٹنگ طریقہ کار) کے مطابق انجام دیے گئے۔
یہ واقعہ موٹروے پر حفاظتی انتظامات اور ریسکیو اہلکاروں کی مستعدی اور فرض شناسی کا ایک اور ثبوت ہے۔
موٹروے پولیس مسافر بس آگ حادثہ ملتان سیکٹر
