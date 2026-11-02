ایندس اسپتال نے کارڈن میں نوجوانوں کے لیے تیسری کانفرنس کا اہتمام کیا
ایندس ہسپتل اینڈ ہیلتھ نیٹ ورک نے کراچی میں تیسری یوتھ کانفرنس کا انعقاد کیا جس میں 50 اسکولوں کے دو سو سے زائد طلباء نے موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے اپنا کردار ادا کیا۔
ایندس ہسپتال اینڈ ہیلتھ نیٹ ورک (IHHN) نے کراچی کے کارنگی کیمپس میں اپنی تیسری بڑی یوتھ کانفرنس "میرے کاروان تم ہو" کا کامیاب انعقاد کیا۔ اس عظیم الشان تقریب میں پانچے سے زائد شریک اداروں کے دو سو سے زائد طلباء نے شرکت کی۔ اس کا بنیادی مقصد نوجوان نسل میں موسمیاتی تبدیلی وں، پائیداری اور سماجی ذمہ داری کے بارے میں شعور اجاگر کرنا تھا۔
اس کانفرنس کا مرکزی موضوع "کل کا خرچہ" تھا جو کہ ماحولیاتی چیلنجز کو سمجھنے اور قدرتی وسائل کے تحفظ کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ منعقدہ مختلف مقابلوں نے نوجوانوں کو تخلیقی انداز میں اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے مواقع فراہم کیے۔ اس سلسلے میں "فوٹو وائس" اور پوسٹر مہمات کا انعقاد کیا گیا جس نے شرکاء کو ماحولیاتی مسائل کو نمایاں کرنے کے لیے تخلیقی صلاحیتوں کا استعمال کرنے کا موقع دیا۔Also readمولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر سی ڈی ای اور پولیس کی کارروائی
مسابقات میں فاتحین اور انکے کارنامے
مسابقتی مقابلے مختلف عمری گروپس میں تقسیم کیے گئے تھے جس میں 15 سے 25 سال کی عمر کے طلباء نے "فوٹو وائس" مقابلے میں شرکت کی۔ اس مقابلے میں کنزا رایس نے پہلا مقام حاصل کیا اور اپنی شاندار تخلیق کے لیے سراہے گئے۔ اس کے علاوہ 8 سے 16 سال کے بچوں کے لیے پوسٹر مقابلے میں ماریا اقبال نے دوسرا مقام حاصل کیا۔ ان فاتحین کو ان کے شاندار مظاہرے کی بنیاد پر انعامات سے نوازا گیا۔
دوسری جانب "میں ایک ہیرو" نامی ایک اور اہم سرگرمی کا اہتمام کیا گیا جس میں طلباء کو 10 گروپس میں تقسیم کیا گیا۔ اس سرگرمی کا مقصد ان میں ٹیم ورک، قیادت، تخلیقی صلاحیتوں اور مسائل کے حل کرنے کی قابلیت کو پرکھنا تھا۔ اس اہم سرگرمی کے اختتام پر تین گروپس کو فاتح قرار دیا گیا اور انہیں ان کی بہترین کارکردگی کے لیے انعامات سے نوازا گیا۔
صدر ڈاکٹر عبد الباری خان کی اہم ہدایات
ایندس ہسپتال اینڈ ہیلتھ نیٹ ورک کے پریذیڈنٹ اور چیف ایگزیکیٹو آفیسر ڈاکٹر عبد الباری خان اس کانفرنس کے خاص مہمان کے طور پر شرکت کیے۔ انہوں نے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے نوجوانوں کی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے اور سماجی ذمہ داری کو فروغ دینے کی اہمیت پر زور دیا۔ ڈاکٹر عبد الباری خان نے شرکت کنندگان کو معاشرے میں بہتری لانے میں فعال کردار ادا کرنے کی ترغیب دی۔
ڈاکٹر عبد الباری خان نے اس بات پر بھی روشنی ڈالی کہ نوجوانوں کو معاشرے میں مثبت تبدیلی لانے کے لیے حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ نوجوان نسل ہی کل کے مستقبل کی ذمہ دار ہے اور انہیں ماحولیاتی مسائل کو سمجھنے اور ان کا حل نکالنے کے لیے تیار کیا جانا چاہیے۔ ان کا ماننا تھا کہ سماجی ذمہ داری محض ایک خیال نہیں بلکہ ایک عملی ضرورت ہے جسے نوجوانوں میں جڑ پکڑنی چاہیے۔
انڈس یقین پروگرام اور مستقبل کی منصوبہ بندی
یہ کانفرنس ایچ ایچ این کے انڈس یقین پروگرام کے تحت منعقد ہونے والی کوششوں کا ایک حصہ ہے جو کہ 2021 میں شروع کیا گیا تھا۔ اس پروگرام کا مقصد نوجوانوں کو انسانی اور کمیونٹی ڈویلپمنٹ کے سرگرمیوں میں شریک ہونے کے مواقع فراہم کرنا ہے۔ اس کے بعد 2023 میں "میرے کاروان تم ہو" کا آغاز کیا گیا تاکہ نوجوانوں کی صلاحیتوں کو نکھارا جا سکے اور ان میں سماجی شمولیت کو فروغ دیا جا سکے۔
2007 میں قائم کردہ ایندس ہسپتال اینڈ ہیلتھ نیٹ ورک کا بنیادی مشن بغیر امتیاز کے مستحق مریضوں کو مفت اور معیاری طبی خدمات فراہم کرنا ہے۔ طبی خدمات کے علاوہ یہ ادارہ نوجوانوں میں سماجی خدمت اور ذمہ داری کے شعور کو فروغ دینے کے لیے مسلسل کوشاں ہے۔ تقریب کا اختتام شرکاء اور فاتحین میں سرٹیفکیٹس اور ڈھالوں کی تقسیم کے ساتھ ہوا جس سے ان کی حوصلہ افزائی کی گئی۔
اس تقریب کے ذریعے ایندس ہسپتال اینڈ ہیلتھ نیٹ ورک نے یہ بھی ظاہر کیا کہ وہ نوجوانوں کو مضبوط قیادت اور سماجی خدمت کے کلچر کو فروغ دینے کے لیے پرعزم ہے۔ 50 سے زائد اسکولوں کی شمولیت اس بات کی دلیل ہے کہ ماحولیاتی آگاہی اب نوجوان نسل میں وسیع پیمانے پر پھیل رہی ہے۔ یہ اقدام مستقبل میں مزید ایسے پروگراموں کی بنیاد فراہم کرے گا جو نوجوانوں کو معاشرتی مسئلے کے حل کے لیے تیار کریں گے۔
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